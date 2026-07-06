Cât de des trebuie spălată lenjeria de pat vara. Puţini procedează aşa, însă îşi pun sănătatea în pericol

În fiecare noapte, corpul elimină transpirație, uleiuri naturale ale pielii, celule moarte și urme de produse cosmetice. Toate aceste reziduuri ajung în țesătura cearșafurilor și se acumulează chiar dacă acestea nu prezintă pete și nu au un miros neplăcut.

În plus, căldura și umiditatea creează condiții favorabile pentru dezvoltarea bacteriilor, acarienilor și a altor microorganisme. Din acest motiv, un pat care pare perfect curat poate necesita, în realitate, o spălare.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este amânarea schimbării lenjeriei până în momentul în care aceasta pare murdară sau începe să miroasă. Specialiștii arată că acumularea reziduurilor începe cu mult înainte ca aceste semne să devină vizibile.

La ce interval recomandă specialiștii să fie schimbate cearșafurile

Experții în somnologie recomandă, în general, schimbarea lenjeriei de pat o dată pe săptămână. Totuși, în timpul verii, această recomandare poate fi adaptată în funcție de temperatură, nivelul de umiditate și situația fiecărei persoane.

În perioadele cele mai călduroase ale verii, în special atunci când nopțile rămân caniculare, este indicat ca intervalul dintre spălări să fie redus. În aceste condiții, schimbarea cearșafurilor la fiecare trei sau patru zile este considerată varianta ideală.

Există și situații în care frecvența spălării ar trebui să fie și mai mare. Printre acestea se numără:

perioadele cu temperaturi foarte ridicate, când schimbarea lenjeriei la câteva zile contribuie la menținerea unui pat mai răcoros și mai igienic;

situațiile în care în pat dorm animale de companie, deoarece părul, murdăria și alergenii ajung mai ușor în țesături;

persoanele care suferă de alergii sau astm, pentru care reducerea expunerii la acarieni este importantă;

cazurile în care cineva este bolnav, situație în care este recomandată schimbarea cearșafurilor la fiecare două sau trei zile pentru a preveni acumularea de viruși și bacterii în material.

Cum trebuie spălată lenjeria pentru o igienă corespunzătoare

Nu doar frecvența schimbării lenjeriei este importantă, ci și modul în care aceasta este spălată.