Cum ajută scanarea 3D la salvarea patrimoniului mondial. Tehnologia care poate reconstrui opere distruse și artefacte vechi de mii de ani
Tehnologia schimbă rapid modul în care este protejat patrimoniul cultural al lumii. Muzee, fundații și echipe de cercetători folosesc astăzi scanere 3D de înaltă precizie pentru a crea copii digitale ale unor obiecte istorice extrem de fragile, oferind specialiștilor posibilitatea de a le analiza fără riscul deteriorării.
Mai mult decât atât, aceste modele digitale pot fi utilizate pentru restaurarea unor opere de artă deteriorate, pentru reconstruirea unor monumente distruse sau chiar pentru realizarea unor replici aproape perfecte, destinate cercetării și expozițiilor. În spatele acestor proiecte se află organizații precum Factum Foundation, care dezvoltă tehnologii de digitizare pentru conservarea patrimoniului cultural din întreaga lume.
Scanarea 3D schimbă modul în care sunt studiate operele de artă
Spre deosebire de metodele tradiționale de documentare, scanarea tridimensională permite înregistrarea fiecărui detaliu al suprafeței unui obiect, inclusiv urmele de daltă, fisurile sau deformările invizibile cu ochiul liber.
Aceste informații sunt transformate într-un model digital extrem de precis, care poate fi analizat ani la rând fără ca piesa originală să mai fie manipulată. În cazul unor sculpturi deteriorate, tehnologia permite chiar simularea digitală a formei inițiale și compararea fragmentelor pentru a înțelege modul în care acestea au fost realizate sau cum ar putea fi restaurate.
Specialiștii folosesc aceste modele și pentru a produce copii fidele prin imprimare 3D sau prin alte tehnici moderne de reproducere, astfel încât originalele să fie protejate de uzura provocată de transport sau de expunerea permanentă.
De la Michelangelo la artefacte antice
Printre cele mai spectaculoase proiecte se numără digitizarea unor sculpturi celebre ale lui Michelangelo, dar și scanarea unor obiecte arheologice vechi de mii de ani.
Modelele digitale permit cercetătorilor să studieze detalii imposibil de observat în timpul unei vizite obișnuite într-un muzeu și oferă posibilitatea reconstruirii virtuale a unor opere fragmentate sau deteriorate de-a lungul secolelor. În unele cazuri, tehnologia a fost folosită pentru reunirea digitală a unor piese aflate astăzi în muzee diferite, recreând aspectul lor original fără ca artefactele să fie mutate fizic.
O arhivă digitală pentru generațiile viitoare
Un avantaj important al acestor proiecte este crearea unor arhive digitale care pot supraviețui chiar dacă obiectele originale sunt afectate de dezastre naturale, conflicte armate sau degradarea inevitabilă provocată de trecerea timpului.
În cazul în care o operă este distrusă sau grav deteriorată, modelele tridimensionale pot deveni baza unor restaurări viitoare sau a realizării unor replici extrem de fidele. Totodată, cercetătorii din întreaga lume pot analiza aceleași date fără să fie nevoie să transporte obiectele originale între laboratoare și muzee.