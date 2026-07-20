Câți bani a primit Spania după câștigarea Campionatului Mondial 2026. Premiul-record încasat pentru victoria cu Argentina
Spania a cucerit pentru a doua oară Campionatul Mondial de fotbal, iar succesul obținut în fața Argentinei i-a adus și cea mai mare recompensă financiară acordată vreodată câștigătoarei competiției. Federația Spaniolă de Fotbal primește 51 de milioane de dolari din partea FIFA pentru victoria de la turneul final din 2026.
Naționala Spaniei a învins Argentina cu scorul de 1-0 în finala disputată duminică, 19 iulie 2026, la East Rutherford, în apropiere de New York. Partida a fost decisă în prelungiri, după ce Ferran Torres a înscris în minutul 106. Argentina evolua atunci în inferioritate numerică, după eliminarea lui Enzo Fernández.
Prin acest succes, Spania a obținut al doilea titlu mondial din istoria sa, după cel câștigat în 2010. Formația pregătită de Luis de la Fuente a încheiat competiția fără înfrângere și a primit un premiu financiar mai mare decât cel acordat Argentinei pentru triumful de la Campionatul Mondial din Qatar.
Spania primește 51 de milioane de dolari pentru titlul mondial
Premiul acordat Spaniei pentru câștigarea Campionatului Mondial 2026 este de 51 de milioane de dolari. Suma ajunge la Federația Spaniolă de Fotbal și reprezintă recompensa stabilită în funcție de performanța obținută la turneu.
Argentina, învinsa din finală, primește 34 de milioane de dolari. Anglia, ocupanta locului al treilea, este recompensată cu 30 de milioane de dolari, iar Franța, clasată pe poziția a patra, încasează 28 de milioane de dolari.
Echipele eliminate în sferturile de finală primesc câte 20 de milioane de dolari, în timp ce formațiile care au ajuns în optimile de finală încasează câte 16 milioane de dolari. Pentru calificarea în faza eliminatorie de 32 de echipe, fiecare federație primește 12 milioane de dolari, iar participantele eliminate în grupe sunt recompensate cu câte 10 milioane de dolari.
Premiul primit de Spania este cu nouă milioane de dolari mai mare decât cel acordat Argentinei după victoria de la Campionatul Mondial din 2022. Federația argentiniană a primit atunci 42 de milioane de dolari pentru câștigarea trofeului.
Suma totală primită de federația spaniolă este și mai mare
Cele 51 de milioane de dolari reprezintă premiul acordat pentru câștigarea turneului. Separat, fiecare dintre cele 48 de federații participante a primit și câte 2,5 milioane de dolari pentru pregătirea echipei și pentru acoperirea cheltuielilor dinaintea competiției.
Astfel, luând în calcul și fondurile de pregătire, Federația Spaniolă de Fotbal a beneficiat de cel puțin 53,5 milioane de dolari din distribuirea financiară realizată de FIFA. În această valoare nu intră eventualele venituri obținute din contracte de sponsorizare, prime comerciale sau alte acorduri încheiate de federație.
FIFA suportă, de asemenea, o parte dintre costurile logistice ale echipelor. Organizația achită biletele de avion dus-întors la clasa business, cazarea și mesele pentru o delegație de cel mult 50 de persoane, precum și transportul intern necesar pe durata competiției.
Cheltuielile suplimentare din hoteluri, asigurările și costurile pentru membrii delegației care depășesc limita stabilită trebuie însă suportate de fiecare federație.
Fondul de premiere a fost majorat înaintea competiției
FIFA stabilise inițial un fond de 727 de milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026. Din această sumă, 655 de milioane de dolari urmau să fie distribuite drept premii, iar campioana trebuia să primească 50 de milioane de dolari.
În aprilie 2026, FIFA a decis să majoreze cu 15% resursele distribuite celor 48 de participante. Valoarea totală a pachetului financiar a ajuns astfel la 871 de milioane de dolari. Decizia a fost luată și după ce mai multe federații au atras atenția asupra costurilor ridicate generate de deplasările și cazarea într-o competiție desfășurată în trei țări: Statele Unite, Canada și Mexic.
În urma acestei suplimentări, recompensa campioanei a crescut de la 50 la 51 de milioane de dolari, iar suma pentru pregătirea fiecărei echipe a urcat de la 1,5 la 2,5 milioane de dolari.
Banii nu sunt plătiți direct jucătorilor
Premiul de 51 de milioane de dolari nu ajunge automat la fotbaliștii din lotul Spaniei. FIFA virează banii către federația națională, iar aceasta stabilește ulterior cum vor fi distribuite fondurile.
O parte din bani poate fi folosită pentru plata primelor promise jucătorilor, selecționerului și membrilor staffului tehnic. Valoarea bonusului individual depinde însă de acordurile încheiate între fotbaliști și Federația Spaniolă de Fotbal.
FIFA nu impune federațiilor un procent pe care trebuie să îl ofere jucătorilor. Fiecare asociație națională decide cât păstrează, cât distribuie lotului și ce parte folosește pentru investiții, dezvoltarea fotbalului sau acoperirea cheltuielilor generate de participarea la competiție.
Prin urmare, suma de 51 de milioane de dolari nu trebuie confundată cu primele individuale ale campionilor mondiali. Este premiul total primit de federația Spaniei pentru performanța sportivă.
Spania a obținut al doilea titlu mondial din istorie
Victoria cu Argentina a venit la 16 ani după primul titlu mondial al Spaniei, câștigat în 2010, în Africa de Sud. Și atunci finala a fost decisă după prelungiri, Spania învingând Țările de Jos cu 1-0.
La ediția din 2026, selecționata spaniolă a impresionat și prin rezultatele defensive. Echipa a primit un singur gol în cele opt partide disputate, stabilind un record pentru o campioană mondială. Spania a ajuns totodată la o serie de 38 de meciuri consecutive fără înfrângere.
Pe lângă trofeu și performanțele sportive, triumful din Statele Unite, Canada și Mexic aduce Federației Spaniole de Fotbal cel mai mare premiu financiar obținut vreodată de o campioană mondială: 51 de milioane de dolari, la care se adaugă fondurile pentru pregătire și sprijinul logistic asigurat de FIFA.