Ce pot face elevii repartizați la un liceu aflat departe de casă. Explicațiile Ministerului Educației
Rezultatele repartizării computerizate pentru admiterea la liceu 2026 au fost publicate astăzi, 22 iulie, pe platforma admitere.edu.ro și la avizierele unităților de învățământ. Absolvenții clasei a VIII-a pot verifica liceul și specializarea la care au fost repartizați folosind codul individual primit de la școală.
Pentru unii candidați, rezultatul poate aduce însă o situație dificilă: repartizarea la un liceu aflat la o distanță mare de domiciliu, chiar dacă media de admitere le-ar fi permis accesul la o unitate mai apropiată. Secretarul de stat Sorin Ion a explicat că astfel de cazuri pot fi analizate în etapa dedicată rezolvării situațiilor speciale.
Elevii care consideră că se află într-o asemenea situație trebuie să urmărească procedurile publicate de inspectoratul școlar din județul lor sau de Inspectoratul Școlar al Municipiului București.
Elevii pot solicita soluționarea situației după repartizare
Potrivit secretarului de stat Sorin Ion, un elev repartizat la un liceu foarte îndepărtat de casă poate avea posibilitatea de a ocupa un loc la o unitate apropiată, dacă media sa de admitere îi permite acest lucru.
„Să presupunem că n-ai intrat la liceul de lângă casă, deși aveai medie pentru el, și te trezești la unul aflat la o sută de kilometri distanță. În etapa de rezolvare a situațiilor speciale, pentru că tu, totuși, aveai medie pentru liceul din apropiere, poți ocupa un loc”, a explicat oficialul.
Acesta a subliniat că situațiile apărute în urma repartizării computerizate pot fi corectate atunci când există motive întemeiate și când sunt respectate condițiile stabilite de comisiile de admitere.
„Deci, nu suntem absurzi. Chiar dacă în fiecare an se întâmplă lucruri foarte neplăcute la admitere, în realitate, fiecare copil va avea un loc la liceu. Nu uitați, învățământul este obligatoriu. Deci, nu se pune problema ca un elev să rămână pe dinafară”, a mai declarat Sorin Ion.
Rezolvarea unei astfel de cereri nu înseamnă însă că elevul poate alege orice liceu dorește. Solicitarea este analizată de comisia de admitere, iar soluția depinde de media candidatului, de existența unor locuri disponibile și de încadrarea cazului în categoria situațiilor speciale.
Ce situații speciale pot fi analizate
Inspectoratul Școlar al Municipiului București a publicat procedura referitoare la cazurile care pot fi soluționate după repartizarea computerizată. Printre acestea se numără apropierea de domiciliu, situațiile medicale, redistribuirea gemenilor, schimburile între elevi și corectarea unor erori de transcriere.
În București, candidații eligibili pot depune cererile în zilele de 29 și 30 iulie 2026, fizic sau online. Analizarea și repartizarea acestora sunt programate pentru 31 iulie.
Procedura poate fi diferită de la un județ la altul, motiv pentru care părinții și elevii trebuie să verifice informațiile publicate de inspectoratul școlar competent. Cererea trebuie însoțită, după caz, de documente care dovedesc situația invocată.
Apropierea de domiciliu poate fi luată în considerare atunci când elevul a fost trimis la o unitate aflată la o distanță foarte mare, deși media sa ar fi permis repartizarea la un liceu mai apropiat. Totuși, decizia finală aparține comisiei de admitere și este condiționată de existența unui loc disponibil.
Dosarele de înscriere se depun între 23 și 28 iulie
După publicarea rezultatelor de astăzi, candidații repartizați trebuie să își confirme locul prin depunerea dosarului de înscriere la liceul la care au fost admiși.
Documentele se depun în perioada 23-28 iulie 2026. Fiecare liceu își poate stabili propriul program de lucru, astfel că elevii și părinții sunt sfătuiți să consulte site-ul instituției, avizierul sau să contacteze secretariatul.
La 28 iulie, unitățile de învățământ liceal vor transmite situația locurilor care au rămas libere în urma neînscrierii candidaților admiși. Între 29 și 31 iulie, comisiile județene de admitere și comisia municipiului București vor soluționa situațiile speciale apărute după repartizarea computerizată.
Candidații care nu depun dosarul în termen riscă să piardă locul obținut. Cei care vor să solicite analizarea unei situații speciale trebuie să urmărească atent instrucțiunile inspectoratului școlar și să respecte termenele anunțate.
Când începe a doua etapă a admiterii la liceu
A doua etapă de repartizare este programată să înceapă la 31 iulie 2026. Aceasta se adresează candidaților care nu au fost repartizați în prima etapă, celor care nu și-au depus dosarul de înscriere, precum și absolvenților din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la începerea cursurilor.
Locurile disponibile pentru această etapă vor fi stabilite după încheierea înscrierilor și după soluționarea situațiilor speciale.
Calendarul principal al perioadei următoare este următorul:
- 23-28 iulie 2026: depunerea dosarelor la liceele la care candidații au fost repartizați.
- 28 iulie 2026: comunicarea locurilor rămase libere după neînscrierea unor candidați.
- 29-31 iulie 2026: soluționarea situațiilor speciale de către comisiile județene de admitere și comisia municipiului București.
- 31 iulie 2026: începerea celei de-a doua etape a admiterii la liceu.