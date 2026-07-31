Ce este bine să faci în Postul Adormirii Maicii Domnului 2026. Obiceiuri păstrate în multe zone din România

Rugăciunea și participarea la slujbe, în centrul postului

Preoții spun că postul nu înseamnă doar renunțarea la anumite alimente. Credincioșii sunt îndemnați să participe la slujbele religioase, să citească rugăciuni și să își găsească timp pentru reculegere.

În această perioadă, în multe biserici se oficiază Paraclisul Maicii Domnului, o slujbă dedicată Fecioarei Maria, la care participă numeroși credincioși.

Împăcarea cu cei din jur

Una dintre tradițiile păstrate în numeroase comunități este aceea de a intra în post fără certuri sau neînțelegeri.

Credincioșii sunt încurajați să ierte, să ceară iertare atunci când au greșit și să evite conflictele. Potrivit învățăturii ortodoxe, postul este și un exercițiu de curățire sufletească, nu doar unul alimentar.

Milostenia și ajutorarea celor aflați în nevoie

În multe sate din România există obiceiul de a face acte de milostenie în timpul postului.

Unii oferă alimente persoanelor nevoiașe, alții sprijină familii cu dificultăți financiare sau fac donații către biserici și așezăminte sociale. Gesturile de generozitate sunt considerate o parte importantă a pregătirii pentru marea sărbătoare din 15 august.

Curățenia în casă și pregătirea pentru sărbătoare

În numeroase gospodării, perioada postului este folosită și pentru curățenia generală a casei și a curții.