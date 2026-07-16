Cum afli cât spațiu ocupă WhatsApp și îl cureți rapid
Dacă telefonul începe să afișeze avertismente că memoria este aproape plină, una dintre aplicațiile care poate ocupa cel mai mult spațiu este WhatsApp. Fotografiile, videoclipurile, mesajele vocale și documentele primite în conversații se adună în timp și pot ajunge să consume chiar și zeci de gigabytes.
Mulți șterg fotografii din galerie sau dezinstalează aplicații pentru a elibera spațiu, fără să își dea seama că WhatsApp include propriul instrument de administrare a fișierelor. Cu ajutorul acestuia poți vedea exact ce ocupă memoria și poți elimina doar conținutul de care nu mai ai nevoie.
Cum verifici cât spațiu ocupă WhatsApp
Aplicația oferă o secțiune dedicată gestionării spațiului de stocare, disponibilă atât pe Android, cât și pe iPhone.
Pentru a ajunge la ea, urmează acești pași:
- Deschide WhatsApp.
- Intră în Setări.
- Accesează Stocare și date.
- Selectează Gestionare spațiu de stocare.
În această pagină vei vedea cât spațiu ocupă aplicația și ce tipuri de fișiere consumă cel mai multă memorie. De asemenea, WhatsApp afișează conversațiile care conțin cele mai multe fișiere media și evidențiază videoclipurile sau documentele de dimensiuni mari.
Cum eliberezi memoria fără să ștergi conversațiile
Nu este nevoie să elimini chat-uri întregi pentru a recupera spațiu. Din secțiunea Gestionare spațiu de stocare poți selecta doar fotografiile, videoclipurile, fișierele GIF sau documentele pe care nu le mai dorești. Înainte de ștergere, aplicația îți permite să vezi dimensiunea fiecărui fișier, astfel încât să identifici rapid elementele care ocupă cel mai mult spațiu.
În multe cazuri, câteva videoclipuri primite în grupurile de WhatsApp sunt suficiente pentru a consuma câțiva gigabytes din memoria telefonului.
Dacă folosești frecvent grupuri în care se distribuie multe imagini sau clipuri video, merită să verifici periodic această secțiune.
Cum împiedici WhatsApp să umple din nou memoria telefonului
O soluție eficientă este dezactivarea descărcării automate a fișierelor media. Intră în Setări, apoi în Stocare și date, iar la secțiunea Descărcare automată media poți alege ce tipuri de fișiere să fie descărcate automat prin Wi-Fi sau prin date mobile.
De asemenea, poți dezactiva salvarea automată a fotografiilor și videoclipurilor în galeria telefonului. Astfel, imaginile primite vor rămâne disponibile în conversație, fără să apară și în aplicația Galerie.
Curățarea periodică a fișierelor inutile și verificarea consumului de stocare sunt obiceiuri care te pot scuti de avertismentele privind memoria plină și te ajută să păstrezi telefonul organizat. În loc să ștergi la întâmplare fotografii sau aplicații importante, merită să verifici mai întâi cât spațiu ocupă WhatsApp, deoarece este posibil să descoperi că aici se află adevărata cauză a problemei.