Ultima ora
Black Friday 2026 vine cu un avertisment ANPC – ce trebuie să știe consumatorii înainte să se arunce la achiziții
TEHNOLOGIE

Cum afli cât spațiu ocupă WhatsApp și îl cureți rapid

Cum afli cât spațiu ocupă WhatsApp și îl cureți rapid
SPECIAL
Cum afli cât spațiu ocupă WhatsApp și îl cureți rapid / Foto: Profimedia
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
Google Urmărește pe Google

Dacă telefonul începe să afișeze avertismente că memoria este aproape plină, una dintre aplicațiile care poate ocupa cel mai mult spațiu este WhatsApp. Fotografiile, videoclipurile, mesajele vocale și documentele primite în conversații se adună în timp și pot ajunge să consume chiar și zeci de gigabytes.

Mulți șterg fotografii din galerie sau dezinstalează aplicații pentru a elibera spațiu, fără să își dea seama că WhatsApp include propriul instrument de administrare a fișierelor. Cu ajutorul acestuia poți vedea exact ce ocupă memoria și poți elimina doar conținutul de care nu mai ai nevoie.

Cum verifici cât spațiu ocupă WhatsApp

Aplicația oferă o secțiune dedicată gestionării spațiului de stocare, disponibilă atât pe Android, cât și pe iPhone.

Pentru a ajunge la ea, urmează acești pași:

  1. Deschide WhatsApp.
  2. Intră în Setări.
  3. Accesează Stocare și date.
  4. Selectează Gestionare spațiu de stocare.

În această pagină vei vedea cât spațiu ocupă aplicația și ce tipuri de fișiere consumă cel mai multă memorie. De asemenea, WhatsApp afișează conversațiile care conțin cele mai multe fișiere media și evidențiază videoclipurile sau documentele de dimensiuni mari.

Cum eliberezi memoria fără să ștergi conversațiile

Nu este nevoie să elimini chat-uri întregi pentru a recupera spațiu. Din secțiunea Gestionare spațiu de stocare poți selecta doar fotografiile, videoclipurile, fișierele GIF sau documentele pe care nu le mai dorești. Înainte de ștergere, aplicația îți permite să vezi dimensiunea fiecărui fișier, astfel încât să identifici rapid elementele care ocupă cel mai mult spațiu.

În multe cazuri, câteva videoclipuri primite în grupurile de WhatsApp sunt suficiente pentru a consuma câțiva gigabytes din memoria telefonului.

Vezi și:
Un dezvoltator a transformat un Microsoft Surface Duo într-un iPhone cu două ecrane. Cum a instalat iOS 26
Apeluri și video fără rețea mobilă: aplicația Android care conectează telefoanele prin Bluetooth

Dacă folosești frecvent grupuri în care se distribuie multe imagini sau clipuri video, merită să verifici periodic această secțiune.

Cum împiedici WhatsApp să umple din nou memoria telefonului

O soluție eficientă este dezactivarea descărcării automate a fișierelor media. Intră în Setări, apoi în Stocare și date, iar la secțiunea Descărcare automată media poți alege ce tipuri de fișiere să fie descărcate automat prin Wi-Fi sau prin date mobile.

De asemenea, poți dezactiva salvarea automată a fotografiilor și videoclipurilor în galeria telefonului. Astfel, imaginile primite vor rămâne disponibile în conversație, fără să apară și în aplicația Galerie.

Curățarea periodică a fișierelor inutile și verificarea consumului de stocare sunt obiceiuri care te pot scuti de avertismentele privind memoria plină și te ajută să păstrezi telefonul organizat. În loc să ștergi la întâmplare fotografii sau aplicații importante, merită să verifici mai întâi cât spațiu ocupă WhatsApp, deoarece este posibil să descoperi că aici se află adevărata cauză a problemei.

BYD are mai mulți angajați decât Toyota, Ford, General Motors și Tesla la un loc. Cifrele gigantului chinez sunt greu de imaginat
Revista presei
Femeia.ro
A murit la doar 3 săptămâni de la nuntă. Ce s-a întâmplat cu Ciara
Hit.ro
UE introduce pașaportul digital pentru bateriile bicicletelor și trotinetelor electrice. Ce informații vei putea verifica direct pe telefon
Romania TV
Cine este și ce avere are Elenita, soția lui Alfred Simonis, gazda parangheliei PSD care a imflamat România
Hope.ro
Pacienții din România pot afla online ce spitale oferă tratamente prin programele naționale de sănătate. CNAS a lansat o platformă gratuită
Adevarul
Cum au putut fi aduși 28.000 de oameni să termine calea ferată din Defileul Jiului. „Ultimul asalt al muntelui”
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
Legumele congelate devin mult mai gustoase dacă adaugi un singur ingredient din dulap. Trucul simplu recomandat de un bucătar
Zooland.ro
Există cu adevărat o rasă de câini mai inteligentă decât toate celelalte? Experimentul care a durat 13 ani a oferit un răspuns surprinzător