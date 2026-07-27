Cum a ajuns hashtagul să schimbe Internetul. Istoria surprinzătoare a simbolului #, inventat cu secole înainte de rețelele sociale
Astăzi, hashtagurile sunt nelipsite din postările de pe rețelele sociale și din campaniile de marketing. Un simplu simbol plasat înaintea unui cuvânt poate face ca o fotografie, un videoclip sau o opinie să fie descoperite de milioane de oameni. Totuși, puțini știu că semnul # nu s-a născut odată cu Internetul și nici măcar cu primele calculatoare.
Povestea lui începe cu mult înainte de era digitală. Timp de sute de ani, simbolul a avut cu totul alte întrebuințări, iar transformarea sa într-un instrument esențial pentru comunicarea online s-a produs abia în urmă cu mai puțin de două decenii.
Simbolul # are o istorie care începe în Evul Mediu
Originea exactă a semnului # nu este cunoscută în totalitate, însă una dintre explicațiile acceptate de istorici îl leagă de expresia latină libra pondo, folosită în trecut pentru a indica o unitate de măsură a greutății. De-a lungul timpului, modul în care această abreviere era scrisă s-a modificat treptat, iar forma sa a evoluat până la simbolul folosit astăzi.
Mai târziu, caracterul a fost preluat pe mașinile de scris, unde era utilizat pentru numerotarea unor elemente, motiv pentru care în limba engleză este cunoscut și sub denumirea de number sign. În Statele Unite, același simbol a primit și numele de pound sign, fiind asociat cu unitatea de măsură „pound”.
Înainte ca Internetul să devină accesibil publicului larg, # era deja prezent și pe telefoanele cu taste. În 1968, Bell Labs l-a inclus pe tastatura telefoanelor cu apelare prin tonuri, alături de simbolul asterisc, pentru activarea unor funcții speciale. Practic, milioane de oameni îl foloseau zilnic fără să bănuiască faptul că va deveni unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale comunicării online.
Ideea care a schimbat modul în care sunt organizate conversațiile online
Hashtagul, în forma în care îl folosim astăzi, a apărut în 2007. Autorul ideii este programatorul american Chris Messina, care a propus pe Twitter ca simbolul # să fie plasat înaintea unor cuvinte-cheie pentru a grupa mesajele despre același subiect.
Conceptul era extrem de simplu. În loc ca discuțiile să fie răspândite printre milioane de postări, acestea puteau fi identificate rapid printr-un singur termen precedat de simbolul #.
Paradoxal, conducerea Twitter nu a fost încântată de propunere. Potrivit lui Messina, compania considera că sistemul este prea complicat pentru utilizatorii obișnuiți și nu credea că va avea succes. Utilizatorii aveau însă o altă părere.
Un dezastru natural a demonstrat cât de util poate fi un hashtag
În toamna anului 2007, incendiile de vegetație din zona San Diego au dus la evacuarea unui număr uriaș de locuitori și la o nevoie permanentă de informații actualizate.
În acele zile, utilizatorii Twitter au început să folosească hashtaguri pentru a centraliza mesajele despre incendii, drumurile blocate și ordinele de evacuare. Pentru prima dată, informațiile puteau fi urmărite în timp real printr-o simplă căutare.
Experimentul a avut un succes neașteptat și a demonstrat că hashtagurile nu sunt doar o idee interesantă, ci și un instrument extrem de eficient pentru organizarea informației.
Doi ani mai târziu, Twitter a integrat oficial hashtagurile în platformă, transformându-le în linkuri pe care utilizatorii puteau da clic pentru a vedea toate postările despre același subiect. Ulterior, sistemul a fost adoptat de Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok și de multe alte platforme.
De la organizarea postărilor la simbol al mișcărilor sociale
Rolul hashtagurilor nu s-a limitat la simpla clasificare a conținutului. În timp, acestea au devenit puncte de întâlnire pentru comunități din întreaga lume și au fost folosite pentru promovarea unor campanii sociale sau umanitare.
Etichete precum #BlackLivesMatter sau #MeToo au depășit granițele rețelelor sociale și au influențat dezbateri la nivel mondial, în timp ce #IceBucketChallenge a contribuit la strângerea unor fonduri importante pentru cercetarea sclerozei laterale amiotrofice (ALS).
Chiar dacă algoritmii platformelor moderne sunt tot mai performanți și pot identifica subiectele populare fără ajutorul hashtagurilor, acestea continuă să joace un rol important, mai ales pe Instagram, TikTok și LinkedIn, unde ajută la descoperirea conținutului și la creșterea vizibilității postărilor.
La aproape două decenii de la apariția primului hashtag, este greu de imaginat Internetul fără acest simbol. Ceea ce a început ca un simplu caracter tipografic folosit pentru greutăți, numere sau comenzi telefonice a devenit unul dintre cele mai importante instrumente ale comunicării digitale moderne.