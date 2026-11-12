Compania din spatele TikTok pregătește un nou agent AI care să concureze cu Meta și OpenAI. ByteDance vrea să recupereze decalajul în inteligența artificială

Compania pregătește lansarea propriului agent de inteligență artificială, conceput pentru a concura direct cu Muse, asistentul personal dezvoltat de Meta. Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg și preluate de Engadget, noul produs ar putea fi prezentat în următoarele săptămâni.

Deocamdată, ByteDance nu a confirmat oficial lansarea și nici nu a oferit informații despre numele sau funcțiile exacte ale viitorului asistent.

ByteDance pregătește un rival pentru Muse, agentul AI al lui Mark Zuckerberg

Potrivit Bloomberg, planurile au fost prezentate de Zhang Yiming, cofondatorul ByteDance, într-o întâlnire internă cu echipa responsabilă de dezvoltarea inteligenței artificiale.

Noul agent ar urma să aibă un rol asemănător cu Muse, sistemul prezentat de Meta în septembrie 2026, care poate efectua operațiuni complexe în numele utilizatorilor.

Spre deosebire de chatboturile tradiționale, agenții AI pot interacționa cu site-uri și aplicații, pot completa formulare, pot gestiona informații și pot executa anumite acțiuni fără ca utilizatorul să fie nevoit să parcurgă manual fiecare etapă.

Muse, de exemplu, poate trimite emailuri, organiza călătorii și realiza cumpărături online. Sistemul oferă inclusiv interacțiuni vocale și un avatar animat, iar Meta pregătește integrarea acestuia în ochelarii inteligenți și într-un dispozitiv dedicat, numit Muse Charm.

Așa cum Playtech a relatat anterior, Meta a lansat Muse în septembrie, încercând să transforme inteligența artificială într-un asistent personal disponibil permanent.

Potrivit informațiilor citate de Engadget, Muse a depășit deja pragul de 10 milioane de utilizatori, iar Mark Zuckerberg consideră că serviciul ar putea genera venituri mai mari per utilizator decât aplicațiile sociale tradiționale ale companiei.

Pentru ByteDance, dezvoltarea unui produs similar ar putea reprezenta o oportunitate importantă de extindere dincolo de platformele de socializare și instrumentele de creare a conținutului.

Creatorul TikTok recunoaște că are nevoie de câțiva ani pentru a ajunge din urmă OpenAI

Deși ByteDance este una dintre cele mai importante companii tehnologice din China, conducerea sa recunoaște că există încă un decalaj față de liderii americani din domeniul inteligenței artificiale.

În cadrul întâlnirii interne, Zhang Yiming le-ar fi transmis angajaților că firma ar putea ajunge la nivelul celor mai avansate laboratoare AI, precum OpenAI și Anthropic, abia în 2029 sau 2030.

Una dintre principalele probleme este cantitatea de date utilizată pentru antrenarea modelelor lingvistice. Potrivit Bloomberg, Zhang a explicat că modelele Seed dezvoltate de ByteDance folosesc seturi de date considerabil mai mici decât cele utilizate de principalii concurenți.

Compania încearcă să reducă diferența prin investiții masive în infrastructură și cercetare. Planurile sale ar putea include cheltuieli de până la 70 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea tehnologiilor AI și a capacităților necesare antrenării modelelor.

ByteDance are deja un avantaj important pe piața chineză prin Doubao, unul dintre cei mai utilizați asistenți AI din țară.

De altfel, Playtech a analizat anterior succesul Doubao, aplicația prin care compania a reușit să atragă un număr impresionant de utilizatori și să concureze cu serviciile dezvoltate de rivalii locali.

Seedance, tehnologia AI care a atras atenția Hollywoodului

Unul dintre domeniile în care ByteDance a demonstrat deja capacități competitive este generarea videoclipurilor cu inteligență artificială.

Compania dezvoltă Seedance, o familie de modele capabile să transforme instrucțiunile text în secvențe video complexe, cu personaje, mișcări și efecte vizuale realiste.

La începutul acestui an, mai multe videoclipuri generate cu Seedance au devenit virale pe rețelele sociale, demonstrând progresele rapide ale tehnologiei.

Succesul a atras însă și controverse. Studiourile americane au ridicat probleme juridice privind utilizarea personajelor protejate de drepturi de autor și a altor materiale asociate industriei cinematografice.

ByteDance încearcă acum să valorifice experiența acumulată în generarea de conținut video pentru a dezvolta produse AI mai complexe, capabile să concureze pe piața asistenților personali.

Nu este clar dacă viitorul agent va include instrumente Seedance sau dacă va funcționa independent. De asemenea, nu există informații confirmate despre integrarea acestuia în TikTok sau despre lansarea unor dispozitive hardware dedicate.

Noul agent AI ridică și întrebări despre protecția datelor personale

Dincolo de competiția tehnologică, lansarea unui nou agent AI ar putea aduce în prim-plan problemele legate de confidențialitate și securitate.

Pentru a executa sarcini complexe, astfel de sisteme pot avea nevoie de acces la emailuri, calendare, conturi personale, istoricul cumpărăturilor și alte informații sensibile.

Experiența Meta arată că tehnologia nu este lipsită de riscuri. În octombrie, Playtech a relatat despre o vulnerabilitate asociată agentului Muse, care a permis identificarea unor conversații distribuite și a unor documente ce conțineau informații confidențiale.

O altă provocare este acceptarea agenților AI de către platformele online. Unele companii au început să limiteze accesul acestora la propriile servicii, din cauza riscurilor asociate operațiunilor automatizate.

ByteDance nu a precizat ce mecanisme de protecție ar putea utiliza viitorul său asistent și nici ce permisiuni va solicita utilizatorilor.

Dacă informațiile Bloomberg se confirmă, lansarea ar putea avea loc înainte de sfârșitul anului 2026. Deocamdată, nu există o dată oficială, un preț sau detalii privind disponibilitatea internațională.

Cert este că ByteDance încearcă să își extindă influența dincolo de TikTok și de generarea videoclipurilor, intrând într-o competiție în care miza nu mai este doar cine dezvoltă cel mai inteligent chatbot, ci cine construiește asistentul AI căruia utilizatorii sunt dispuși să îi încredințeze activitățile zilnice.