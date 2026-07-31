UPDATE. Aproape 49.000 de migranți au intrat în Ceuta în doar 24 de ore. Decizia care a provocat haos la frontiera Spaniei
Spania se confruntă cu una dintre cele mai grave crize de la frontiera sa sudică din ultimii ani, după ce mii de migranți au ajuns în doar câteva ore în Ceuta, enclava spaniolă situată pe coasta de nord a Marocului. Autoritățile au trimis armata pentru a sprijini forțele de ordine, în timp ce oficialii locali au descris situația drept un „colaps total” al controlului la frontieră.
Presa spaniolă estimează că între 2.000 și 3.000 de persoane au reușit să intre în Ceuta, majoritatea înotând dinspre Maroc și ocolind digul care delimitează frontiera. Cel puțin 15 migranți și-au pierdut viața în timpul traversării.
UPDATE: Situația de la granița Spaniei continuă să se agraveze. Ministerul de Interne de la Madrid estimează că aproximativ 49.000 de migranți au intrat în exclava spaniolă Ceuta în ultimele 24 de ore, ajungând din Maroc atât pe mare, cât și pe uscat, în valuri succesive. Potrivit autorităților spaniole, cifrele sunt estimative și reflectă amploarea fără precedent a afluxului de migranți, în timp ce forțele de ordine încearcă să gestioneze situația. Informațiile au fost transmise de Reuters.
Hotărârea Curții Supreme care a schimbat regulile
La originea tensiunilor se află o decizie recentă a Curții Supreme din Spania. Instanța a stabilit că migranții interceptați pe mare în timp ce încearcă să ajungă în Ceuta sau în cealaltă enclavă spaniolă, Melilla, nu mai pot fi returnați imediat în Maroc.
Ministerul spaniol de Interne susține că rețelele de trafic de persoane au profitat rapid de această hotărâre și au încurajat tot mai mulți migranți fără documente să încerce traversarea către teritoriul spaniol.
Deși autoritățile consideră că decizia judecătorească a contribuit la creșterea presiunii asupra frontierei, nu este clar dacă acesta este singurul factor care a dus la actualul val de treceri ilegale.
Controalele la frontieră au cedat
În ultimele zile, numărul tentativelor de trecere a frontierei a crescut constant, însă joi situația a scăpat de sub control. Mii de persoane au coborât până la malul mării și au înotat în jurul digului care separă Marocul de Ceuta.
Autoritățile locale ceruseră deja sprijinul guvernului de la Madrid, însă afluxul de migranți a depășit capacitatea forțelor de ordine. La un moment dat, un oficial spaniol a declarat că frontiera se află „în colaps total”.
În urma acestor evenimente, Ministerul Apărării a trimis efective militare pentru a sprijini Garda Civilă în misiunile de securizare a frontierei și de menținere a ordinii.
Centrele pentru migranți sunt suprasolicitate
Sosirea rapidă a miilor de persoane a pus o presiune uriașă asupra infrastructurii din Ceuta. Centrele de primire funcționează peste capacitate, iar administrația locală susține că nu poate gestiona singură situația.
Președintele administrației din Ceuta, Juan Jesús Vivas, a cerut intervenția urgentă a guvernului central, afirmând că orașul nu dispune de resursele necesare pentru a face față unui asemenea aflux de migranți.
Premierul Pedro Sánchez urma să ajungă în Ceuta pentru a evalua situația și a coordona măsurile de răspuns.
Reacții și tensiuni în Europa
Criza de la granița dintre Maroc și Ceuta a depășit rapid nivelul unei probleme interne a Spaniei. În Italia, premierul Giorgia Meloni a declarat că executivul analizează inclusiv posibilitatea suspendării aplicării acordului Schengen în relația cu Spania, susținând că imigrația ilegală reprezintă o amenințare la adresa securității frontierelor europene.
Afirmațiile au fost respinse de ministrul spaniol de Externe, José Luis Albares, care a acuzat autoritățile italiene că folosesc tema migrației în scop politic și a cerut mai multă solidaritate la nivel european.
Ceuta și Melilla sunt singurele frontiere terestre dintre Uniunea Europeană și Africa, motiv pentru care cele două enclave reprezintă de ani buni unul dintre principalele puncte de intrare pentru migranții care încearcă să ajungă pe teritoriul european.