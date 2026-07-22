Ce trebuie să știi înainte să treci casa pe numele copilului. Greșeala pe care o fac mulți români
Mulți părinți aleg să treacă locuința pe numele copiilor încă din timpul vieții, considerând că astfel evită eventualele probleme legate de moștenire. De cele mai multe ori, transferul se face prin donație, însă specialiștii atrag atenția că o astfel de decizie nu ar trebui luată fără o analiză atentă.
În practică, una dintre cele mai frecvente greșeli este ca proprietarul să doneze casa fără să își păstreze dreptul de a locui în ea. În lipsa unei clauze speciale în actul notarial, fostul proprietar nu mai are aceleași garanții asupra imobilului, chiar dacă acesta a fost transferat propriului copil.
Donația nu este singura variantă
Dacă un părinte dorește ca locuința să ajungă la copil, are la dispoziție mai multe soluții juridice, fiecare cu avantaje și dezavantaje.
Cea mai cunoscută este donația, prin care proprietatea este transferată imediat. Din momentul autentificării actului și înscrierii în cartea funciară, copilul devine proprietarul imobilului.
O altă variantă este testamentul, care produce efecte doar după decesul persoanei care îl întocmește. Până atunci, proprietarul își păstrează toate drepturile asupra locuinței și poate modifica sau revoca testamentul în orice moment, în condițiile legii.
Există și posibilitatea încheierii unui contract de întreținere, folosit în special atunci când proprietarul dorește ca persoana care primește locuința să îi ofere sprijin și îngrijire pe durata vieții.
Clauza pe care mulți proprietari o omit
Specialiștii recomandă ca, în cazul unei donații, părinții să analizeze posibilitatea de a-și rezerva dreptul de uzufruct viager.
Prin această clauză, chiar dacă proprietatea este transferată copilului, părintele își păstrează dreptul de a locui în imobil și de a-l folosi pe tot parcursul vieții.
În lipsa uzufructului viager, noul proprietar are drepturile conferite de lege asupra imobilului, iar eventualele neînțelegeri din familie pot deveni dificil de gestionat.
Poate fi anulată donația?
În anumite situații prevăzute de lege, donația poate fi revocată, însă aceste cazuri sunt limitate și nu se aplică automat.
De aceea, notarii recomandă ca actul să fie întocmit numai după ce toate consecințele juridice sunt înțelese, iar clauzele necesare sunt incluse încă de la început.
Ce taxe implică transferul locuinței
Transferul unei locuințe către copil presupune și anumite costuri. Valoarea acestora diferă în funcție de mai mulți factori, precum valoarea imobilului și onorariile notariale.
În cazul donațiilor între părinți și copii pot exista facilități fiscale prevăzute de legislație, însă taxele notariale și cele privind formalitățile de carte funciară rămân, de regulă, aplicabile.
Ce este bine să verifici înainte de semnarea actelor
Înainte de a decide transferul proprietății, este recomandat ca proprietarul să discute cu un notar pentru a stabili varianta cea mai potrivită situației sale.
Printre aspectele care trebuie analizate se numără:
- dacă este mai avantajoasă donația sau testamentul;
- dacă este necesară introducerea unui drept de uzufruct viager;
- existența altor moștenitori care ar putea fi afectați de transferul proprietății;
- costurile totale ale procedurii;
- eventualele consecințe juridice pe termen lung.
Specialiștii subliniază că trecerea locuinței pe numele copilului nu este doar o formalitate, ci o decizie cu efecte importante asupra dreptului de proprietate. Tocmai de aceea, actele ar trebui întocmite numai după o informare completă, pentru a evita situațiile în care fostul proprietar își pierde anumite drepturi sau apar conflicte între membrii familiei.