Cum afli dacă o fotografie conține informații pe care AI-ul le poate interpreta greșit
Instrumentele bazate pe inteligență artificială pot analiza fotografii, pot identifica obiecte, pot citi textul din imagini și pot descrie scene aparent banale. Totuși, rezultatele nu sunt întotdeauna corecte. O fotografie neclară, un unghi neobișnuit, un text greu de citit sau lipsa contextului pot determina un chatbot să interpreteze greșit ceea ce vede.
Dacă folosești ChatGPT, Gemini sau un alt instrument AI pentru a analiza o imagine, merită să verifici câteva lucruri înainte de a considera răspunsul corect. Procesul nu presupune instalarea unor programe speciale. Poți începe chiar cu fotografia originală, câteva verificări simple și întrebări formulate astfel încât să nu sugereze chatbotului răspunsul pe care îl aștepți.
Verifică fotografia originală înainte să o încarci în AI
Primul pas este să te asiguri că imaginea pe care o trimiți instrumentului AI este suficient de clară și că nu a fost modificată într-un mod care schimbă sensul scenei. O fotografie comprimată excesiv, o captură de ecran redimensionată sau o imagine decupată pot pierde detalii importante.
Mărește fotografia și verifică zonele care contează pentru interpretare. Dacă vrei să identifici un obiect, uită-te la contururi, inscripții și elementele care îl diferențiază de alte obiecte asemănătoare. Dacă imaginea conține un document, verifică dacă textul este lizibil și dacă toate rândurile relevante sunt vizibile.
Contează și ceea ce lipsește din cadru. O fotografie poate surprinde un obiect fără să arate unde se află sau ce se întâmplă în jurul lui. Într-o asemenea situație, AI poate descrie corect elementele vizibile, dar poate greși atunci când încearcă să explice contextul.
Păstrează fotografia originală dacă ai dubii și evită să te bazezi exclusiv pe o versiune editată. Decuparea, filtrele și modificările de contrast pot fi utile pentru a evidenția anumite detalii, însă pot elimina indicii care ajută la interpretarea corectă a imaginii.
Pune AI-ului întrebări neutre și cere-i să separe observațiile de presupuneri
După ce ai verificat imaginea, o poți încărca într-un instrument precum ChatGPT sau Gemini și îi poți cere să o analizeze. Este important însă cum formulezi întrebarea. Dacă pornești de la o presupunere greșită, răspunsul poate ajunge să o confirme în loc să clarifice ce se vede efectiv în fotografie.
De exemplu, în loc să întrebi „De ce este stricată această piesă?”, poți formula întrebarea astfel: „Descrie ce observi în această fotografie și precizează ce nu poți determina cu certitudine”. În acest fel, îi ceri instrumentului să distingă între detaliile vizibile și interpretările care nu pot fi susținute doar de imagine.
Poți folosi și o a doua întrebare: „Ce alte explicații ar putea exista pentru ceea ce se vede?”. Această abordare este utilă atunci când fotografia prezintă o situație ambiguă, un obiect deteriorat sau o scenă care poate fi interpretată în mai multe feluri.
Dacă AI identifică un obiect, cere-i să indice detaliile vizuale pe care se bazează. Dacă susține că un document conține o anumită informație, solicită transcrierea pasajului respectiv și compar-o cu textul original. În cazul în care imaginea nu permite o identificare sigură, un răspuns responsabil ar trebui să recunoască această limitare.
Nici formularea atentă a întrebărilor nu garantează un rezultat corect. Un chatbot poate oferi un răspuns greșit chiar și atunci când este rugat să își exprime incertitudinea. De aceea, explicațiile sale trebuie tratate ca puncte de plecare pentru verificare, nu ca dovezi.
Compară răspunsul cu alte surse și verifică detaliile importante
Ultimul pas este să verifici informațiile care pot fi confirmate independent. Dacă AI identifică un produs, compară forma, modelul și inscripțiile cu informațiile publicate de producător. Dacă citește un document, confruntă transcrierea cu fotografia originală. În cazul unei clădiri sau al unui loc, caută imagini și informații din surse independente.
O metodă utilă este să repeți analiza cu o fotografie mai clară sau cu un decupaj care arată detaliul relevant. Dacă răspunsurile diferă semnificativ, rezultatul inițial nu ar trebui considerat sigur. Diferențele pot apărea din cauza calității imaginii, a contextului insuficient sau a modului în care instrumentul interpretează elementele vizuale.
Trebuie făcută și o distincție importantă: faptul că AI descrie greșit o fotografie nu înseamnă automat că imaginea este falsă sau generată artificial. Pentru a verifica autenticitatea unei fotografii, sunt necesare alte indicii, precum proveniența, contextul publicării și eventualele versiuni anterioare ale imaginii. Nici instrumentele de detectare a imaginilor generate cu AI nu oferă certitudine absolută.
În plus, înainte să încarci fotografii personale sau documente, verifică politica de confidențialitate a serviciului folosit și evită să trimiți date sensibile care nu sunt necesare analizei.