Cum afli dacă o fotografie conține informații pe care AI-ul le poate interpreta greșit

Verifică fotografia originală înainte să o încarci în AI

Primul pas este să te asiguri că imaginea pe care o trimiți instrumentului AI este suficient de clară și că nu a fost modificată într-un mod care schimbă sensul scenei. O fotografie comprimată excesiv, o captură de ecran redimensionată sau o imagine decupată pot pierde detalii importante.

Mărește fotografia și verifică zonele care contează pentru interpretare. Dacă vrei să identifici un obiect, uită-te la contururi, inscripții și elementele care îl diferențiază de alte obiecte asemănătoare. Dacă imaginea conține un document, verifică dacă textul este lizibil și dacă toate rândurile relevante sunt vizibile.

Contează și ceea ce lipsește din cadru. O fotografie poate surprinde un obiect fără să arate unde se află sau ce se întâmplă în jurul lui. Într-o asemenea situație, AI poate descrie corect elementele vizibile, dar poate greși atunci când încearcă să explice contextul.

Păstrează fotografia originală dacă ai dubii și evită să te bazezi exclusiv pe o versiune editată. Decuparea, filtrele și modificările de contrast pot fi utile pentru a evidenția anumite detalii, însă pot elimina indicii care ajută la interpretarea corectă a imaginii.

Pune AI-ului întrebări neutre și cere-i să separe observațiile de presupuneri

După ce ai verificat imaginea, o poți încărca într-un instrument precum ChatGPT sau Gemini și îi poți cere să o analizeze. Este important însă cum formulezi întrebarea. Dacă pornești de la o presupunere greșită, răspunsul poate ajunge să o confirme în loc să clarifice ce se vede efectiv în fotografie.

De exemplu, în loc să întrebi „De ce este stricată această piesă?”, poți formula întrebarea astfel: „Descrie ce observi în această fotografie și precizează ce nu poți determina cu certitudine”. În acest fel, îi ceri instrumentului să distingă între detaliile vizibile și interpretările care nu pot fi susținute doar de imagine.

Poți folosi și o a doua întrebare: „Ce alte explicații ar putea exista pentru ceea ce se vede?”. Această abordare este utilă atunci când fotografia prezintă o situație ambiguă, un obiect deteriorat sau o scenă care poate fi interpretată în mai multe feluri.