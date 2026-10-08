Cât curent produc panourile fotovoltaice într-o zi fără soare. Ce se întâmplă în zilele ploioase de toamnă

Această lumină împrăștiată este numită radiație difuză și ajunge la panouri din mai multe direcții. Tocmai de aceea, chiar dacă proprietarul privește pe fereastră și nu vede deloc soarele, sistemul fotovoltaic poate continua să genereze electricitate. Departamentul american al Energiei explică faptul că radiația solară globală este formată din componenta directă și cea difuză, iar norii pot elimina practic componenta directă în condiții de nebulozitate foarte densă, fără ca acest lucru să însemne neapărat dispariția întregii radiații solare.

Cât poate scădea producția într-o zi foarte înnorată

Nu există un procent valabil pentru orice zi ploioasă. Grosimea norilor, momentul zilei, anotimpul, orientarea și înclinarea panourilor, amplasarea sistemului și eventualele umbre influențează rezultatul, iar norii sunt una dintre principalele surse de variație a producției fotovoltaice.

Într-o zi cu nori ușori și perioade în care cerul se luminează, sistemul poate continua să aibă o producție importantă, dar cu oscilații mari. În schimb, într-o zi de toamnă cu plafon gros de nori și ploaie persistentă, producția poate ajunge la doar o fracțiune din cea obținută într-o zi senină comparabilă.

De aceea, procente precum „panourile produc 10% când plouă” sau „produc 30% când este înnorat” trebuie privite doar ca exemple, nu ca reguli. Producția reală poate varia considerabil de la o oră la alta.

Exemplu pentru un sistem de 5 kW în octombrie

Să luăm un sistem fotovoltaic rezidențial de 5 kWp. Puterea de 5 kW nu înseamnă că instalația produce 5 kWh în fiecare oră de lumină, ci reprezintă puterea nominală măsurată în condiții standard; în exploatarea reală, radiația solară este adesea sub nivelul folosit la testare.

Dacă într-o anumită zi senină de octombrie sistemul produce, de exemplu, 15 kWh, o zi puternic înnorată poate aduce doar câțiva kWh. În condiții foarte nefavorabile, producția poate coborî chiar spre 1-3 kWh. Aceste valori sunt exemple orientative, nu o prognoză pentru București sau pentru întreaga țară, deoarece rezultatul depinde de vremea și instalația concretă.

Astfel, diferența dintre două zile consecutive din octombrie poate fi foarte mare fără ca panourile să aibă vreo defecțiune.