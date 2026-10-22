Cât costă să produci Asia Express. Vedetele și cameramanii primesc mii de euro, dar cea mai mare cheltuială este alta. Ce spun chinezii despre echipa românească

Până la 2,5 milioane de euro pentru un sezon

Asia Express este adaptarea locală a unui format internațional, iar producerea show-ului presupune costuri pe mai multe niveluri: drepturile asupra formatului, plata concurenților și a echipei, transportul, cazarea, securitatea, personalul medical, echipamentele și serviciile contractate în fiecare dintre țările traversate.

Presa estimează costul drepturilor de adaptare la aproximativ 100.000-200.000 de euro pe sezon. Suma exactă nu este publică.

Mult mai mulți bani ar merge însă către producția efectivă. Numai logistica, transportul și securitatea sunt estimate la 800.000-1,2 milioane de euro. Sunt necesare bilete de avion, deplasări interne, hoteluri și mese pentru echipa tehnică, mașini de producție, transportul echipamentelor, ghizi, traducători, servicii medicale și de securitate.

Câți bani ar primi concurenții

Și vedetele reprezintă o parte importantă a bugetului. Estimările apărute în presă indică onorarii de aproximativ 1.500-3.000 de euro de persoană pentru o săptămână sau etapă, în funcție de notorietate și de contract.

Pentru toate cele nouă echipe, costurile cu onorariile ar putea ajunge, potrivit acelorași estimări, la 300.000-500.000 de euro pe sezon. Aceste sume nu au fost confirmate oficial de Antena 1.

Separat există premiile și amuletele. Valoarea marelui premiu a variat: în sezoanele 3 și 4, de exemplu, câștigătorii au primit 30.000 de euro, la fel ca în sezonul 7 din 2024. În sezonul 8, „Drumul Eroilor”, premiul final a urcat la 35.000 de euro.

Cât primesc cameramanii pentru aproximativ 44 de zile

Un rol esențial îl au cameramanii care aleargă efectiv împreună cu echipele, cu aparatura după ei. Pentru sezonul 2026, presa a relatat că un operator ar primi aproximativ 5.500-6.500 de euro pentru circa 44 de zile de filmări. Alte estimări extind intervalul până la aproximativ 8.000 de euro, în funcție de experiență și condițiile de lucru.