Ce pot face elevii repartizați la un liceu aflat departe de casă. Explicațiile Ministerului Educației

Elevii care consideră că se află într-o asemenea situație trebuie să urmărească procedurile publicate de inspectoratul școlar din județul lor sau de Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Elevii pot solicita soluționarea situației după repartizare

Potrivit secretarului de stat Sorin Ion, un elev repartizat la un liceu foarte îndepărtat de casă poate avea posibilitatea de a ocupa un loc la o unitate apropiată, dacă media sa de admitere îi permite acest lucru.

„Să presupunem că n-ai intrat la liceul de lângă casă, deși aveai medie pentru el, și te trezești la unul aflat la o sută de kilometri distanță. În etapa de rezolvare a situațiilor speciale, pentru că tu, totuși, aveai medie pentru liceul din apropiere, poți ocupa un loc”, a explicat oficialul.

Acesta a subliniat că situațiile apărute în urma repartizării computerizate pot fi corectate atunci când există motive întemeiate și când sunt respectate condițiile stabilite de comisiile de admitere.

„Deci, nu suntem absurzi. Chiar dacă în fiecare an se întâmplă lucruri foarte neplăcute la admitere, în realitate, fiecare copil va avea un loc la liceu. Nu uitați, învățământul este obligatoriu. Deci, nu se pune problema ca un elev să rămână pe dinafară”, a mai declarat Sorin Ion.

Rezolvarea unei astfel de cereri nu înseamnă însă că elevul poate alege orice liceu dorește. Solicitarea este analizată de comisia de admitere, iar soluția depinde de media candidatului, de existența unor locuri disponibile și de încadrarea cazului în categoria situațiilor speciale.

Ce situații speciale pot fi analizate

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a publicat procedura referitoare la cazurile care pot fi soluționate după repartizarea computerizată. Printre acestea se numără apropierea de domiciliu, situațiile medicale, redistribuirea gemenilor, schimburile între elevi și corectarea unor erori de transcriere.

În București, candidații eligibili pot depune cererile în zilele de 29 și 30 iulie 2026, fizic sau online. Analizarea și repartizarea acestora sunt programate pentru 31 iulie.

Procedura poate fi diferită de la un județ la altul, motiv pentru care părinții și elevii trebuie să verifice informațiile publicate de inspectoratul școlar competent. Cererea trebuie însoțită, după caz, de documente care dovedesc situația invocată.