„Nu am fost angajat în aceşti ultimi opt ani, am trăit financiar din veniturile soţiei mele şi din economiile mele destul de firave, câte au existat. Nu-mi amintesc să fi cerut cuiva, dumneavoastră ori altcuiva, vreun leu”, declara fostul lider liberal, într-un interviu acordat Antena 3 CNN.

Potrivit declarației de avere depuse în martie 2025, Antonescu nu a raportat venituri personale pentru anul 2024. În schimb, soția sa, fost comisar european pentru Transporturi și europarlamentar, declarase venituri de aproximativ 235.000 de euro, reprezentând salarii, diurne și indemnizații pentru misiuni.

Aceste informații descriu situația financiară declarată pentru 2024, fără să confirme existența sau valoarea unor eventuale venituri personale în toamna anului 2026.

Ce proprietăți și economii a declarat familia Antonescu

Documentele depuse în 2025 arătau că familia deținea trei terenuri în județul Prahova, cu o suprafață totală de 4.905 metri pătrați, dintre care două fuseseră moștenite în 2022. La capitolul locuințe figurau două apartamente în București, de 96 și 205 metri pătrați, precum și două case în Prahova, de 84 și 43 de metri pătrați.

Declarația includea și trei autoturisme, BMW, Mercedes și Kia, bijuterii evaluate la 18.000 de euro, precum și aproximativ 340.000 de euro în conturi bancare din România și străinătate. În plus, erau menționate investiții de 98.470 de euro în titluri de stat și alte instrumente financiare.

De la profesor de istorie la conducerea Senatului

Născut la Tulcea, la 21 septembrie 1959, Crin Antonescu a absolvit Facultatea de Istorie-Filosofie a Universității din București în 1985 și a lucrat inițial ca profesor de istorie, apoi ca muzeograf.

A intrat în PNL în 1990, iar doi ani mai târziu a obținut primul mandat de deputat. Între 1997 și 2000 a fost ministru al Tineretului și Sportului, iar în 2009 a devenit președintele PNL și a candidat pentru prima dată la Președinția României, clasându-se pe locul al treilea, cu 20,02% din voturi. Un moment decisiv al carierei sale a fost înființarea Uniunii Social Liberale, în 2011, alături de Victor Ponta. În 2012, după suspendarea lui Traian Băsescu, Antonescu a exercitat timp de 49 de zile atribuțiile președintelui României.

Ruperea USL, în 2014, a marcat începutul retragerii sale din conducerea politică. A renunțat la șefia Senatului și a PNL, iar în 2016 și-a încheiat activitatea parlamentară.