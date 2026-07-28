Ce se întâmplă dacă părinții donează casa, dar copilul îi dă afară din locuință. Ce drepturi mai au și când poate fi anulată donația

Răspunsul depinde în primul rând de modul în care a fost întocmit contractul de donație.

Contează foarte mult dacă părinții și-au păstrat dreptul de uzufruct

În momentul în care este încheiat un contract de donație, dreptul de proprietate asupra imobilului este transferat către copil. Totuși, mulți părinți aleg să își păstreze prin contract dreptul de uzufruct viager sau dreptul de abitație.

Aceste clauze le permit să locuiască în continuare în imobil pe tot parcursul vieții, chiar dacă nu mai sunt proprietari în acte.

În această situație, copilul nu îi poate evacua și nici nu le poate restrânge accesul în locuință doar pentru că figurează ca proprietar. Dreptul de folosință al părinților este protejat de lege și produce efecte atât timp cât este prevăzut în contract și înscris în cartea funciară.

Ce se întâmplă dacă donația a fost făcută fără uzufruct

Situația este diferită atunci când părinții au donat casa fără să își rezerve dreptul de uzufruct viager sau fără o clauză clară de abitație.

În acest caz, copilul devine proprietarul exclusiv al imobilului și, din punct de vedere juridic, poate solicita încetarea folosinței locuinței de către părinți.

Cu toate acestea, părinții nu pot fi dați afară prin violență, amenințări sau la simpla bunăvoință a noului proprietar. Evacuarea nu se poate face arbitrar, ci doar prin procedura prevăzută de lege, în baza unei hotărâri judecătorești. Cu alte cuvinte, chiar dacă nu mai au un drept real asupra locuinței, părinții beneficiază în continuare de protecția legii împotriva unei evacuări abuzive.