Ce au preferat românii să mănânce în timpul Campionatului Mondial. Preparatul care a depășit burgerii și cartofii prăjiți

Sushi-ul a fost preparatul cu cea mai mare creștere

Deși burgerii și cartofii prăjiți au rămas printre cele mai populare alegeri pentru serile de fotbal, sushi-ul a fost preparatul care a înregistrat cea mai mare creștere a comenzilor din restaurante, cu aproape 350%.

Pe locurile următoare s-au situat:

meniurile combo cu burgeri (+312%);

cartofii prăjiți (aproape +300%);

maioneza (+250%).

Potrivit reprezentanților Wolt, jumătate dintre preparatele cu cea mai rapidă creștere au fost meniuri combo cu burgeri, însă sushi-ul a reușit să le depășească în preferințele clienților.

Căpșunile au dominat comenzile din supermarket

În categoria produselor comandate din supermarketuri, căpșunile au fost de departe cele mai căutate, comenzile crescând cu peste 1.100% în perioada meciurilor.

Pe lista produselor cu cele mai mari creșteri s-au mai aflat:

băuturile carbogazoase la pachet (+800%);

biscuiții cu cremă de cacao (+650%);

bananele (+500%);

pepenele verde (+500%);

brânza cottage (+500%);

apa plată la recipient de cinci litri (+490%);

cartofii congelați (+480%);

roșiile românești (+480%);

pâinea albă feliată (+435%).

Potrivit companiei, rezultatele arată că utilizatorii au comandat atât produse pentru consumul din timpul meciurilor, cât și alimente necesare pregătirii meselor acasă.

Mai multe comenzi de grup în serile de meci

Perioada Campionatului Mondial a dus și la o creștere de aproape 10% a comenzilor de grup, semn că mulți români au urmărit partidele alături de familie și prieteni.