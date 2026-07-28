Ce trebuie să faci dacă te prinde un incendiu de vegetație în vacanță. Greșeala pe care mulți turiști o fac
Incendiile de vegetație sunt tot mai frecvente în timpul verii, inclusiv în destinațiile preferate de români, precum Grecia, Turcia, Italia, Spania sau sudul Franței. Temperaturile ridicate, seceta și vântul puternic favorizează răspândirea rapidă a flăcărilor, iar în doar câteva minute o zonă aparent sigură poate deveni periculoasă.
Specialiștii în situații de urgență atrag atenția că, într-un astfel de moment, cele mai importante sunt calmul și respectarea indicațiilor autorităților. Multe persoane intră în panică și fac greșeli care le pot pune viața în pericol.
Nu încerca să te apropii de incendiu pentru fotografii sau filmări
Una dintre cele mai frecvente greșeli este apropierea de zona afectată pentru a face fotografii sau videoclipuri. Imaginile spectaculoase pot părea tentante, însă direcția vântului se poate schimba în câteva secunde, iar flăcările sau fumul dens pot bloca rapid căile de evacuare.
Autoritățile recomandă să părăsești imediat zona și să nu rămâi pentru a observa evoluția incendiului.
Urmează traseele de evacuare
Dacă autoritățile emit un ordin de evacuare, acesta trebuie respectat fără întârziere. Nu încerca să găsești un drum „mai scurt” și nu ignora barierele sau filtrele de poliție.
Înainte de a pleca, ia doar lucrurile esențiale, precum actele de identitate, telefonul mobil, medicamentele indispensabile și o sticlă cu apă. Pierderea timpului pentru a strânge bagaje poate întârzia evacuarea.
Evită zonele cu fum dens
Fumul este unul dintre cele mai mari pericole în timpul incendiilor de vegetație. Acesta poate reduce vizibilitatea și poate provoca dificultăți de respirație în doar câteva minute.
Dacă trebuie să traversezi o zonă cu fum, acoperă-ți nasul și gura cu o cârpă sau un tricou, de preferat umezit, și deplasează-te cât mai aproape de sol, unde aerul este mai puțin încărcat cu fum.
Dacă ești cu mașina
În cazul în care incendiul se apropie de șosea, închide geamurile și sistemul de ventilație pentru a împiedica pătrunderea fumului în habitaclu.
Dacă autoritățile blochează drumul sau indică o rută alternativă, urmează fără ezitare instrucțiunile. Nu încerca să traversezi o zonă în care flăcările sunt aproape de carosabil.
Ce faci dacă ești la hotel sau într-o unitate de cazare
Dacă incendiul se află în apropierea hotelului, urmărește informațiile oferite de personal și de autoritățile locale. Multe unități de cazare au planuri de evacuare pentru astfel de situații.
Este recomandat să ai telefonul încărcat și să activezi alertele de urgență, deoarece în multe țări acestea sunt trimise automat către toate telefoanele aflate în zona afectată.
Nu te baza doar pe aplicațiile de navigație
Mulți turiști folosesc exclusiv aplicațiile GPS pentru a găsi o rută de ieșire. Totuși, acestea nu sunt întotdeauna actualizate în timp real și pot indica drumuri deja închise din cauza incendiului.
De aceea, este important să urmezi indicațiile poliției, pompierilor sau ale autorităților locale, chiar dacă acestea diferă de traseul afișat pe telefon.
Cum te pregătești înainte de plecare
Dacă urmează să călătorești într-o zonă în care riscul de incendii este ridicat, verifică zilnic avertizările emise de autoritățile locale și informează-te despre procedurile de evacuare.
Este util să ai la îndemână o baterie externă pentru telefon, apă, o lanternă și o copie a documentelor importante. De asemenea, notează adresa unității de cazare și numerele locale de urgență, în cazul în care conexiunea la internet nu este disponibilă.
Greșeala care poate avea consecințe grave
Cea mai mare greșeală este amânarea evacuării în speranța că incendiul nu va ajunge în zona în care te afli. Incendiile de vegetație se pot extinde foarte repede, iar schimbarea direcției vântului poate transforma o situație aparent sigură într-una critică.
Respectarea indicațiilor autorităților și evacuarea la timp sunt cele mai eficiente măsuri pentru protejarea vieții. În astfel de situații, bagajele și vacanța pot fi recuperate sau reprogramate, însă timpul pierdut poate face diferența atunci când fiecare minut contează.