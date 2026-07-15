Cum afli de ce laptopul se încălzește atât de tare
Ai observat că laptopul devine fierbinte după doar câteva minute de utilizare? Sau poate ventilatoarele pornesc la turație maximă chiar și atunci când doar navighezi pe internet. Deși mulți utilizatori consideră că este un comportament normal, temperaturile ridicate constante pot reduce performanța dispozitivului și, în timp, pot afecta durata de viață a componentelor.
Supraîncălzirea nu apare întotdeauna din cauza vechimii laptopului. Uneori, problema poate fi rezolvată în doar câteva minute, fără să fie nevoie de o vizită la service. Important este să identifici cauza înainte ca sistemul să înceapă să se blocheze, să se închidă singur sau să funcționeze mult mai lent decât de obicei.
Verifică dacă procesorul este suprasolicitat
Primul lucru pe care ar trebui să îl faci este să vezi ce consumă resursele sistemului. În Windows, apasă combinația Ctrl + Shift + Esc pentru a deschide Task Manager, apoi accesează fila Processes.
Dacă observi că procesorul (CPU) funcționează aproape permanent la 80-100%, chiar și atunci când nu rulezi aplicații complexe, este posibil ca un program sau un proces din fundal să fie responsabil pentru temperaturile ridicate.
Printre cele mai frecvente cauze se numără actualizările Windows, aplicațiile care pornesc automat la deschiderea sistemului, programele antivirus care scanează fișiere sau chiar aplicații defecte care consumă resurse fără motiv.
Praful este unul dintre cei mai mari inamici ai laptopului
Chiar dacă laptopul pare curat la exterior, în interior se poate aduna o cantitate impresionantă de praf. Acesta blochează fluxul de aer și împiedică ventilatoarele să răcească eficient procesorul și placa video.
Semnele sunt ușor de observat:
- ventilatorul funcționează aproape continuu;
- partea inferioară a laptopului devine foarte fierbinte;
- performanța scade în timpul jocurilor sau al aplicațiilor solicitante;
- laptopul se poate opri singur pentru a preveni deteriorarea componentelor.
Dacă dispozitivul nu a fost curățat de unul sau doi ani, o igienizare internă poate reduce temperatura cu câteva zeci de grade în unele situații.
Verifică temperaturile componentelor
Nu trebuie să demontezi laptopul pentru a afla dacă se supraîncălzește. Există aplicații gratuite precum HWiNFO, Core Temp sau HWMonitor, care afișează în timp real temperatura procesorului, a plăcii video și a altor componente importante.
În general:
- până la aproximativ 50°C în repaus este o temperatură normală;
- între 70 și 85°C în timpul utilizării intense este acceptabil pentru multe laptopuri;
- peste 90°C pentru perioade lungi poate indica o problemă de răcire.
Valorile diferă în funcție de model, însă dacă temperatura rămâne foarte ridicată chiar și în sarcini simple, merită investigată cauza.
Laptopul poate fi folosit greșit fără să îți dai seama
Mulți utilizatori folosesc laptopul pe pat, pe canapea sau pe o pătură. Materialele textile pot bloca orificiile prin care intră aerul, iar sistemul de răcire nu mai funcționează eficient.
Ideal este ca laptopul să fie așezat pe o suprafață tare și dreaptă, astfel încât aerul să circule liber. Pentru cei care folosesc frecvent aplicații de editare video, jocuri sau programe de proiectare, un suport cu ventilatoare poate contribui la scăderea temperaturii.
Actualizările și driverele pot face diferența
Uneori problema nu este hardware, ci software. Un driver vechi pentru placa video sau o versiune de BIOS depășită poate face ca ventilatoarele să nu funcționeze optim sau ca procesorul să consume mai multă energie decât este necesar.
Merită să verifici dacă există actualizări pentru Windows, driverele producătorului și BIOS-ul laptopului, însă acesta din urmă trebuie actualizat doar urmând instrucțiunile oficiale ale producătorului.
Când este momentul să mergi la service
Dacă laptopul continuă să atingă temperaturi foarte mari după curățare, actualizări și verificarea programelor care rulează în fundal, este posibil ca pasta termoconductoare dintre procesor și sistemul de răcire să fie uzată sau ventilatorul să fie defect.
În astfel de cazuri, este recomandată o verificare într-un service autorizat. Ignorarea problemei poate duce la reducerea performanței prin limitarea automată a vitezei procesorului (thermal throttling), iar în situații extreme pot apărea defecte hardware costisitoare.