Contact imperfect la bornele bateriei: erori ciudate care par mai grave decât sunt
Un contact imperfect la bornele bateriei poate transforma o defecțiune simplă într-un spectacol de martori aprinși, erori aparent fără legătură și porniri capricioase. Mulți șoferi se gândesc imediat la alternator, calculator de motor, ABS, servodirecție sau chiar la probleme de imobilizator. Totuși, dacă alimentarea electrică de bază nu este stabilă, modulele mașinii pot primi tensiune insuficientă sau întreruptă pentru fracțiuni de secundă. Rezultatul poate fi derutant: bordul pâlpâie, ceasurile se resetează, apar mesaje de eroare, motorul pornește greu sau nu pornește deloc, apoi totul pare normal după ce miști puțin cablul.
De ce o bornă slăbită poate aprinde martori fără legătură
Mașinile moderne depind de o rețea de module electronice care comunică permanent între ele. Când tensiunea scade brusc sau contactul se întrerupe, unele module pot interpreta situația ca pe o defecțiune proprie. Așa apar erori de ABS, ESP, airbag, servodirecție electrică, injecție sau încărcare, chiar dacă piesele respective nu sunt defecte. Un contact imperfect poate apărea din cauza unei borne strânse insuficient, a oxidării, a depunerilor albicioase, a unui cablu de masă slăbit sau a unei cleme deformate.
Un semn comun este pornirea aleatorie: într-o zi mașina pornește perfect, în alta se aud doar clicuri sau bordul se stinge la acționarea demarorului. Alt indiciu este schimbarea comportamentului atunci când atingi cablul bateriei sau când mașina trece peste denivelări. Vibrațiile pot întrerupe contactul pentru o clipă, suficient cât modulele să înregistreze erori. De aceea, primul control vizual are valoare mare: borne curate, bine fixate, fără joc și fără urme de încălzire.
Verificarea corectă înainte de schimbarea pieselor scumpe
Înainte de a suspecta calculatoare sau senzori, trebuie verificată alimentarea principală. Bateria se controlează ca tensiune în repaus, tensiune la pornire și tensiune cu motorul pornit. La fel de importantă este verificarea cablului de masă dintre baterie, caroserie și motor. Un cablu de masă cu contact slab poate produce simptome aproape identice cu o baterie defectă. Uneori, curățarea bornelor și strângerea corectă rezolvă problema complet.
Totuși, nu orice eroare electrică vine de la borne. Dacă martorii reapar după curățare, trebuie făcută o diagnoză completă și citite codurile de eroare, inclusiv cele de tensiune joasă. Diferența este că un mecanic bun nu va începe cu înlocuirea modulelor, ci cu verificarea alimentării, a maselor și a conexiunilor. În multe cazuri, “defecțiunea mare” se dovedește a fi un contact mic, ascuns sub o clemă murdară sau slăbită.