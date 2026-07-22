Ce trebuie să faci înainte să părăsești locuința închiriată ca să nu pierzi bani
Mutarea dintr-o locuință închiriată nu înseamnă doar împachetarea bagajelor și predarea cheilor. În multe cazuri, cele mai importante obligații ale chiriașului apar chiar la finalul contractului, iar nerespectarea lor poate duce la pierderea garanției sau la plata unor sume suplimentare.
Avocații atrag atenția că numeroase dispute dintre proprietari și chiriași apar în momentul încetării contractului de închiriere. De cele mai multe ori, problemele sunt generate de clauze care au fost acceptate la semnarea documentului, dar cărora nu li s-a acordat suficientă atenție. De aceea, înainte de a părăsi locuința, este important ca fiecare chiriaș să verifice ce obligații are și ce pași trebuie urmați pentru a evita costurile neprevăzute.
Verifică termenul de notificare prevăzut în contract
Unul dintre cele mai importante aspecte este modul în care poate înceta contractul de închiriere. În multe situații, documentul prevede că proprietarul trebuie anunțat cu 30 sau chiar 60 de zile înainte de plecarea din locuință.
Dacă acest termen nu este respectat, proprietarul poate solicita plata chiriei pentru perioada de preaviz sau poate reține garanția, în funcție de prevederile contractuale. Există și contracte care includ penalități pentru încetarea anticipată a închirierii, iar acestea pot produce efecte juridice dacă au fost acceptate de ambele părți și nu contravin dispozițiilor legale.
Din acest motiv, primul pas înainte de mutare este recitirea contractului și verificarea tuturor obligațiilor referitoare la încetarea raportului contractual.
Nu pleca fără procesul-verbal de predare-primire
Garanția este una dintre cele mai frecvente surse de conflict între proprietari și chiriași. În mod obișnuit, aceasta este destinată acoperirii eventualelor datorii sau pagube produse locuinței, însă modul în care este restituită depinde atât de starea imobilului, cât și de respectarea obligațiilor prevăzute în contract.
Specialiștii recomandă întocmirea unui proces-verbal de predare-primire la finalul închirierii, în care să fie consemnată starea apartamentului și a bunurilor existente. De asemenea, fotografiile realizate atât la începutul, cât și la sfârșitul contractului pot reprezenta dovezi utile dacă apar neînțelegeri.
Este recomandat și ca toate utilitățile să fie achitate înainte de predarea locuinței, iar chitanțele sau dovezile de plată să fie păstrate până la restituirea garanției.
Alte clauze care îți pot aduce costuri suplimentare
Înainte de plecare, chiriașul ar trebui să verifice dacă mai are și alte obligații asumate prin contract. Unele documente stabilesc cine suportă anumite reparații, cine plătește eventualele deteriorări produse pe durata închirierii sau în ce condiții poate fi reținută garanția.
De asemenea, pot exista prevederi privind penalitățile pentru plata cu întârziere a chiriei ori obligația de a preda locuința în aceeași stare în care a fost primită, cu excepția uzurii normale rezultate din folosirea acesteia.
Cu cât aceste aspecte sunt clarificate înainte de predarea cheilor, cu atât scade riscul apariției unor conflicte între cele două părți.
Ce spune legea despre contractul de închiriere
Potrivit Codului civil, contractul de închiriere reprezintă acordul prin care proprietarul transmite chiriașului dreptul de folosință asupra unui bun în schimbul unei chirii. Drepturile și obligațiile fiecărei părți sunt stabilite atât de lege, cât și de clauzele negociate și acceptate prin contract.
Acest lucru înseamnă că prevederile referitoare la notificarea încetării contractului, plata penalităților sau restituirea garanției pot produce efecte juridice dacă respectă dispozițiile legale și au fost asumate de ambele părți.
În cazul în care o clauză este neclară sau pare dezavantajoasă, aceasta poate fi discutată și renegociată înainte de semnarea contractului. După încheierea acestuia, obligațiile asumate trebuie respectate, iar necunoașterea lor nu reprezintă, în general, un motiv pentru a evita consecințele prevăzute de document.
Specialiștii recomandă ca, înainte de a părăsi o locuință închiriată, chiriașii să verifice cu atenție contractul, să respecte termenul de notificare, să achite toate obligațiile restante și să predea imobilul pe baza unui proces-verbal. O verificare atentă a acestor aspecte poate preveni pierderea garanției și litigii care, în unele situații, ajung să fie soluționate în instanță.