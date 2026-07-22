Ce trebuie să știi înainte să treci casa pe numele copilului. Greșeala pe care o fac mulți români

Donația nu este singura variantă

Dacă un părinte dorește ca locuința să ajungă la copil, are la dispoziție mai multe soluții juridice, fiecare cu avantaje și dezavantaje.

Cea mai cunoscută este donația, prin care proprietatea este transferată imediat. Din momentul autentificării actului și înscrierii în cartea funciară, copilul devine proprietarul imobilului.

O altă variantă este testamentul, care produce efecte doar după decesul persoanei care îl întocmește. Până atunci, proprietarul își păstrează toate drepturile asupra locuinței și poate modifica sau revoca testamentul în orice moment, în condițiile legii.

Există și posibilitatea încheierii unui contract de întreținere, folosit în special atunci când proprietarul dorește ca persoana care primește locuința să îi ofere sprijin și îngrijire pe durata vieții.

Clauza pe care mulți proprietari o omit

Specialiștii recomandă ca, în cazul unei donații, părinții să analizeze posibilitatea de a-și rezerva dreptul de uzufruct viager.

Prin această clauză, chiar dacă proprietatea este transferată copilului, părintele își păstrează dreptul de a locui în imobil și de a-l folosi pe tot parcursul vieții.

În lipsa uzufructului viager, noul proprietar are drepturile conferite de lege asupra imobilului, iar eventualele neînțelegeri din familie pot deveni dificil de gestionat.