Cât costă să îți recuperezi mașina ridicată în București. Tarife unice pentru toate cele șase sectoare
Primăria Municipiului București a adoptat un regulament nou care schimbă modul în care vor fi ridicate și recuperate mașinile parcate neregulamentar pe raza Capitalei. Una dintre cele mai importante noutăți este introducerea unor tarife unice pentru toate cele șase sectoare, astfel încât șoferii să plătească aceleași sume indiferent de locul în care a fost ridicat vehiculul. Noile reguli vor intra în vigoare la 60 de zile de la publicarea hotărârii, perioadă în care primăriile de sector trebuie să își adapteze propriile proceduri.
Cât va costa recuperarea unei mașini
Potrivit regulamentului aprobat de Consiliul General al Municipiului București, recuperarea unui autoturism cu masa de până la 5 tone ridicat și eliberat în primele 24 de ore va costa 1.000 de lei. Pentru vehiculele care depășesc 5 tone, costul ajunge la 1.240 de lei pentru același interval.
Aceste sume includ toate operațiunile necesare: ridicarea mașinii, transportul până la spațiul de depozitare, păstrarea acesteia în primele 24 de ore și manipularea la momentul eliberării.
Cum sunt calculate tarifele
Regulamentul stabilește separat costul fiecărei etape din procedură. Ridicarea unui autoturism de până la 5 tone este tarifată cu 400 de lei, iar pentru vehiculele mai grele costul este de 540 de lei. Transportul până la depozit costă 300 de lei pentru autoturisme și 400 de lei pentru vehiculele cu masa mai mare de 5 tone.
Depozitarea este inclusă în tariful din prima zi, însă după expirarea celor 24 de ore proprietarul va plăti 150 de lei pentru fiecare zi suplimentară în care mașina rămâne în depozit.
Astfel, cu cât recuperarea vehiculului este amânată mai mult, cu atât costul final va crește.
Cine poate ridica mașina din depozit
Autoritățile au stabilit că vehiculul poate fi eliberat doar proprietarului, persoanei care îl utilizează în mod legal sau unui deținător care poate demonstra acest drept.
La ridicarea mașinii vor fi necesare actul de identitate și documentele care atestă proprietatea sau dreptul de folosință asupra vehiculului, iar toate tarifele trebuie achitate înainte de eliberare.
În plus, fiecare intervenție va fi înregistrată foto și video, iar starea mașinii va fi consemnată într-un proces-verbal întocmit la locul ridicării. Măsura are rolul de a evita eventualele dispute privind deteriorarea autoturismului în timpul manipulării sau transportului.
Unde se vor aplica noile reguli
Regulamentul este valabil pe întreg teritoriul municipiului București și introduce aceleași reguli în toate sectoarele. Sesizările privind mașinile parcate ilegal vor fi centralizate prin Dispeceratul Operativ al Poliției Locale a Municipiului București.
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că în zona centrală a orașului ridicarea mașinilor va fi gestionată de Primăria Generală.
Printre zonele vizate se numără Piața Unirii, Piața Universității, Piața Romană, Piața Victoriei, Centrul Vechi, Calea Victoriei și Bulevardul Magheru. De asemenea, edilul a precizat că printre primele vehicule vizate se vor afla cele abandonate pe domeniul public.
Când nu poate fi ridicată o mașină
Noul regulament stabilește și situațiile în care măsura nu poate fi aplicată. De exemplu, operatorul nu are voie să ridice un vehicul dacă în interiorul acestuia se află persoane.
Totodată, sunt exceptate de la ridicare autovehiculele aparținând Poliției, Ambulanței, Inspectoratului pentru Situații de Urgență și altor structuri de intervenție atunci când acestea se află în misiune.
Ce se întâmplă dacă mașina nu este recuperată
Regulamentul stabilește că un vehicul poate rămâne în spațiul de depozitare cel mult șase luni. Dacă proprietarul nu îl recuperează în acest interval, autoritățile pot aplica procedurile prevăzute de legislația privind vehiculele abandonate sau fără proprietar.
Prin introducerea unui regulament unic și a unor tarife identice în toate sectoarele, Primăria Capitalei susține că urmărește simplificarea procedurilor și intervenții mai rapide în situațiile în care mașinile blochează circulația, ocupă locurile rezervate persoanelor cu dizabilități sau împiedică desfășurarea traficului în cele mai aglomerate zone ale Bucureștiului.