Câte luni poți păstra carnea în congelator fără să-și piardă calitatea. Multe gospodine fac această greşeală

Cu toate acestea, congelarea nu oprește complet modificările care apar în produs. În timp, textura, gustul și suculența cărnii pot avea de suferit, chiar dacă alimentul rămâne sigur pentru consum atunci când lanțul de frig nu a fost întrerupt.

Specialiștii recomandă respectarea unor perioade orientative de păstrare pentru a menține cât mai bine calitatea produsului. Depășirea acestor intervale nu înseamnă automat că alimentul este alterat, însă experiența la masă poate fi diferită față de cea a unui produs congelat pentru o perioadă mai scurtă.

Cât timp poate fi păstrat fiecare tip de carne

Durata optimă de congelare diferă în funcție de tipul de carne și de modul în care aceasta a fost porționată sau ambalată. De exemplu, carnea de vită poate fi păstrată între 8 și 12 luni fără pierderi importante de calitate, în timp ce carnea de porc este recomandat să fie consumată în aproximativ 4-6 luni.

Carnea de pui și cea de curcan își păstrează, în general, calitatea până la 9-12 luni dacă sunt congelate întregi. În schimb, bucățile porționate sau tranșate sunt recomandate pentru consum într-un interval mai scurt, de aproximativ 6-9 luni.

Carnea tocată este mai sensibilă decât bucățile întregi și este indicat să fie consumată în cel mult 3-4 luni de la congelare. Același lucru este valabil și pentru preparatele din carne crudă, care își pot pierde mai repede textura și aroma.

Greșeala pe care multe gospodine o fac înainte de congelare

Una dintre cele mai întâlnite greșeli este introducerea cărnii în congelator în ambalajul original din magazin. De cele mai multe ori, acesta nu este conceput pentru depozitare îndelungată și permite apariția arsurilor de congelare, fenomen care afectează aspectul și calitatea produsului.

O altă eroare frecventă este lipsa unei etichete cu data congelării. Fără această informație, este dificil de știut de cât timp se află produsul în congelator, iar multe persoane ajung să păstreze carnea mult peste perioada recomandată.