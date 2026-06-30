Cât costă să îți recuperezi mașina ridicată în București. Tarife unice pentru toate cele șase sectoare

Aceste sume includ toate operațiunile necesare: ridicarea mașinii, transportul până la spațiul de depozitare, păstrarea acesteia în primele 24 de ore și manipularea la momentul eliberării.

Cum sunt calculate tarifele

Regulamentul stabilește separat costul fiecărei etape din procedură. Ridicarea unui autoturism de până la 5 tone este tarifată cu 400 de lei, iar pentru vehiculele mai grele costul este de 540 de lei. Transportul până la depozit costă 300 de lei pentru autoturisme și 400 de lei pentru vehiculele cu masa mai mare de 5 tone.

Depozitarea este inclusă în tariful din prima zi, însă după expirarea celor 24 de ore proprietarul va plăti 150 de lei pentru fiecare zi suplimentară în care mașina rămâne în depozit.

Astfel, cu cât recuperarea vehiculului este amânată mai mult, cu atât costul final va crește.

Cine poate ridica mașina din depozit

Autoritățile au stabilit că vehiculul poate fi eliberat doar proprietarului, persoanei care îl utilizează în mod legal sau unui deținător care poate demonstra acest drept.

La ridicarea mașinii vor fi necesare actul de identitate și documentele care atestă proprietatea sau dreptul de folosință asupra vehiculului, iar toate tarifele trebuie achitate înainte de eliberare.

În plus, fiecare intervenție va fi înregistrată foto și video, iar starea mașinii va fi consemnată într-un proces-verbal întocmit la locul ridicării. Măsura are rolul de a evita eventualele dispute privind deteriorarea autoturismului în timpul manipulării sau transportului.