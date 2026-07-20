Câți bani a primit Spania după câștigarea Campionatului Mondial 2026. Premiul-record încasat pentru victoria cu Argentina

Prin acest succes, Spania a obținut al doilea titlu mondial din istoria sa, după cel câștigat în 2010. Formația pregătită de Luis de la Fuente a încheiat competiția fără înfrângere și a primit un premiu financiar mai mare decât cel acordat Argentinei pentru triumful de la Campionatul Mondial din Qatar.

Spania primește 51 de milioane de dolari pentru titlul mondial

Premiul acordat Spaniei pentru câștigarea Campionatului Mondial 2026 este de 51 de milioane de dolari. Suma ajunge la Federația Spaniolă de Fotbal și reprezintă recompensa stabilită în funcție de performanța obținută la turneu.

Argentina, învinsa din finală, primește 34 de milioane de dolari. Anglia, ocupanta locului al treilea, este recompensată cu 30 de milioane de dolari, iar Franța, clasată pe poziția a patra, încasează 28 de milioane de dolari.

Echipele eliminate în sferturile de finală primesc câte 20 de milioane de dolari, în timp ce formațiile care au ajuns în optimile de finală încasează câte 16 milioane de dolari. Pentru calificarea în faza eliminatorie de 32 de echipe, fiecare federație primește 12 milioane de dolari, iar participantele eliminate în grupe sunt recompensate cu câte 10 milioane de dolari.

Premiul primit de Spania este cu nouă milioane de dolari mai mare decât cel acordat Argentinei după victoria de la Campionatul Mondial din 2022. Federația argentiniană a primit atunci 42 de milioane de dolari pentru câștigarea trofeului.

Suma totală primită de federația spaniolă este și mai mare

Cele 51 de milioane de dolari reprezintă premiul acordat pentru câștigarea turneului. Separat, fiecare dintre cele 48 de federații participante a primit și câte 2,5 milioane de dolari pentru pregătirea echipei și pentru acoperirea cheltuielilor dinaintea competiției.

Astfel, luând în calcul și fondurile de pregătire, Federația Spaniolă de Fotbal a beneficiat de cel puțin 53,5 milioane de dolari din distribuirea financiară realizată de FIFA. În această valoare nu intră eventualele venituri obținute din contracte de sponsorizare, prime comerciale sau alte acorduri încheiate de federație.