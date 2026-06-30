CERN oprește pentru patru ani acceleratorul care a descoperit bosonul Higgs. Ce urmează după „particula lui Dumnezeu”

Un accelerator uriaș intră în cea mai importantă etapă de modernizare

LHC este celebru mai ales pentru momentul din 4 iulie 2012, când experimentele ATLAS și CMS au anunțat descoperirea bosonului Higgs, denumit în presa populară „particula lui Dumnezeu”. Termenul este spectaculos, dar nu tocmai agreat de fizicieni. Bosonul Higgs este important fiindcă este asociat cu mecanismul prin care anumite particule elementare capătă masă.

Descoperirea de acum 14 ani nu a însemnat finalul poveștii. De atunci, cercetătorii au analizat proprietățile particulei, modul în care aceasta interacționează cu alte componente fundamentale ale materiei și felul în care rezultatele se potrivesc cu Modelul Standard al fizicii. LHC a devenit astfel mult mai mult decât un accelerator de particule: este unul dintre cele mai sofisticate laboratoare construite vreodată pentru a înțelege Universul la scară microscopică.

În cei trei mari ani de funcționare științifică, LHC a furnizat date pentru mii de lucrări academice și a contribuit la descoperirea a peste 85 de hadroni, particule alcătuite din quarcuri. În același timp, rezultatele au limitat multe teorii despre particule necunoscute, au oferit informații despre diferența dintre materie și antimaterie și au ajutat la studierea plasmei de quarcuri și gluoni, starea extremă a materiei existente la scurt timp după Big Bang.

Pauza actuală nu înseamnă însă că cercetarea se oprește. Datele adunate până acum vor continua să fie analizate ani la rând, iar cele patru mari experimente asociate acceleratorului — ATLAS, CMS, ALICE și LHCb — vor trece și ele prin lucrări majore de modernizare.

Ce se schimbă la LHC și de ce contează luminozitatea

Noul HiLumi LHC nu va fi un accelerator care lansează protonii la energii radical mai mari decât până acum. Obiectivul principal este creșterea luminozității, un termen care descrie câte coliziuni pot avea loc într-un anumit interval de timp. Cu cât există mai multe coliziuni, cu atât cresc șansele ca detectorii să surprindă evenimente foarte rare.

CERN estimează că HiLumi LHC va crește luminozitatea cu până la un factor de zece față de proiectarea inițială a LHC. În practică, asta înseamnă seturi de date mult mai mari și un număr de coliziuni proton-proton care ar putea ajunge la 140-200 pentru fiecare întâlnire a fasciculelor, față de aproximativ 60 în ultima perioadă de funcționare. Pentru cercetători, diferența poate face trecerea de la un indiciu vag la o măsurătoare suficient de precisă pentru a confirma sau infirma o teorie.

Lucrările sunt de proporții. Aproximativ 1,2 kilometri din acceleratorul circular cu lungimea de 27 de kilometri vor fi înlocuiți cu echipamente noi. Vor fi instalate magnete de focalizare mai puternice, cavități supraconductoare cunoscute drept „crab cavities”, linii electrice supraconductoare și sisteme de protecție adaptate noului regim de funcționare.