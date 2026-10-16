Ce faci în București în weekendul 23–25 octombrie 2026. Concerte mari, teatru, musical și o seară specială la Ateneu

Ultimul weekend complet din octombrie înainte de Halloween vine cu un program surprinzător de aglomerat în București. Între vineri, 23 octombrie, și duminică, 25 octombrie 2026, poți alege între concerte pop și rap, musicaluri de amploare, spectacole din Festivalul Național de Teatru și o seară de muzică clasică la Ateneul Român. Dacă vrei să vezi și ce mai este programat înainte și după acest weekend, găsești aici calendarul evenimentelor din București în octombrie.

Weekendul coincide și cu ultimele trei zile ale celei de-a 36-a ediții a Festivalului Național de Teatru, organizat între 16 și 25 octombrie. Programul oficial cuprinde nouă evenimente vineri, șapte sâmbătă și opt duminică, în săli precum TNB, Bulandra, Excelsior, Opera Națională și Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”.

Vineri, 23 octombrie: teatru, musical și 3 Sud Est

Festivalul Național de Teatru este una dintre cele mai bune variante pentru începutul de weekend. La ora 18:00, Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” găzduiește „Richard al III-lea”, după William Shakespeare, în regia lui Petru Hadârcă. Spectacolul Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău durează două ore și jumătate și este recomandat publicului de peste 14 ani. De la 20:30, la Teatrul Excelsior, poate fi văzută „Metamorfoza”, adaptarea după Franz Kafka semnată regizoral de Yuri Kordonsky.

O alternativă complet diferită este „Molière – L’Opéra Urbain”, superproducția prezentată la Romexpo între 22 și 24 octombrie. Musicalul combină muzica modernă, coregrafia și estetica barocă într-un spectacol inspirat din viața dramaturgului francez Molière. Organizatorii confirmă reprezentații în Pavilionul A al Romexpo pe parcursul celor trei zile.

Dacă preferi muzica live, 3 Sud Est urcă pe scena Hard Rock Cafe de la ora 21:30. Concertul de vineri are bilete de la 149 de lei pentru acces general, în timp ce categoria VIP costă 209 lei înainte de eventualele comisioane de ticketing. Copiii sub șapte ani au acces gratuit.

Sâmbătă, 24 octombrie: AKCENT, GZUZ și ultima zi pentru „Molière”

Sâmbăta vine cu unul dintre cele mai mari concerte nostalgice ale lunii. AKCENT susține la Sala Palatului concertul aniversar „N-am bani de bilet”, de la ora 20:00. Adrian Sînă pregătește un show construit în jurul istoriei proiectului și al hiturilor care au făcut AKCENT cunoscut atât în România, cât și în afara țării. Concertul a fost anunțat cu invitați speciali și o producție amplă de lumini și sunet.

Pentru rap, alternativa serii este GZUZ, care ajunge la Quantic în cadrul turneului european din 2026. Accesul începe la ora 19:00, iar concertul este programat de la 20:00. La momentul verificării programului, categoria de acces general costa aproximativ 202 lei, iar platforma de ticketing indica un număr redus de bilete rămase disponibile.

Tot sâmbătă este și ultima ocazie din București pentru a vedea „Molière – L’Opéra Urbain” la Romexpo. În zona teatrului, Festivalul Național de Teatru propune, printre altele, „Sopro – Șoapte din umbră”, de la ora 18:00, la Bulandra – Sala „Liviu Ciulei”, și „Ivanov”, după Cehov, de la ora 21:00, la Sala „Ion Caramitru” a Teatrului Național București. „Metamorfoza” revine, de asemenea, de la 20:30 la Excelsior.

Dacă vrei ceva fără bilet, Hard Rock Cafe are sâmbătă Kids Corner între 13:00 și 15:00, cu intrare liberă, iar seara, de la 21:30, este anunțat concertul lui Vlad Musta și lansarea albumului „Artă, Sunet, Poezie”, tot cu acces gratuit.

Duminică, 25 octombrie: Concertul Regal, Carmen și Holy Molly

Unul dintre cele mai speciale evenimente ale weekendului are loc duminică la Ateneul Român. De la ora 19:00 este programată ediția a XVII-a a Concertului Regal Caritabil, cu baritonul Mihai Damian, soprana Georgiana Dumitru și Camerata Regală, sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare. Fondurile obținute sunt destinate programului Tinere Talente al Fundației Regale Margareta a României.

Festivalul Național de Teatru își încheie tot duminică ediția din 2026. Printre opțiuni se află „Carmen” de Georges Bizet, programată la Opera Națională București de la 18:30, și musicalul „Romeo și Julieta”, de la ora 18:00, la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”. La TNB, „Oameni și zei” începe la 19:00, iar „Timon din Atena” are două reprezentații, la 17:00 și 21:00.

Pentru o încheiere de weekend mai apropiată de zona pop, Holy Molly cântă la Hard Rock Cafe de la ora 21:00. Biletele pornesc de la 99 de lei pentru accesul general cu loc la masă, iar categoria VIP este anunțată la 129 de lei. În timpul zilei, aceeași locație organizează Kids Corner între 13:00 și 15:00, cu acces gratuit.

Oferta din 23–25 octombrie este, astfel, neobișnuit de variată: poți începe weekendul cu Shakespeare sau 3 Sud Est, să continui sâmbătă cu AKCENT, GZUZ ori un musical internațional și să închei duminică la Ateneu, Operă sau cu Holy Molly. Pentru evenimentele cu bilete, mai ales cele din FNT și concertele cu capacitate limitată, merită să verifici disponibilitatea înainte să pleci spre locație.