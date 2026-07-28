Ce se întâmplă dacă părinții donează casa, dar copilul îi dă afară din locuință. Ce drepturi mai au și când poate fi anulată donația
Tot mai mulți părinți aleg să le doneze copiilor locuința încă din timpul vieții, pentru a simplifica transmiterea patrimoniului și pentru a evita eventualele dispute legate de moștenire. Deși, de cele mai multe ori, gestul este făcut din încredere și din dorința de a-i ajuta pe cei dragi, există și cazuri în care relațiile de familie se deteriorează, iar părinții ajung să fie puși într-o situație dificilă.
Una dintre cele mai sensibile întrebări este ce se întâmplă dacă, după ce a primit casa prin donație, copilul le cere părinților să plece din locuință sau chiar încearcă să îi evacueze.
Răspunsul depinde în primul rând de modul în care a fost întocmit contractul de donație.
Contează foarte mult dacă părinții și-au păstrat dreptul de uzufruct
În momentul în care este încheiat un contract de donație, dreptul de proprietate asupra imobilului este transferat către copil. Totuși, mulți părinți aleg să își păstreze prin contract dreptul de uzufruct viager sau dreptul de abitație.
Aceste clauze le permit să locuiască în continuare în imobil pe tot parcursul vieții, chiar dacă nu mai sunt proprietari în acte.
În această situație, copilul nu îi poate evacua și nici nu le poate restrânge accesul în locuință doar pentru că figurează ca proprietar. Dreptul de folosință al părinților este protejat de lege și produce efecte atât timp cât este prevăzut în contract și înscris în cartea funciară.
Ce se întâmplă dacă donația a fost făcută fără uzufruct
Situația este diferită atunci când părinții au donat casa fără să își rezerve dreptul de uzufruct viager sau fără o clauză clară de abitație.
În acest caz, copilul devine proprietarul exclusiv al imobilului și, din punct de vedere juridic, poate solicita încetarea folosinței locuinței de către părinți.
Cu toate acestea, părinții nu pot fi dați afară prin violență, amenințări sau la simpla bunăvoință a noului proprietar. Evacuarea nu se poate face arbitrar, ci doar prin procedura prevăzută de lege, în baza unei hotărâri judecătorești. Cu alte cuvinte, chiar dacă nu mai au un drept real asupra locuinței, părinții beneficiază în continuare de protecția legii împotriva unei evacuări abuzive.
Poate fi anulată donația?
Mulți cred că, odată semnat contractul de donație, acesta nu mai poate fi desființat niciodată. În realitate, Codul civil prevede anumite situații în care donația poate fi revocată.
Unul dintre aceste cazuri este ingratitudinea donatarului.
Părinții pot solicita instanței revocarea donației dacă persoana care a primit bunul are o conduită gravă față de ei. Legea prevede, printre altele, următoarele situații:
- beneficiarul a săvârșit acte de violență sau alte fapte grave împotriva donatorului;
- a manifestat o conduită deosebit de gravă, incompatibilă cu obligația de recunoștință pe care o presupune donația;
- a refuzat, fără un motiv justificat, să îi acorde întreținere sau sprijin donatorului aflat în stare de nevoie.
Revocarea donației nu se produce automat. Ea poate fi dispusă doar de instanța de judecată, în urma analizării probelor și a circumstanțelor concrete ale fiecărui caz.
Există un termen pentru introducerea acțiunii
Părinții care consideră că sunt victimele unui astfel de comportament trebuie să acționeze în timp util.
Potrivit Codului civil, acțiunea în revocarea donației pentru ingratitudine trebuie introdusă în termen de un an de la data la care donatorul a aflat despre fapta de ingratitudine care justifică solicitarea.
Depășirea acestui termen poate duce la pierderea dreptului de a cere revocarea donației pe acest temei.
Cum se pot proteja părinții înainte de a dona locuința
Notarii recomandă ca, înainte de semnarea unui contract de donație, părinții să analizeze cu atenție toate consecințele juridice ale actului.
Cea mai sigură măsură este rezervarea uzufructului viager sau a dreptului de abitație, astfel încât să poată locui în continuare în imobil indiferent cine figurează ca proprietar.
De asemenea, este indicată consultarea unui notar sau a unui avocat înainte de semnarea actului, pentru ca toate clauzele importante să fie incluse în contract și pentru a evita situații care pot genera litigii în viitor.
Donația unei locuințe nu trebuie făcută în grabă
Transferul unei case către copii poate fi o soluție utilă pentru organizarea patrimoniului familiei, însă este una dintre cele mai importante decizii juridice pe care le poate lua un proprietar.
O clauză privind uzufructul viager poate face diferența între posibilitatea de a locui în continuare în propria casă și riscul de a depinde de bunăvoința noului proprietar. În cazul în care apar conflicte grave, legea oferă anumite mecanisme de protecție, inclusiv posibilitatea revocării donației în situațiile expres prevăzute de Codul civil.