Ce au preferat românii să mănânce în timpul Campionatului Mondial. Preparatul care a depășit burgerii și cartofii prăjiți
Serile dedicate meciurilor din cadrul Campionatului Mondial au influențat și obiceiurile de consum ale românilor. Potrivit unei analize realizate de platforma Wolt România, comenzile de mâncare și cumpărăturile din supermarket au crescut semnificativ în perioada competiției, iar surpriza clasamentului a fost sushi-ul, care a înregistrat cel mai mare avans în categoria restaurantelor.
Analiza compară comenzile plasate între 11 și 28 iunie 2026 cu cele din perioada 24 mai – 10 iunie 2026, înainte de startul competiției.
Sushi-ul a fost preparatul cu cea mai mare creștere
Deși burgerii și cartofii prăjiți au rămas printre cele mai populare alegeri pentru serile de fotbal, sushi-ul a fost preparatul care a înregistrat cea mai mare creștere a comenzilor din restaurante, cu aproape 350%.
Pe locurile următoare s-au situat:
- meniurile combo cu burgeri (+312%);
- cartofii prăjiți (aproape +300%);
- maioneza (+250%).
Potrivit reprezentanților Wolt, jumătate dintre preparatele cu cea mai rapidă creștere au fost meniuri combo cu burgeri, însă sushi-ul a reușit să le depășească în preferințele clienților.
Căpșunile au dominat comenzile din supermarket
În categoria produselor comandate din supermarketuri, căpșunile au fost de departe cele mai căutate, comenzile crescând cu peste 1.100% în perioada meciurilor.
Pe lista produselor cu cele mai mari creșteri s-au mai aflat:
- băuturile carbogazoase la pachet (+800%);
- biscuiții cu cremă de cacao (+650%);
- bananele (+500%);
- pepenele verde (+500%);
- brânza cottage (+500%);
- apa plată la recipient de cinci litri (+490%);
- cartofii congelați (+480%);
- roșiile românești (+480%);
- pâinea albă feliată (+435%).
Potrivit companiei, rezultatele arată că utilizatorii au comandat atât produse pentru consumul din timpul meciurilor, cât și alimente necesare pregătirii meselor acasă.
Mai multe comenzi de grup în serile de meci
Perioada Campionatului Mondial a dus și la o creștere de aproape 10% a comenzilor de grup, semn că mulți români au urmărit partidele alături de familie și prieteni.
„Marile seri de fotbal sunt momente în care oamenii se adună, iar comanda devine parte din experiența de a urmări meciul împreună. Datele arată că românii au ales atât preparate familiare, precum burgerii și cartofii prăjiți, cât și opțiuni precum sushi”, a declarat Alexandru Ștefan, Head of Account Management și Country Lead Wolt România.
Pe lângă mâncare, utilizatorii au comandat și produse din alte categorii. Cea mai mare creștere în zona non-food a fost înregistrată de produsele pentru animale de companie, urmate de electronice, produse de îngrijire și articole farmaceutice. Datele sugerează că, în timpul competiției, platforma a fost folosită atât pentru comenzile dedicate serilor de fotbal, cât și pentru cumpărăturile rapide de zi cu zi.