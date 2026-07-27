Cod galben de furtuni în aproape jumătate din țară. ANM anunță vijelii, grindină și ploi torențiale de luni. Județele vizate

În aceste regiuni sunt așteptate perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. Rafalele vor atinge, în general, 50-70 km/h, iar izolat pot depăși 80 km/h.

Meteorologii avertizează că, pe alocuri, fenomenele vor fi însoțite de grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1 și 3 centimetri.

Ploile pot depăși 40 de litri pe metrul pătrat

Potrivit ANM, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp.

Specialiștii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor putea apărea, pe arii restrânse, și în alte regiuni ale țării care nu se află sub avertizare.

Vânt puternic la munte în noaptea de luni spre marți

Meteorologii au emis și o a doua atenționare cod galben, valabilă în perioada 27 iulie, ora 22:00 – 28 iulie, ora 10:00, pentru intensificări ale vântului în zona montană.

Avertizarea vizează Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și, local, Munții Apuseni.

În aceste zone, vântul va sufla cu viteze de 70-80 km/h, iar la altitudini mari rafalele pot depăși 90-100 km/h.