Cât costă să produci Asia Express. Vedetele și cameramanii primesc mii de euro, dar cea mai mare cheltuială este alta. Ce spun chinezii despre echipa românească
Asia Express a devenit unul dintre cele mai urmărite show-uri de televiziune din România, iar fiecare sezon este așteptat cu interes de telespectatori. În 2026, „Drumul Mătăsii” a confirmat din nou succesul formatului: emisiunea s-a clasat în repetate rânduri pe primul loc în audiențe, iar în unele seri aproape 1,2 milioane de români se aflau în fața televizoarelor în minutul de maximă audiență. În spatele aventurii în care vedetele trebuie să supraviețuiască fără telefoane și cu doar un euro pe zi se află însă o producție care ar costa milioane de euro.
Potrivit estimărilor publicate în presa din România, bugetul total al unui sezon Asia Express s-ar situa între 1,8 și 2,5 milioane de euro. Antena 1 nu a publicat însă un buget oficial detaliat, astfel că aceste valori trebuie privite drept estimări, nu drept costuri contractuale confirmate.
Până la 2,5 milioane de euro pentru un sezon
Asia Express este adaptarea locală a unui format internațional, iar producerea show-ului presupune costuri pe mai multe niveluri: drepturile asupra formatului, plata concurenților și a echipei, transportul, cazarea, securitatea, personalul medical, echipamentele și serviciile contractate în fiecare dintre țările traversate.
Presa estimează costul drepturilor de adaptare la aproximativ 100.000-200.000 de euro pe sezon. Suma exactă nu este publică.
Mult mai mulți bani ar merge însă către producția efectivă. Numai logistica, transportul și securitatea sunt estimate la 800.000-1,2 milioane de euro. Sunt necesare bilete de avion, deplasări interne, hoteluri și mese pentru echipa tehnică, mașini de producție, transportul echipamentelor, ghizi, traducători, servicii medicale și de securitate.
Câți bani ar primi concurenții
Și vedetele reprezintă o parte importantă a bugetului. Estimările apărute în presă indică onorarii de aproximativ 1.500-3.000 de euro de persoană pentru o săptămână sau etapă, în funcție de notorietate și de contract.
Pentru toate cele nouă echipe, costurile cu onorariile ar putea ajunge, potrivit acelorași estimări, la 300.000-500.000 de euro pe sezon. Aceste sume nu au fost confirmate oficial de Antena 1.
Separat există premiile și amuletele. Valoarea marelui premiu a variat: în sezoanele 3 și 4, de exemplu, câștigătorii au primit 30.000 de euro, la fel ca în sezonul 7 din 2024. În sezonul 8, „Drumul Eroilor”, premiul final a urcat la 35.000 de euro.
Cât primesc cameramanii pentru aproximativ 44 de zile
Un rol esențial îl au cameramanii care aleargă efectiv împreună cu echipele, cu aparatura după ei. Pentru sezonul 2026, presa a relatat că un operator ar primi aproximativ 5.500-6.500 de euro pentru circa 44 de zile de filmări. Alte estimări extind intervalul până la aproximativ 8.000 de euro, în funcție de experiență și condițiile de lucru.
Pe lângă remunerație, producția suportă transportul, cazarea, mesele și cheltuielile necesare desfășurării filmărilor.
Iar cameramanii reprezintă doar o parte a echipei. O producție de asemenea dimensiuni ar mobiliza peste 100 de persoane: producători, reporteri, operatori, sunetiști, personal medical și oameni responsabili de logistică și securitate.
Ce au spus chinezii care au lucrat cu echipa Asia Express
Complexitatea unei producții precum Asia Express se vede și din numărul mare de oameni implicați în fiecare țară traversată. În China, echipa românească a lucrat împreună cu angajați locali, care s-au ocupat inclusiv de coordonarea locațiilor și de sprijinirea filmărilor. În episodul al șaselea din „Jurnal de călătorie Asia Express – Drumul Mătăsii”, mai mulți dintre aceștia au povestit cum a fost colaborarea cu producătorii veniți din România.
Zishan Yang, din echipa locală de producție, a remarcat energia și modul direct de lucru al românilor.
„Îmi place foarte mult energia, atmosfera. Cred că românii sunt atât de deschiși și atât de direcți în privința tuturor lucrurilor și atât de pasionați”, a spus acesta, conform a1.ro.
Tot el a explicat că echipa românească a mizat foarte mult pe creativitate și improvizație, ceea ce a făcut producția mai dinamică, dar și mai solicitantă pentru colaboratorii locali:
„Este o călătorie atât de sălbatică. De asemenea, înseamnă că este mai solicitant pentru noi, căci coordonăm locații mai dificile, mai faimoase”.
Ambiția producătorilor români a fost remarcată și de Yiqi Kang, din echipa locală responsabilă de misiuni.
„A fost extraordinar să lucrez cu echipa de producție din România. Am mai lucrat cu alte țări înainte, nu o să dau nume. Îmi place cel mai mult acest sezon pentru că sunt foarte ambițioși din punct de vedere creativ”, a spus acesta.
Rebeca Jiang, care a lucrat la partea de autostop, a vorbit la rândul său despre relația cu membrii echipei românești:
„Îmi place să lucrez cu Adelina și Marian, îi iubesc atât de mult pentru că mă învață cum să lucrez mai mult și cum să lucrez mai bine și să cooperez mai bine cu alți oameni”.
Mărturiile oferă astfel și o imagine asupra unei părți mai puțin vizibile a bugetului Asia Express: în spatele concurenților și al echipei venite din România există, în fiecare țară, colaboratori locali necesari pentru locații, misiuni, deplasări și organizarea filmărilor.
De ce unele sezoane pot costa mai mult
Bugetul diferă în funcție de traseu. Sezonul 3, „Drumul Comorilor”, a traversat Filipine și Taiwan, în timp ce sezonul 4, „Drumul Împăraților”, a trecut prin Turcia, Georgia, Iordania și Israel.
În 2024, „Drumul Zeilor” a continuat povestea Asia Express, iar în 2025 „Drumul Eroilor” a dus competiția într-un nou traseu, sezonul fiind câștigat de Gabi Tamaș și Dan Alexa.
În 2026, producția a ales un traseu deosebit de ambițios. Sezonul 9, „Drumul Mătăsii”, a început pe 6 septembrie, în Uzbekistan, și continuă în China, unde sunt programate opt etape, punctul final al aventurii fiind Shanghai. Sunt nouă echipe, adică 18 concurenți, iar regulile de bază au rămas cele care au făcut formatul celebru: fără telefon, fără bani proprii și cu doar un euro pe zi.
Asia Express continuă să aducă audiențe mari
Investiția este uriașă pentru o producție TV din România, dar Asia Express continuă să livreze audiențe importante pentru Antena 1. Pe 12 octombrie 2026, de exemplu, show-ul a fost lider pe publicul comercial 21-54 de ani, cu 28,1% cotă de piață, față de 21,4% pentru Pro TV. La nivel național, Antena 1 a avut 20,6% cotă de piață, iar în minutul de maximă audiență aproape 1,2 milioane de telespectatori urmăreau aventura.
O zi mai târziu, Asia Express s-a menținut pe primul loc, cu 26% cotă de piață pe publicul comercial, în timp ce MasterChef de la Pro TV înregistra 19,1%.
Succesul explică și amploarea producției. Paradoxul care se vede pe ecran rămâne unul dintre ingredientele formatului: concurenții trebuie să parcurgă mii de kilometri cu un buget personal de numai un euro pe zi, în timp ce pentru ca aventura lor să ajungă seară de seară pe televizoarele românilor este nevoie de o producție estimată la până la 2,5 milioane de euro pentru un singur sezon.