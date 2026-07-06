Cât de des trebuie spălată lenjeria de pat vara. Puţini procedează aşa, însă îşi pun sănătatea în pericol
În sezonul cald, multe obiceiuri legate de igiena locuinței se schimbă, însă unul dintre cele mai importante este adesea trecut cu vederea. Deși lenjeria de pat poate părea curată și poate avea un miros plăcut, temperaturile ridicate și transpirația din timpul nopții fac ca aceasta să acumuleze reziduuri și microorganisme într-un ritm mai rapid decât în restul anului. Specialiștii atrag atenția că aspectul impecabil al cearșafurilor nu este întotdeauna un indicator al igienei, iar schimbarea lor la intervale prea mari poate crea un mediu favorabil pentru bacterii și acarieni.
De ce trebuie schimbată mai des lenjeria de pat în timpul verii
Perioada verii vine cu temperaturi ridicate, iar organismul reacționează prin transpirație mai abundentă, inclusiv în timpul somnului. Chiar dacă multe persoane dorm cu mai puține straturi de haine sau folosesc pături mai subțiri, acest lucru nu înseamnă că lenjeria rămâne curată pentru mai mult timp.
În fiecare noapte, corpul elimină transpirație, uleiuri naturale ale pielii, celule moarte și urme de produse cosmetice. Toate aceste reziduuri ajung în țesătura cearșafurilor și se acumulează chiar dacă acestea nu prezintă pete și nu au un miros neplăcut.
În plus, căldura și umiditatea creează condiții favorabile pentru dezvoltarea bacteriilor, acarienilor și a altor microorganisme. Din acest motiv, un pat care pare perfect curat poate necesita, în realitate, o spălare.
Una dintre cele mai frecvente greșeli este amânarea schimbării lenjeriei până în momentul în care aceasta pare murdară sau începe să miroasă. Specialiștii arată că acumularea reziduurilor începe cu mult înainte ca aceste semne să devină vizibile.
La ce interval recomandă specialiștii să fie schimbate cearșafurile
Experții în somnologie recomandă, în general, schimbarea lenjeriei de pat o dată pe săptămână. Totuși, în timpul verii, această recomandare poate fi adaptată în funcție de temperatură, nivelul de umiditate și situația fiecărei persoane.
În perioadele cele mai călduroase ale verii, în special atunci când nopțile rămân caniculare, este indicat ca intervalul dintre spălări să fie redus. În aceste condiții, schimbarea cearșafurilor la fiecare trei sau patru zile este considerată varianta ideală.
Există și situații în care frecvența spălării ar trebui să fie și mai mare. Printre acestea se numără:
- perioadele cu temperaturi foarte ridicate, când schimbarea lenjeriei la câteva zile contribuie la menținerea unui pat mai răcoros și mai igienic;
- situațiile în care în pat dorm animale de companie, deoarece părul, murdăria și alergenii ajung mai ușor în țesături;
- persoanele care suferă de alergii sau astm, pentru care reducerea expunerii la acarieni este importantă;
- cazurile în care cineva este bolnav, situație în care este recomandată schimbarea cearșafurilor la fiecare două sau trei zile pentru a preveni acumularea de viruși și bacterii în material.
Cum trebuie spălată lenjeria pentru o igienă corespunzătoare
Nu doar frecvența schimbării lenjeriei este importantă, ci și modul în care aceasta este spălată.
Specialiștii recomandă alegerea temperaturii de spălare în funcție de tipul materialului. Atunci când este nevoie de o curățare mai profundă, în special în situațiile în care există boli sau alergii, este indicată utilizarea unor temperaturi mai ridicate.
În cazul țesăturilor delicate, programele de spălare mai blânde sunt recomandate pentru a preveni deteriorarea materialului.
După spălare, lenjeria trebuie lăsată să se usuce complet înainte de a fi depozitată sau pusă din nou pe pat.
O altă recomandare este alternarea mai multor seturi de cearșafuri. Astfel, materialele rezistă mai mult în timp și există întotdeauna un set curat disponibil.
Un pat curat poate contribui la un somn mai bun
Potrivit recomandărilor specialiștilor, un pat curat contribuie la menținerea unui mediu mai sănătos pentru odihnă, limitează acumularea alergenilor și poate susține o calitate mai bună a somnului.
În sezonul cald, când temperaturile ridicate favorizează transpirația și umiditatea, așternuturile necesită o atenție suplimentară. Chiar dacă lenjeria pare impecabilă la prima vedere, acest lucru nu înseamnă că este lipsită de microorganisme sau alte reziduuri acumulate în timpul nopții.
O igienă corespunzătoare a patului începe înainte ca lenjeria să prezinte semne vizibile de murdărie, iar respectarea unui program regulat de schimbare și spălare poate contribui la menținerea unui mediu mai curat pentru somn.