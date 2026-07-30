Cât de mare este riscul să iei leptospiroză în timpul unei vacanțe la mare? Explicațiile medicilor după cazul Mirunei, tânăra aflată în stare critică

Cazul a ridicat numeroase semne de întrebare, mai ales că Miruna s-a îmbolnăvit după o vacanță petrecută pe litoral. În acest context, mulți români se întreabă cât de mare este riscul de a contracta bacteria care provoacă leptospiroza în timpul unei vacanțe la mare.

Specialiștii spun că riscul este considerat redus, însă nu poate fi exclus complet. Cele mai multe cazuri de leptospiroză sunt asociate cu expunerea la apă dulce, noroi sau sol contaminate cu urina animalelor infectate, în special a rozătoarelor. În ceea ce privește apa mării, aceasta nu reprezintă calea obișnuită de transmitere a infecției, însă în anumite condiții bacteria poate supraviețui pentru o perioadă limitată, motiv pentru care medicii recomandă prudență.

Cum se transmite bacteria care provoacă leptospiroza

Leptospiroza este o boală infecțioasă cauzată de bacteria Leptospira. Oamenii se infectează atunci când bacteria pătrunde în organism prin răni, zgârieturi sau prin mucoasele ochilor, nasului ori gurii.

Potrivit medicilor, sursa principală de infectare este reprezentată de apa dulce, bălțile, râurile, lacurile sau solul contaminate cu urina animalelor infectate. Rozătoarele sunt considerate principalul rezervor al bacteriei, însă aceasta poate fi transmisă și de alte animale, precum câinii, bovinele sau porcii.

În cazul apei mării, specialiștii explică faptul că salinitatea reduce capacitatea bacteriei de a supraviețui, motiv pentru care infectarea este mult mai puțin probabilă decât în apa dulce. Cu toate acestea, în apropierea gurilor de vărsare ale râurilor sau în zone unde există apă contaminată, riscul nu poate fi exclus în totalitate.

Ce se știe până acum despre cazul Mirunei

Miruna a început să se simtă rău la scurt timp după ce s-a întors din vacanța petrecută pe litoral. Primele simptome au fost nespecifice, iar familia a crezut inițial că este vorba despre o problemă obișnuită de sănătate.

Ajunsă la spital, adolescenta a fost investigată pentru mai multe afecțiuni. La un moment dat, medicii au suspectat inclusiv meningita, mai ales că o persoană cu care petrecuse timp pe plajă fusese diagnosticată cu această boală. Investigațiile au infirmat însă această ipoteză.