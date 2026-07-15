Cum afli de ce laptopul se încălzește atât de tare

Verifică dacă procesorul este suprasolicitat

Primul lucru pe care ar trebui să îl faci este să vezi ce consumă resursele sistemului. În Windows, apasă combinația Ctrl + Shift + Esc pentru a deschide Task Manager, apoi accesează fila Processes.

Dacă observi că procesorul (CPU) funcționează aproape permanent la 80-100%, chiar și atunci când nu rulezi aplicații complexe, este posibil ca un program sau un proces din fundal să fie responsabil pentru temperaturile ridicate.

Printre cele mai frecvente cauze se numără actualizările Windows, aplicațiile care pornesc automat la deschiderea sistemului, programele antivirus care scanează fișiere sau chiar aplicații defecte care consumă resurse fără motiv.

Praful este unul dintre cei mai mari inamici ai laptopului

Chiar dacă laptopul pare curat la exterior, în interior se poate aduna o cantitate impresionantă de praf. Acesta blochează fluxul de aer și împiedică ventilatoarele să răcească eficient procesorul și placa video.

Semnele sunt ușor de observat:

ventilatorul funcționează aproape continuu;

partea inferioară a laptopului devine foarte fierbinte;

performanța scade în timpul jocurilor sau al aplicațiilor solicitante;

laptopul se poate opri singur pentru a preveni deteriorarea componentelor.

Dacă dispozitivul nu a fost curățat de unul sau doi ani, o igienizare internă poate reduce temperatura cu câteva zeci de grade în unele situații.

Verifică temperaturile componentelor

Nu trebuie să demontezi laptopul pentru a afla dacă se supraîncălzește. Există aplicații gratuite precum HWiNFO, Core Temp sau HWMonitor, care afișează în timp real temperatura procesorului, a plăcii video și a altor componente importante.