Cât de mare este riscul să iei leptospiroză în timpul unei vacanțe la mare? Explicațiile medicilor după cazul Mirunei, tânăra aflată în stare critică
Medicii au reușit să stabilească diagnosticul în cazul Mirunei, tânăra de 18 ani din Craiova aflată în stare critică și conectată la un aparat ECMO. După mai multe zile în care au căutat cauza stării sale și au luat în calcul inclusiv o posibilă meningită, rezultatele analizelor au arătat că adolescenta suferă de leptospiroză, o boală infecțioasă provocată de bacteria Leptospira.
Diagnosticul a fost dificil de stabilit deoarece tânăra nu prezenta simptomele clasice ale afecțiunii.
Cazul a ridicat numeroase semne de întrebare, mai ales că Miruna s-a îmbolnăvit după o vacanță petrecută pe litoral. În acest context, mulți români se întreabă cât de mare este riscul de a contracta bacteria care provoacă leptospiroza în timpul unei vacanțe la mare.
Specialiștii spun că riscul este considerat redus, însă nu poate fi exclus complet. Cele mai multe cazuri de leptospiroză sunt asociate cu expunerea la apă dulce, noroi sau sol contaminate cu urina animalelor infectate, în special a rozătoarelor. În ceea ce privește apa mării, aceasta nu reprezintă calea obișnuită de transmitere a infecției, însă în anumite condiții bacteria poate supraviețui pentru o perioadă limitată, motiv pentru care medicii recomandă prudență.
Cum se transmite bacteria care provoacă leptospiroza
Leptospiroza este o boală infecțioasă cauzată de bacteria Leptospira. Oamenii se infectează atunci când bacteria pătrunde în organism prin răni, zgârieturi sau prin mucoasele ochilor, nasului ori gurii.
Potrivit medicilor, sursa principală de infectare este reprezentată de apa dulce, bălțile, râurile, lacurile sau solul contaminate cu urina animalelor infectate. Rozătoarele sunt considerate principalul rezervor al bacteriei, însă aceasta poate fi transmisă și de alte animale, precum câinii, bovinele sau porcii.
În cazul apei mării, specialiștii explică faptul că salinitatea reduce capacitatea bacteriei de a supraviețui, motiv pentru care infectarea este mult mai puțin probabilă decât în apa dulce. Cu toate acestea, în apropierea gurilor de vărsare ale râurilor sau în zone unde există apă contaminată, riscul nu poate fi exclus în totalitate.
Ce se știe până acum despre cazul Mirunei
Miruna a început să se simtă rău la scurt timp după ce s-a întors din vacanța petrecută pe litoral. Primele simptome au fost nespecifice, iar familia a crezut inițial că este vorba despre o problemă obișnuită de sănătate.
Ajunsă la spital, adolescenta a fost investigată pentru mai multe afecțiuni. La un moment dat, medicii au suspectat inclusiv meningita, mai ales că o persoană cu care petrecuse timp pe plajă fusese diagnosticată cu această boală. Investigațiile au infirmat însă această ipoteză.
Starea tinerei s-a agravat rapid, iar aceasta a intrat în șoc septic. Din cauza gravității cazului, Miruna a fost transferată cu un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București, unde medicii au decis conectarea ei la un aparat ECMO, un sistem care preia temporar funcțiile inimii și plămânilor.
Analizele efectuate ulterior au confirmat diagnosticul de leptospiroză. Până în prezent, sursa exactă a infectării nu a fost confirmată oficial, astfel că nu se poate afirma cu certitudine că bacteria a fost contractată din apa mării.
Ce simptome nu trebuie ignorate
Leptospiroza debutează, de regulă, cu simptome care pot fi confundate cu o viroză sau cu gripa. Printre cele mai frecvente se numără febra mare, frisoanele, durerile musculare, durerile de cap, greața și starea accentuată de oboseală.
În formele severe, infecția poate afecta rinichii, ficatul, plămânii sau inima și poate evolua spre insuficiență multiplă de organ. Din acest motiv, medicii recomandă prezentarea cât mai rapidă la spital dacă astfel de simptome apar după contactul cu ape posibil contaminate sau după activități desfășurate în zone cu risc.
Deși leptospiroza este o boală rară, specialiștii subliniază că diagnosticul pus la timp și începerea rapidă a tratamentului pot reduce semnificativ riscul apariției complicațiilor grave.