Cum ajută scanarea 3D la salvarea patrimoniului mondial. Tehnologia care poate reconstrui opere distruse și artefacte vechi de mii de ani

Scanarea 3D schimbă modul în care sunt studiate operele de artă

Spre deosebire de metodele tradiționale de documentare, scanarea tridimensională permite înregistrarea fiecărui detaliu al suprafeței unui obiect, inclusiv urmele de daltă, fisurile sau deformările invizibile cu ochiul liber.

Aceste informații sunt transformate într-un model digital extrem de precis, care poate fi analizat ani la rând fără ca piesa originală să mai fie manipulată. În cazul unor sculpturi deteriorate, tehnologia permite chiar simularea digitală a formei inițiale și compararea fragmentelor pentru a înțelege modul în care acestea au fost realizate sau cum ar putea fi restaurate.

Specialiștii folosesc aceste modele și pentru a produce copii fidele prin imprimare 3D sau prin alte tehnici moderne de reproducere, astfel încât originalele să fie protejate de uzura provocată de transport sau de expunerea permanentă.

De la Michelangelo la artefacte antice

Printre cele mai spectaculoase proiecte se numără digitizarea unor sculpturi celebre ale lui Michelangelo, dar și scanarea unor obiecte arheologice vechi de mii de ani.

Modelele digitale permit cercetătorilor să studieze detalii imposibil de observat în timpul unei vizite obișnuite într-un muzeu și oferă posibilitatea reconstruirii virtuale a unor opere fragmentate sau deteriorate de-a lungul secolelor. În unele cazuri, tehnologia a fost folosită pentru reunirea digitală a unor piese aflate astăzi în muzee diferite, recreând aspectul lor original fără ca artefactele să fie mutate fizic.

O arhivă digitală pentru generațiile viitoare

Un avantaj important al acestor proiecte este crearea unor arhive digitale care pot supraviețui chiar dacă obiectele originale sunt afectate de dezastre naturale, conflicte armate sau degradarea inevitabilă provocată de trecerea timpului.

În cazul în care o operă este distrusă sau grav deteriorată, modelele tridimensionale pot deveni baza unor restaurări viitoare sau a realizării unor replici extrem de fidele. Totodată, cercetătorii din întreaga lume pot analiza aceleași date fără să fie nevoie să transporte obiectele originale între laboratoare și muzee.