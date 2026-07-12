Contact imperfect la bornele bateriei: erori ciudate care par mai grave decât sunt

Un contact imperfect la bornele bateriei poate transforma o defecțiune simplă într-un spectacol de martori aprinși, erori aparent fără legătură și porniri capricioase. Mulți șoferi se gândesc imediat la alternator, calculator de motor, ABS, servodirecție sau chiar la probleme de imobilizator. Totuși, dacă alimentarea electrică de bază nu este stabilă, modulele mașinii pot primi tensiune insuficientă sau întreruptă pentru fracțiuni de secundă. Rezultatul poate fi derutant: bordul pâlpâie, ceasurile se resetează, apar mesaje de eroare, motorul pornește greu sau nu pornește deloc, apoi totul pare normal după ce miști puțin cablul.

De ce o bornă slăbită poate aprinde martori fără legătură

Mașinile moderne depind de o rețea de module electronice care comunică permanent între ele. Când tensiunea scade brusc sau contactul se întrerupe, unele module pot interpreta situația ca pe o defecțiune proprie. Așa apar erori de ABS, ESP, airbag, servodirecție electrică, injecție sau încărcare, chiar dacă piesele respective nu sunt defecte. Un contact imperfect poate apărea din cauza unei borne strânse insuficient, a oxidării, a depunerilor albicioase, a unui cablu de masă slăbit sau a unei cleme deformate.