Cum a ajuns hashtagul să schimbe Internetul. Istoria surprinzătoare a simbolului #, inventat cu secole înainte de rețelele sociale

Simbolul # are o istorie care începe în Evul Mediu

Originea exactă a semnului # nu este cunoscută în totalitate, însă una dintre explicațiile acceptate de istorici îl leagă de expresia latină libra pondo, folosită în trecut pentru a indica o unitate de măsură a greutății. De-a lungul timpului, modul în care această abreviere era scrisă s-a modificat treptat, iar forma sa a evoluat până la simbolul folosit astăzi.

Mai târziu, caracterul a fost preluat pe mașinile de scris, unde era utilizat pentru numerotarea unor elemente, motiv pentru care în limba engleză este cunoscut și sub denumirea de number sign. În Statele Unite, același simbol a primit și numele de pound sign, fiind asociat cu unitatea de măsură „pound”.

Înainte ca Internetul să devină accesibil publicului larg, # era deja prezent și pe telefoanele cu taste. În 1968, Bell Labs l-a inclus pe tastatura telefoanelor cu apelare prin tonuri, alături de simbolul asterisc, pentru activarea unor funcții speciale. Practic, milioane de oameni îl foloseau zilnic fără să bănuiască faptul că va deveni unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale comunicării online.

Ideea care a schimbat modul în care sunt organizate conversațiile online

Hashtagul, în forma în care îl folosim astăzi, a apărut în 2007. Autorul ideii este programatorul american Chris Messina, care a propus pe Twitter ca simbolul # să fie plasat înaintea unor cuvinte-cheie pentru a grupa mesajele despre același subiect.

Conceptul era extrem de simplu. În loc ca discuțiile să fie răspândite printre milioane de postări, acestea puteau fi identificate rapid printr-un singur termen precedat de simbolul #.

Paradoxal, conducerea Twitter nu a fost încântată de propunere. Potrivit lui Messina, compania considera că sistemul este prea complicat pentru utilizatorii obișnuiți și nu credea că va avea succes. Utilizatorii aveau însă o altă părere.

Un dezastru natural a demonstrat cât de util poate fi un hashtag

În toamna anului 2007, incendiile de vegetație din zona San Diego au dus la evacuarea unui număr uriaș de locuitori și la o nevoie permanentă de informații actualizate.