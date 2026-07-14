Ce este euro digital și cum va funcționa moneda „suverană” a Europei. Schimbarea pentru banii și plățile tale

Potrivit informațiilor prezentate de Reuters, euro digital ar urma să funcționeze ca o versiune electronică a numerarului, emisă și garantată direct de Banca Centrală Europeană. Diferența importantă față de banii pe care îi avem în prezent într-un cont bancar este că aceștia reprezintă, în esență, o creanță asupra unei bănci comerciale, în timp ce euro digital ar fi o obligație directă a BCE. Cu alte cuvinte, ar fi singura formă de bani digitali în euro susținută nemijlocit de banca centrală, într-un mod asemănător bancnotelor și monedelor pe care le folosim astăzi.

Ce este, de fapt, euro digital

Astăzi, atunci când plătești cu cardul sau cu telefonul, banii pe care îi folosești sunt depozite aflate într-o bancă comercială. Cu euro digital, o parte dintre acești bani ar putea exista direct sub forma unei monede digitale emise de Banca Centrală Europeană.

Asta nu înseamnă că bancnotele și monedele vor dispărea. BCE a repetat în mai multe rânduri că numerarul va continua să existe și că euro digital va funcționa ca o alternativă, nu ca un înlocuitor.

Noi am mai scris despre planurile Uniunii Europene de a crea o alternativă europeană la Visa și Mastercard, iar euro digital este una dintre piesele centrale ale acestei strategii. Europa încearcă astfel să reducă dependența de infrastructura de plăți controlată în mare parte de companii americane.

Cum îl vei folosi în viața de zi cu zi

Dacă proiectul va fi implementat în forma actuală, utilizatorii vor putea plăti gratuit cu euro digital prin aplicațiile băncilor sau printr-o aplicație dedicată. Pentru cei care nu folosesc smartphone-uri, este prevăzută și posibilitatea utilizării unui card special.

O noutate interesantă este că euro digital va putea funcționa și offline, în anumite situații. Cu alte cuvinte, unele plăți vor putea fi efectuate chiar și fără conexiune la internet, într-un mod apropiat de folosirea numerarului.

Totuși, vor exista și limite. În prezent, se discută despre un plafon de aproximativ 3.000 de euro pe care fiecare persoană îl va putea deține în această formă. Scopul este simplu: evitarea retragerii masive a banilor din băncile comerciale către conturile în euro digital.