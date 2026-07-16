Cum afli cât spațiu ocupă WhatsApp și îl cureți rapid

Cum verifici cât spațiu ocupă WhatsApp

Aplicația oferă o secțiune dedicată gestionării spațiului de stocare, disponibilă atât pe Android, cât și pe iPhone.

Pentru a ajunge la ea, urmează acești pași:

Deschide WhatsApp. Intră în Setări. Accesează Stocare și date. Selectează Gestionare spațiu de stocare.

În această pagină vei vedea cât spațiu ocupă aplicația și ce tipuri de fișiere consumă cel mai multă memorie. De asemenea, WhatsApp afișează conversațiile care conțin cele mai multe fișiere media și evidențiază videoclipurile sau documentele de dimensiuni mari.

Cum eliberezi memoria fără să ștergi conversațiile

Nu este nevoie să elimini chat-uri întregi pentru a recupera spațiu. Din secțiunea Gestionare spațiu de stocare poți selecta doar fotografiile, videoclipurile, fișierele GIF sau documentele pe care nu le mai dorești. Înainte de ștergere, aplicația îți permite să vezi dimensiunea fiecărui fișier, astfel încât să identifici rapid elementele care ocupă cel mai mult spațiu.

În multe cazuri, câteva videoclipuri primite în grupurile de WhatsApp sunt suficiente pentru a consuma câțiva gigabytes din memoria telefonului.

Dacă folosești frecvent grupuri în care se distribuie multe imagini sau clipuri video, merită să verifici periodic această secțiune.

Cum împiedici WhatsApp să umple din nou memoria telefonului

O soluție eficientă este dezactivarea descărcării automate a fișierelor media. Intră în Setări, apoi în Stocare și date, iar la secțiunea Descărcare automată media poți alege ce tipuri de fișiere să fie descărcate automat prin Wi-Fi sau prin date mobile.