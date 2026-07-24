Cea mai eficientă viteză când mergi cu aerul condiționat pornit. Diferența se vede direct la pompă
Aerul condiționat este aproape indispensabil în zilele caniculare, însă folosirea lui influențează consumul de benzină sau motorină. Diferența poate fi mai mare sau mai mică în funcție de mai mulți factori, printre care temperatura de afară, dimensiunea habitaclului, tipul compresorului și modul în care este utilizat sistemul de climatizare. Analize realizate de organizații din domeniul auto arată că există câteva metode prin care șoferii pot obține un echilibru mai bun între confort și consumul de combustibil.
Consumul este mai mare în oraș și atunci când mașina este foarte încinsă
Potrivit unei analize realizate de ADAC, una dintre cele mai mari organizații auto din Europa, aerul condiționat solicită cel mai mult motorul în primele minute de funcționare, atunci când trebuie să răcească un habitaclu care a stat ore întregi în soare.
În această etapă, instalația de climatizare poate crește consumul de carburant cu 2,5-4 litri la 100 de kilometri. Totuși, această valoare nu reprezintă consumul suplimentar pe întreaga călătorie, ci doar efortul ridicat depus de compresor până când temperatura din interior ajunge la un nivel confortabil.
După răcirea habitaclului, impactul asupra consumului scade considerabil. ADAC estimează un consum suplimentar de aproximativ 1-2 litri/100 km în oraș și între 0,2 și 0,7 litri/100 km în afara localităților.
Media anuală indicată de organizația germană este cuprinsă între 0,5 și 1 litru la 100 km, în funcție de automobil și de condițiile în care acesta este utilizat.
Diferențele sunt explicate și prin faptul că, în trafic urban, motorul funcționează mai des la turații reduse, iar instalația de climatizare are un impact mai mare asupra consumului total. În schimb, pe autostradă, influența aerului condiționat este mai redusă raportată la consumul general al motorului.
Studiile arată că motoarele mici resimt mai puternic folosirea climatizării
Și SAE International, organizație care publică studii și standarde tehnice pentru industria auto, a analizat efectul climatizării asupra consumului.
Cercetarea a urmărit automobile care rulau cu viteze constante cuprinse între aproximativ 64 și 113 km/h.
Rezultatele au arătat că ambele vehicule testate au consumat mai mult atunci când aerul condiționat funcționa la capacitate maximă. Totuși, diferențele au variat în funcție de eficiența motorului, tipul compresorului și raportul dintre puterea necesară instalației de climatizare și puterea totală dezvoltată de motor.
Din acest motiv, un motor de cilindree mică poate resimți mai accentuat pornirea compresorului decât unul mai puternic.
La rândul său, Departamentul de Energie al Statelor Unite arată că instalația de climatizare reprezintă unul dintre cei mai importanți consumatori auxiliari ai unui autoturism. Conform datelor prezentate, aceasta este responsabilă pentru peste 5% din combustibilul consumat anual de autoturismele ușoare din SUA.
Cum folosești corect aerul condiționat pentru un consum mai redus
Atunci când mașina este foarte încinsă, specialiștii recomandă deschiderea geamurilor pentru câteva zeci de secunde înainte de pornirea instalației de climatizare. În acest fel, aerul fierbinte este evacuat natural, iar compresorul va răci habitaclul mai rapid.
După aproximativ unul sau două minute, geamurile trebuie închise, iar funcția de recirculare poate fi activată.
În cazul automobilelor cu aer condiționat manual, ventilatorul poate fi utilizat temporar la treapta maximă, însă doar în faza inițială. După ce temperatura din interior devine confortabilă, este recomandată reducerea ventilatorului la treapta 1 sau 2, în funcție de numărul total de trepte disponibile.
Menținerea permanentă a ventilatorului la nivel maxim nu înseamnă că mașina se va răci mai repede. Analiza arată că, în această situație, aerul introdus în habitaclu poate fi chiar mai cald decât atunci când ventilatorul funcționează la treptele inferioare.
Pentru automobilele echipate cu climatizare automată, recomandarea este utilizarea modului „Auto”, deoarece sistemul reglează singur ventilatorul, compresorul și distribuția aerului.
Temperatura recomandată pentru un raport bun între confort și consum
Un alt test realizat de ADAC arată că sistemele automate și compresoarele controlate electronic pot limita mai eficient consumul comparativ cu instalațiile mai vechi, care funcționează frecvent la capacitate maximă.
Specialiștii recomandă evitarea setării temperaturii la valoarea minimă disponibilă, cum ar fi 16 grade Celsius. O temperatură cuprinsă între 22 și 24 de grade Celsius oferă, în general, cel mai bun raport între confort și consumul de carburant.
De asemenea, diferențele foarte mari dintre temperatura din habitaclu și cea de afară obligă compresorul să funcționeze mai mult timp la sarcină ridicată.
Totodată, aerul rece nu ar trebui orientat direct spre față sau spre piept, pentru a evita eventuale probleme respiratorii, oculare sau apariția unui șoc termic în momentul coborârii din mașină.