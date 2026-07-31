UPDATE. Aproape 49.000 de migranți au intrat în Ceuta în doar 24 de ore. Decizia care a provocat haos la frontiera Spaniei

UPDATE: Situația de la granița Spaniei continuă să se agraveze. Ministerul de Interne de la Madrid estimează că aproximativ 49.000 de migranți au intrat în exclava spaniolă Ceuta în ultimele 24 de ore, ajungând din Maroc atât pe mare, cât și pe uscat, în valuri succesive. Potrivit autorităților spaniole, cifrele sunt estimative și reflectă amploarea fără precedent a afluxului de migranți, în timp ce forțele de ordine încearcă să gestioneze situația. Informațiile au fost transmise de Reuters.

Hotărârea Curții Supreme care a schimbat regulile

La originea tensiunilor se află o decizie recentă a Curții Supreme din Spania. Instanța a stabilit că migranții interceptați pe mare în timp ce încearcă să ajungă în Ceuta sau în cealaltă enclavă spaniolă, Melilla, nu mai pot fi returnați imediat în Maroc.

Ministerul spaniol de Interne susține că rețelele de trafic de persoane au profitat rapid de această hotărâre și au încurajat tot mai mulți migranți fără documente să încerce traversarea către teritoriul spaniol.

Deși autoritățile consideră că decizia judecătorească a contribuit la creșterea presiunii asupra frontierei, nu este clar dacă acesta este singurul factor care a dus la actualul val de treceri ilegale.

Controalele la frontieră au cedat

În ultimele zile, numărul tentativelor de trecere a frontierei a crescut constant, însă joi situația a scăpat de sub control. Mii de persoane au coborât până la malul mării și au înotat în jurul digului care separă Marocul de Ceuta.

Autoritățile locale ceruseră deja sprijinul guvernului de la Madrid, însă afluxul de migranți a depășit capacitatea forțelor de ordine. La un moment dat, un oficial spaniol a declarat că frontiera se află „în colaps total”.

În urma acestor evenimente, Ministerul Apărării a trimis efective militare pentru a sprijini Garda Civilă în misiunile de securizare a frontierei și de menținere a ordinii.