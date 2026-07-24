Ce rol va mai avea Evaluarea Națională din 2027. Cum vor funcționa noile examene de admitere la liceu

Noua procedură le oferă liceelor posibilitatea de a organiza concursuri de admitere pentru cel mult 50% dintre locurile aprobate. Organizarea acestor examene nu este însă obligatorie, fiecare unitate de învățământ urmând să decidă dacă aplică sau nu această variantă.

Doar elevii care obțin minimum nota 5 la Evaluarea Națională vor putea participa la concursurile organizate de licee. După încheierea acestora, locurile rămase disponibile vor fi ocupate prin repartizarea computerizată, la fel ca în prezent.

Cine stabilește subiectele pentru admiterea organizată de licee

Secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion, a explicat pentru Adevărul că subiectele nu vor fi elaborate de fiecare liceu în parte, ci de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare.

Potrivit acestuia, testele vor fi concepute exclusiv din disciplinele incluse în trunchiul comun, fără materii opționale sau conținuturi care nu fac parte din programa națională.

Astfel, dacă mai multe licee aleg să organizeze admiterea la aceeași disciplină, toate vor utiliza același set de subiecte la nivel național. Diferențele vor consta în alegerea disciplinei și în ponderea pe care fiecare liceu o stabilește pentru această probă în calculul mediei finale de admitere.

Evaluarea Națională rămâne baza admiterii

Deși apare posibilitatea unui examen suplimentar, Evaluarea Națională continuă să aibă un rol decisiv în procesul de admitere.

Legea prevede că prin concurs propriu pot fi ocupate cel mult jumătate dintre locurile unui liceu, în timp ce restul vor fi repartizate exclusiv în funcție de rezultatele obținute la Evaluarea Națională.