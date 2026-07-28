Ce trebuie să faci dacă te prinde un incendiu de vegetație în vacanță. Greșeala pe care mulți turiști o fac

Nu încerca să te apropii de incendiu pentru fotografii sau filmări

Una dintre cele mai frecvente greșeli este apropierea de zona afectată pentru a face fotografii sau videoclipuri. Imaginile spectaculoase pot părea tentante, însă direcția vântului se poate schimba în câteva secunde, iar flăcările sau fumul dens pot bloca rapid căile de evacuare.

Autoritățile recomandă să părăsești imediat zona și să nu rămâi pentru a observa evoluția incendiului.

Urmează traseele de evacuare

Dacă autoritățile emit un ordin de evacuare, acesta trebuie respectat fără întârziere. Nu încerca să găsești un drum „mai scurt” și nu ignora barierele sau filtrele de poliție.

Înainte de a pleca, ia doar lucrurile esențiale, precum actele de identitate, telefonul mobil, medicamentele indispensabile și o sticlă cu apă. Pierderea timpului pentru a strânge bagaje poate întârzia evacuarea.

Evită zonele cu fum dens

Fumul este unul dintre cele mai mari pericole în timpul incendiilor de vegetație. Acesta poate reduce vizibilitatea și poate provoca dificultăți de respirație în doar câteva minute.

Dacă trebuie să traversezi o zonă cu fum, acoperă-ți nasul și gura cu o cârpă sau un tricou, de preferat umezit, și deplasează-te cât mai aproape de sol, unde aerul este mai puțin încărcat cu fum.

Dacă ești cu mașina

În cazul în care incendiul se apropie de șosea, închide geamurile și sistemul de ventilație pentru a împiedica pătrunderea fumului în habitaclu.