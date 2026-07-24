Ce rol va mai avea Evaluarea Națională din 2027. Cum vor funcționa noile examene de admitere la liceu
Elevii care vor începe clasa a VIII-a în toamna anului 2026 vor fi prima generație care va susține admiterea la liceu după noile reguli prevăzute de Legea învățământului.
Pe lângă Evaluarea Națională, unele licee vor putea organiza propriile examene de admitere pentru ocuparea unei părți din locurile disponibile. Chiar și în aceste condiții, Evaluarea Națională nu își pierde importanța, deoarece rămâne criteriul principal pentru repartizarea pe majoritatea locurilor.
Noua procedură le oferă liceelor posibilitatea de a organiza concursuri de admitere pentru cel mult 50% dintre locurile aprobate. Organizarea acestor examene nu este însă obligatorie, fiecare unitate de învățământ urmând să decidă dacă aplică sau nu această variantă.
Doar elevii care obțin minimum nota 5 la Evaluarea Națională vor putea participa la concursurile organizate de licee. După încheierea acestora, locurile rămase disponibile vor fi ocupate prin repartizarea computerizată, la fel ca în prezent.
Cine stabilește subiectele pentru admiterea organizată de licee
Secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, a explicat pentru Adevărul că subiectele nu vor fi elaborate de fiecare liceu în parte, ci de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare.
Potrivit acestuia, testele vor fi concepute exclusiv din disciplinele incluse în trunchiul comun, fără materii opționale sau conținuturi care nu fac parte din programa națională.
Astfel, dacă mai multe licee aleg să organizeze admiterea la aceeași disciplină, toate vor utiliza același set de subiecte la nivel național. Diferențele vor consta în alegerea disciplinei și în ponderea pe care fiecare liceu o stabilește pentru această probă în calculul mediei finale de admitere.
Evaluarea Națională rămâne baza admiterii
Deși apare posibilitatea unui examen suplimentar, Evaluarea Națională continuă să aibă un rol decisiv în procesul de admitere.
Legea prevede că prin concurs propriu pot fi ocupate cel mult jumătate dintre locurile unui liceu, în timp ce restul vor fi repartizate exclusiv în funcție de rezultatele obținute la Evaluarea Națională.
Sorin Ion a precizat că scopul noilor reguli este de a le oferi elevilor o șansă în plus de a ajunge la liceul dorit. Cei care nu reușesc să ocupe un loc prin concursul organizat de liceu vor putea participa în continuare la repartizarea computerizată, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.
Profesorii consideră că noul sistem poate aduce beneficii
Ruxandra Achim, profesoară de Limba și literatura română la Colegiul Național „I.L. Caragiale” din București, apreciază că Evaluarea Națională își păstrează utilitatea, deoarece nu toate liceele vor organiza concursuri proprii, iar mulți elevi vor continua să fie admiși exclusiv pe baza rezultatelor obținute la examenul național.
În opinia sa, examenul suplimentar poate reprezenta o oportunitate pentru elevii care își doresc să studieze la licee foarte căutate. Totodată, aceasta consideră că media finală de admitere ar trebui să țină cont atât de rezultatele de la Evaluarea Națională, cât și de nota obținută la concursul organizat de liceu.
Profesoara susține că o astfel de testare îi poate determina pe elevi să acorde atenție și altor discipline, nu doar Limbii române și Matematicii, materiile evaluate în prezent la Evaluarea Națională.
Măsura continuă să împartă opiniile
Introducerea examenelor suplimentare de admitere a generat numeroase dezbateri încă din perioada în care proiectul legislativ era în consultare publică.
Fostul ministru al Educației, Daniel David, s-a declarat favorabil unei astfel de soluții, argumentând că elevii foarte bine pregătiți pot avea o zi mai puțin reușită la Evaluarea Națională, iar un concurs organizat de liceu le-ar putea oferi o nouă șansă de a demonstra nivelul real de pregătire.
De cealaltă parte, organizațiile de părinți și reprezentanții elevilor au atras atenția că introducerea unui examen suplimentar ar putea crește presiunea asupra candidaților și ar putea stimula piața meditațiilor. În opinia acestora, dacă Evaluarea Națională nu reflectă suficient nivelul elevilor, soluția ar trebui să fie îmbunătățirea examenului existent, nu introducerea unei noi probe de admitere.