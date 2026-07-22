Ce trebuie să faci înainte să părăsești locuința închiriată ca să nu pierzi bani

Verifică termenul de notificare prevăzut în contract

Unul dintre cele mai importante aspecte este modul în care poate înceta contractul de închiriere. În multe situații, documentul prevede că proprietarul trebuie anunțat cu 30 sau chiar 60 de zile înainte de plecarea din locuință.

Dacă acest termen nu este respectat, proprietarul poate solicita plata chiriei pentru perioada de preaviz sau poate reține garanția, în funcție de prevederile contractuale. Există și contracte care includ penalități pentru încetarea anticipată a închirierii, iar acestea pot produce efecte juridice dacă au fost acceptate de ambele părți și nu contravin dispozițiilor legale.

Din acest motiv, primul pas înainte de mutare este recitirea contractului și verificarea tuturor obligațiilor referitoare la încetarea raportului contractual.

Nu pleca fără procesul-verbal de predare-primire

Garanția este una dintre cele mai frecvente surse de conflict între proprietari și chiriași. În mod obișnuit, aceasta este destinată acoperirii eventualelor datorii sau pagube produse locuinței, însă modul în care este restituită depinde atât de starea imobilului, cât și de respectarea obligațiilor prevăzute în contract.

Specialiștii recomandă întocmirea unui proces-verbal de predare-primire la finalul închirierii, în care să fie consemnată starea apartamentului și a bunurilor existente. De asemenea, fotografiile realizate atât la începutul, cât și la sfârșitul contractului pot reprezenta dovezi utile dacă apar neînțelegeri.

Este recomandat și ca toate utilitățile să fie achitate înainte de predarea locuinței, iar chitanțele sau dovezile de plată să fie păstrate până la restituirea garanției.

Alte clauze care îți pot aduce costuri suplimentare

Înainte de plecare, chiriașul ar trebui să verifice dacă mai are și alte obligații asumate prin contract. Unele documente stabilesc cine suportă anumite reparații, cine plătește eventualele deteriorări produse pe durata închirierii sau în ce condiții poate fi reținută garanția.