Cea mai eficientă viteză când mergi cu aerul condiționat pornit. Diferența se vede direct la pompă

În această etapă, instalația de climatizare poate crește consumul de carburant cu 2,5-4 litri la 100 de kilometri. Totuși, această valoare nu reprezintă consumul suplimentar pe întreaga călătorie, ci doar efortul ridicat depus de compresor până când temperatura din interior ajunge la un nivel confortabil.

După răcirea habitaclului, impactul asupra consumului scade considerabil. ADAC estimează un consum suplimentar de aproximativ 1-2 litri/100 km în oraș și între 0,2 și 0,7 litri/100 km în afara localităților.

Media anuală indicată de organizația germană este cuprinsă între 0,5 și 1 litru la 100 km, în funcție de automobil și de condițiile în care acesta este utilizat.

Diferențele sunt explicate și prin faptul că, în trafic urban, motorul funcționează mai des la turații reduse, iar instalația de climatizare are un impact mai mare asupra consumului total. În schimb, pe autostradă, influența aerului condiționat este mai redusă raportată la consumul general al motorului.

Studiile arată că motoarele mici resimt mai puternic folosirea climatizării

Și SAE International, organizație care publică studii și standarde tehnice pentru industria auto, a analizat efectul climatizării asupra consumului.

Cercetarea a urmărit automobile care rulau cu viteze constante cuprinse între aproximativ 64 și 113 km/h.

Rezultatele au arătat că ambele vehicule testate au consumat mai mult atunci când aerul condiționat funcționa la capacitate maximă. Totuși, diferențele au variat în funcție de eficiența motorului, tipul compresorului și raportul dintre puterea necesară instalației de climatizare și puterea totală dezvoltată de motor.