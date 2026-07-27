Cod galben de furtuni în aproape jumătate din țară. ANM anunță vijelii, grindină și ploi torențiale de luni. Județele vizate
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări cod galben de vreme severă, valabile în intervalul 27-28 iulie 2026, care vizează 21 de județe din țară. Meteorologii anunță furtuni, vijelii, descărcări electrice, grindină și cantități importante de precipitații. Totodată, Capitala se va afla sub o prognoză specială până marți dimineață.
Cod galben de instabilitate atmosferică în 21 de județe
Prima avertizare este în vigoare luni, 27 iulie, între orele 12:00 și 22:00, și afectează Maramureșul, Crișana, Banatul, cea mai mare parte a Transilvaniei, zonele montane, vestul și nord-vestul Olteniei, precum și nord-vestul Moldovei.
În aceste regiuni sunt așteptate perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. Rafalele vor atinge, în general, 50-70 km/h, iar izolat pot depăși 80 km/h.
Meteorologii avertizează că, pe alocuri, fenomenele vor fi însoțite de grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1 și 3 centimetri.
Ploile pot depăși 40 de litri pe metrul pătrat
Potrivit ANM, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp.
Specialiștii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor putea apărea, pe arii restrânse, și în alte regiuni ale țării care nu se află sub avertizare.
Vânt puternic la munte în noaptea de luni spre marți
Meteorologii au emis și o a doua atenționare cod galben, valabilă în perioada 27 iulie, ora 22:00 – 28 iulie, ora 10:00, pentru intensificări ale vântului în zona montană.
Avertizarea vizează Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și, local, Munții Apuseni.
În aceste zone, vântul va sufla cu viteze de 70-80 km/h, iar la altitudini mari rafalele pot depăși 90-100 km/h.
În primele ore ale intervalului sunt posibile intensificări ale vântului și în estul Moldovei, unde rafalele vor ajunge, în general, la 45-50 km/h.
Cum va fi vremea în București
Pentru municipiul București, ANM a emis o prognoză specială valabilă de luni, 27 iulie, ora 12:00, până marți, 28 iulie, ora 10:00.
Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și spre seară sunt așteptate înnorări temporare, averse de scurtă durată și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi, în general, cuprinse între 2 și 5 l/mp.
Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor, când rafalele pot atinge 35-40 km/h.
Temperatura maximă va ajunge la 30-31 de grade Celsius, iar minima nopții va fi cuprinsă între 17 și 18 grade Celsius.