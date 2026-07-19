Cheie care nu mai pornește mașina după cădere: transponder, carcasă sau baterie
O cheie auto poate continua să deschidă portierele după ce a fost scăpată pe jos, dar să nu mai permită pornirea motorului. În alte cazuri, telecomanda nu mai răspunde deloc, deși cheia mecanică se rotește normal în contact. Diferența apare deoarece o cheie modernă poate conține mai multe sisteme independente: lama mecanică, telecomanda pentru închidere centralizată și transponderul recunoscut de imobilizator.
Căderea pe o suprafață dură poate fisura placa electronică, poate desprinde bateria telecomenzii sau poate deplasa capsula transponderului. Carcasa poate părea intactă la exterior, dar componentele din interior se pot mișca suficient cât să întrerupă alimentarea ori comunicarea cu mașina.
Primul pas este să stabilești ce funcție a dispărut. Dacă ușile nu se mai deschid din butoane, dar motorul pornește, problema este probabil în telecomandă. Dacă telecomanda funcționează, dar motorul pornește pentru o secundă și se oprește sau nu pornește deloc, trebuie suspectat transponderul.
Cum separi problema telecomenzii de cea a imobilizatorului
Bateria din cheie alimentează, de regulă, telecomanda pentru închidere și deschidere. La numeroase modele, transponderul imobilizatorului este pasiv și nu depinde de această baterie. Prin urmare, o baterie CR2032 sau CR2025 descărcată poate face butoanele nefuncționale, dar nu ar trebui să împiedice pornirea motorului atunci când cheia este introdusă în contact.
La sistemele keyless, situația poate fi diferită. Cheia trebuie să comunice activ cu mașina, iar o baterie deplasată în urma impactului poate împiedica detectarea normală. Multe automobile au însă o poziție de urgență: cheia trebuie apropiată de butonul Start, de coloana de direcție sau de o zonă marcată din consola centrală. Manualul mașinii indică locul în care cheia poate fi citită chiar și cu bateria descărcată.
Deschide carcasa numai dacă mecanismul permite acest lucru fără forțare. Verifică dacă bateria stă ferm în suport și dacă lamelele metalice o ating. O cădere poate îndoi ușor contactele sau poate deplasa bateria. Înlocuirea ei este o verificare ieftină, dar trebuie respectată polaritatea inscripționată în carcasă.
Dacă butoanele funcționează, urmărește martorul imobilizatorului din bord. Simbolul poate avea forma unei chei, a unui lacăt sau a unei mașini cu lacăt. Dacă rămâne aprins ori clipește rapid la încercarea de pornire, unitatea de control nu recunoaște cheia. Motorul poate să nu învârtă deloc sau poate porni pentru scurt timp și apoi să se oprească.
Testează cheia de rezervă, dacă există. Dacă mașina pornește normal cu a doua cheie, problema este aproape sigur în cheia căzută, nu în bateria automobilului, electromotor sau alimentarea motorului. Acest test simplu poate evita înlocuirea inutilă a unor componente scumpe.
Ce se poate strica în interiorul cheii
Transponderul poate fi o capsulă mică din sticlă, ceramică sau plastic, montată separat de placa telecomenzii. La schimbarea unei carcase, capsula este uneori uitată în carcasa veche. După o cădere, aceasta se poate desprinde, deplasa sau fisura. Dacă deschizi cheia, lucrează deasupra unei suprafețe curate, pentru că transponderul poate cădea și este suficient de mic încât să fie pierdut ușor.
La alte chei, transponderul este integrat pe placa electronică. Impactul poate produce o microfisură în placă, poate rupe o lipitură sau poate desprinde bobina folosită pentru comunicare. Defecțiunea nu este întotdeauna vizibilă cu ochiul liber. Un electronist specializat în chei auto poate verifica placa și reface unele lipituri, însă o componentă grav deteriorată poate necesita înlocuirea cheii.
Carcasa are și ea un rol mai important decât pare. Dacă lama rabatabilă nu mai stă în poziție, dacă placa se mișcă sau dacă părțile carcasei nu se închid etanș, presiunea mecanică poate întrerupe contactul bateriei. O carcasă nouă poate rezolva problema doar dacă electronica și transponderul original sunt transferate corect. Carcasa nu conține automat codul necesar pornirii.
O cheie complet nouă trebuie programată pentru mașină. Operațiunea poate presupune adaptarea transponderului la imobilizator și sincronizarea telecomenzii cu închiderea centralizată. În funcție de model, programarea se face prin diagnoză, cu un cod de securitate sau direct prin reprezentanță. O cheie cumpărată online doar pentru că are aceeași formă și frecvență nu este garantat compatibilă.
Nu lipi transponderul într-o poziție aleatorie și nu încerca să dezactivezi imobilizatorul. O capsulă amplasată prea departe de antena contactului poate fi citită intermitent, iar modificarea sistemului de securitate poate crea probleme suplimentare. Dacă cheia de rezervă funcționează, soluția corectă este repararea, clonarea sau programarea profesională a cheii deteriorate.