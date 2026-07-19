Cheie care nu mai pornește mașina după cădere: transponder, carcasă sau baterie

Primul pas este să stabilești ce funcție a dispărut. Dacă ușile nu se mai deschid din butoane, dar motorul pornește, problema este probabil în telecomandă. Dacă telecomanda funcționează, dar motorul pornește pentru o secundă și se oprește sau nu pornește deloc, trebuie suspectat transponderul.

Cum separi problema telecomenzii de cea a imobilizatorului

Bateria din cheie alimentează, de regulă, telecomanda pentru închidere și deschidere. La numeroase modele, transponderul imobilizatorului este pasiv și nu depinde de această baterie. Prin urmare, o baterie CR2032 sau CR2025 descărcată poate face butoanele nefuncționale, dar nu ar trebui să împiedice pornirea motorului atunci când cheia este introdusă în contact.

La sistemele keyless, situația poate fi diferită. Cheia trebuie să comunice activ cu mașina, iar o baterie deplasată în urma impactului poate împiedica detectarea normală. Multe automobile au însă o poziție de urgență: cheia trebuie apropiată de butonul Start, de coloana de direcție sau de o zonă marcată din consola centrală. Manualul mașinii indică locul în care cheia poate fi citită chiar și cu bateria descărcată.

Deschide carcasa numai dacă mecanismul permite acest lucru fără forțare. Verifică dacă bateria stă ferm în suport și dacă lamelele metalice o ating. O cădere poate îndoi ușor contactele sau poate deplasa bateria. Înlocuirea ei este o verificare ieftină, dar trebuie respectată polaritatea inscripționată în carcasă.

Dacă butoanele funcționează, urmărește martorul imobilizatorului din bord. Simbolul poate avea forma unei chei, a unui lacăt sau a unei mașini cu lacăt. Dacă rămâne aprins ori clipește rapid la încercarea de pornire, unitatea de control nu recunoaște cheia. Motorul poate să nu învârtă deloc sau poate porni pentru scurt timp și apoi să se oprească.

Testează cheia de rezervă, dacă există. Dacă mașina pornește normal cu a doua cheie, problema este aproape sigur în cheia căzută, nu în bateria automobilului, electromotor sau alimentarea motorului. Acest test simplu poate evita înlocuirea inutilă a unor componente scumpe.

Ce se poate strica în interiorul cheii

Transponderul poate fi o capsulă mică din sticlă, ceramică sau plastic, montată separat de placa telecomenzii. La schimbarea unei carcase, capsula este uneori uitată în carcasa veche. După o cădere, aceasta se poate desprinde, deplasa sau fisura. Dacă deschizi cheia, lucrează deasupra unei suprafețe curate, pentru că transponderul poate cădea și este suficient de mic încât să fie pierdut ușor.