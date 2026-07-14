Ce este euro digital și cum va funcționa moneda „suverană” a Europei. Schimbarea pentru banii și plățile tale
Ani la rând, euro digital a rămas un proiect destul de abstract pentru publicul larg, discutat mai ales în cercurile economiștilor, ale specialiștilor în politică monetară și ale bancherilor centrali. În ultima perioadă însă, inițiativa a început să capete o formă mult mai concretă, iar Uniunea Europeană a intrat deja în etapa negocierilor finale privind regulile după care ar urma să funcționeze această nouă formă de monedă. Dacă procesul legislativ se desfășoară fără întârzieri majore, proiectul ar putea primi aprobarea oficială la începutul anului 2027, urmând ca euro digital să devină disponibil pentru cetățeni în jurul anului 2029.
Pentru foarte mulți oameni, noțiunea de „euro digital” este încă neclară și poate da naștere unor interpretări greșite. Există persoane care îl asociază cu Bitcoin sau cu alte criptomonede, în timp ce altele se tem că apariția sa ar putea duce la dispariția numerarului ori la posibilitatea ca autoritățile să urmărească în detaliu fiecare plată efectuată. În realitate, proiectul pregătit de instituțiile europene este diferit de aceste scenarii și nu presupune nici înlocuirea banilor fizici, nici transformarea monedei euro într-o criptomonedă.
Potrivit informațiilor prezentate de Reuters, euro digital ar urma să funcționeze ca o versiune electronică a numerarului, emisă și garantată direct de Banca Centrală Europeană. Diferența importantă față de banii pe care îi avem în prezent într-un cont bancar este că aceștia reprezintă, în esență, o creanță asupra unei bănci comerciale, în timp ce euro digital ar fi o obligație directă a BCE. Cu alte cuvinte, ar fi singura formă de bani digitali în euro susținută nemijlocit de banca centrală, într-un mod asemănător bancnotelor și monedelor pe care le folosim astăzi.
Ce este, de fapt, euro digital
Astăzi, atunci când plătești cu cardul sau cu telefonul, banii pe care îi folosești sunt depozite aflate într-o bancă comercială. Cu euro digital, o parte dintre acești bani ar putea exista direct sub forma unei monede digitale emise de Banca Centrală Europeană.
Asta nu înseamnă că bancnotele și monedele vor dispărea. BCE a repetat în mai multe rânduri că numerarul va continua să existe și că euro digital va funcționa ca o alternativă, nu ca un înlocuitor.
Noi am mai scris despre planurile Uniunii Europene de a crea o alternativă europeană la Visa și Mastercard, iar euro digital este una dintre piesele centrale ale acestei strategii. Europa încearcă astfel să reducă dependența de infrastructura de plăți controlată în mare parte de companii americane.
Cum îl vei folosi în viața de zi cu zi
Dacă proiectul va fi implementat în forma actuală, utilizatorii vor putea plăti gratuit cu euro digital prin aplicațiile băncilor sau printr-o aplicație dedicată. Pentru cei care nu folosesc smartphone-uri, este prevăzută și posibilitatea utilizării unui card special.
O noutate interesantă este că euro digital va putea funcționa și offline, în anumite situații. Cu alte cuvinte, unele plăți vor putea fi efectuate chiar și fără conexiune la internet, într-un mod apropiat de folosirea numerarului.
Totuși, vor exista și limite. În prezent, se discută despre un plafon de aproximativ 3.000 de euro pe care fiecare persoană îl va putea deține în această formă. Scopul este simplu: evitarea retragerii masive a banilor din băncile comerciale către conturile în euro digital.
Va însemna mai puțină intimitate?
Aceasta este una dintre cele mai frecvente întrebări.
Banca Centrală Europeană susține că nu va putea vedea detaliile cumpărăturilor făcute de utilizatori. Pentru plățile realizate prin aplicațiile bancare, băncile vor continua să proceseze informațiile într-un mod similar celui de astăzi. În cazul plăților offline, nivelul de confidențialitate ar urma să fie chiar mai ridicat, deoarece detaliile tranzacțiilor nu vor fi transmise în timp real.
Cu toate acestea, proiectul continuă să stârnească dezbateri. Unii economiști îl consideră esențial pentru viitorul Europei, în timp ce criticii se tem că, pe termen lung, ar putea deschide calea către un control mai mare asupra banilor digitali.
De ce insistă Uniunea Europeană asupra acestui proiect
Motivul nu este doar tehnologic, ci și geopolitic.
Europa vrea să își păstreze independența într-o lume în care plățile digitale sunt controlate în mare parte de companii precum Visa, Mastercard sau PayPal, iar criptomonedele și stablecoin-urile câștigă tot mai mult teren. În paralel, China testează deja yuanul digital, iar alte bănci centrale dezvoltă proiecte similare.
Noi am explicat și care este diferența dintre monedele digitale emise de băncile centrale și criptomonede precum Bitcoin, o confuzie care apare frecvent în spațiul public. Euro digital nu va fi o criptomonedă și nici un activ pentru investiții. Valoarea lui va fi întotdeauna egală cu cea a unui euro obișnuit.
În realitate, pentru majoritatea oamenilor schimbările nu vor fi spectaculoase de la o zi la alta. Vei putea continua să folosești numerar, carduri și aplicații bancare. Diferența este că va apărea încă o opțiune de plată, garantată direct de Banca Centrală Europeană.
Adevărata miză nu este dacă vom avea sau nu o nouă aplicație în telefon. Miza este cine va controla infrastructura plăților digitale în următoarele decenii: marile companii private sau instituțiile publice europene. Tocmai de aceea, euro digital este unul dintre cele mai importante proiecte economice și tehnologice ale Uniunii Europene din ultimii ani.