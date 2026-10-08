Cât curent produc panourile fotovoltaice într-o zi fără soare. Ce se întâmplă în zilele ploioase de toamnă
O zi de octombrie cu nori groși și ploaie nu înseamnă automat că panourile fotovoltaice de pe acoperiș nu mai produc deloc energie, aşa cum cred mulţi romani care şi-au montat aceste sisteme. Desigur, producția poate scădea foarte mult față de o zi senină, iar în anumite momente poate deveni extrem de redusă, însă ideea că panourile funcționează numai atunci când soarele se vede pe cer este greșită. Ele folosesc lumina, nu căldura soarelui, iar o parte din radiația solară ajunge la suprafața Pământului chiar și prin nori.
De unde vine energia dacă soarele este ascuns de nori
Într-o zi senină, panourile primesc o cantitate importantă de radiație solară directă. Atunci când apar norii, o parte din lumina soarelui este absorbită, reflectată sau împrăștiată în atmosferă.
Această lumină împrăștiată este numită radiație difuză și ajunge la panouri din mai multe direcții. Tocmai de aceea, chiar dacă proprietarul privește pe fereastră și nu vede deloc soarele, sistemul fotovoltaic poate continua să genereze electricitate. Departamentul american al Energiei explică faptul că radiația solară globală este formată din componenta directă și cea difuză, iar norii pot elimina practic componenta directă în condiții de nebulozitate foarte densă, fără ca acest lucru să însemne neapărat dispariția întregii radiații solare.
Cât poate scădea producția într-o zi foarte înnorată
Nu există un procent valabil pentru orice zi ploioasă. Grosimea norilor, momentul zilei, anotimpul, orientarea și înclinarea panourilor, amplasarea sistemului și eventualele umbre influențează rezultatul, iar norii sunt una dintre principalele surse de variație a producției fotovoltaice.
Într-o zi cu nori ușori și perioade în care cerul se luminează, sistemul poate continua să aibă o producție importantă, dar cu oscilații mari. În schimb, într-o zi de toamnă cu plafon gros de nori și ploaie persistentă, producția poate ajunge la doar o fracțiune din cea obținută într-o zi senină comparabilă.
De aceea, procente precum „panourile produc 10% când plouă” sau „produc 30% când este înnorat” trebuie privite doar ca exemple, nu ca reguli. Producția reală poate varia considerabil de la o oră la alta.
Exemplu pentru un sistem de 5 kW în octombrie
Să luăm un sistem fotovoltaic rezidențial de 5 kWp. Puterea de 5 kW nu înseamnă că instalația produce 5 kWh în fiecare oră de lumină, ci reprezintă puterea nominală măsurată în condiții standard; în exploatarea reală, radiația solară este adesea sub nivelul folosit la testare.
Dacă într-o anumită zi senină de octombrie sistemul produce, de exemplu, 15 kWh, o zi puternic înnorată poate aduce doar câțiva kWh. În condiții foarte nefavorabile, producția poate coborî chiar spre 1-3 kWh. Aceste valori sunt exemple orientative, nu o prognoză pentru București sau pentru întreaga țară, deoarece rezultatul depinde de vremea și instalația concretă.
Astfel, diferența dintre două zile consecutive din octombrie poate fi foarte mare fără ca panourile să aibă vreo defecțiune.
În noiembrie, problema nu sunt doar norii
Situația devine și mai evidentă în noiembrie. Pe lângă zilele frecvent înnorate, perioada cu lumină este mai scurtă, iar soarele se află mai jos pe cer. Unghiul sub care radiația ajunge la suprafață influențează cantitatea de energie disponibilă, iar zilele mai scurte înseamnă mai puține ore în care sistemul poate produce.
Un sistem de 5 kWp care într-o zi foarte bună de octombrie poate produce, de exemplu, 15-20 kWh nu trebuie așteptat să repete rezultatul într-o zi mohorâtă de la sfârșitul lui noiembrie. Într-o asemenea zi, producția poate fi de numai câțiva kWh și, în condiții deosebit de nefavorabile, chiar mai mică.
Când producția ajunge într-adevăr la zero
Există însă un moment în care panourile nu mai produc: noaptea. Fără radiație solară disponibilă, sistemul fotovoltaic nu are sursa de energie necesară.
În timpul zilei, o valoare neobișnuită de zero sau apropiată de zero nu ar trebui pusă automat pe seama ploii. Dacă există suficientă lumină ambientală, dar invertorul indică permanent zero, proprietarul poate verifica dacă sistemul este pornit, dacă invertorul semnalează o eroare sau dacă există o problemă de rețea ori de instalație.
Prin urmare, regula simplă pentru proprietarii de panouri este aceasta: norii reduc producția, uneori drastic, dar nu opresc automat panourile. În octombrie și noiembrie este normal ca producția zilnică să varieze puternic, iar o zi mohorâtă nu trebuie comparată direct cu una senină doar după puterea instalată a sistemului.