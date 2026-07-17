Cât din factura la întreținere reprezintă, de fapt, pierderi. Estimările specialiștilor

De unde provin costurile suplimentare

Pierderile sunt cauzate de mai mulți factori. În multe imobile, lipsa contoarelor individuale pentru apă sau încălzire face ca o parte din consum să fie repartizată tuturor locatarilor, indiferent de cât utilizează fiecare.

La acestea se adaugă instalațiile vechi, unde pierderile pe coloanele comune pot fi semnificative, dar și diferențele dintre consumul înregistrat de contorul general și cel însumat de contoarele din apartamente.

În unele cazuri, proprietarii reclamă și lipsa de transparență privind utilizarea fondului de reparații sau costurile unor lucrări de întreținere, aspecte care pot contribui la majorarea cheltuielilor comune.

Potrivit estimărilor, la o întreținere lunară cuprinsă între 250 și 350 de lei, valoarea sumelor care nu reflectă consumul direct al apartamentului poate ajunge la 60-140 de lei pe lună. Într-un an, acest lucru înseamnă între 720 și 1.680 de lei pentru un singur apartament.

Administrarea blocului poate face diferența

Specialiștii spun că modul în care este administrată asociația de proprietari influențează semnificativ valoarea cheltuielilor comune. O evidență clară a încasărilor și plăților, verificarea periodică a instalațiilor și monitorizarea consumurilor pot reduce costurile suportate de locatari.

Proprietarii sunt încurajați să solicite explicații privind fiecare categorie de cheltuieli trecută pe lista de întreținere, să participe la adunările generale și să urmărească modul în care sunt cheltuiți banii din fondurile asociației.

Montarea contoarelor individuale, acolo unde este posibil, precum și modernizarea instalațiilor comune pot contribui la diminuarea pierderilor și la o repartizare mai corectă a costurilor.