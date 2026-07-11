Caracatițele au o mutație „extraterestră” nemaivăzută la alte viețuitoare. Descoperirea care le-ar putea explica inteligența ieșită din comun

O mutație apărută acum aproximativ 100 de milioane de ani

Descoperirea a fost făcută aproape întâmplător, în timpul unui experiment fără legătură cu evoluția caracatițelor. Analizând ARN-ul acestor animale, cercetătorii au observat o modificare pe care inițial au crezut că este o eroare de laborator. Testele ulterioare au arătat însă că era vorba despre o caracteristică biologică reală și unică.

Echipa a identificat această mutație la 15 specii de caracatițe care trăiesc în ape puțin adânci, dar nu și la speciile din adâncuri. Acest lucru sugerează că schimbarea genetică a apărut în urmă cu aproximativ 100 de milioane de ani, când cele două ramuri evolutive s-au separat.

Ar putea explica inteligența ieșită din comun?

Oamenii de știință sunt prudenți și spun că nu există încă dovezi directe că această mutație este responsabilă pentru inteligența remarcabilă a caracatițelor. Totuși, momentul apariției ei coincide cu perioada în care aceste animale au început să dezvolte creiere mai mari și comportamente tot mai complexe, precum folosirea uneltelor, rezolvarea problemelor sau camuflajul sofisticat.

Noi am mai scris despre modul surprinzător în care caracatițele colaborează la vânătoare și chiar „pedepsesc” peștii care nu cooperează, dar și despre inteligența lor ieșită din comun. Noua descoperire vine să completeze acest tablou și sugerează că diferențele dintre caracatițe și restul viețuitoarelor ar putea începe chiar la nivel molecular.

Pe termen lung, cercetătorii cred că această mutație ar putea avea aplicații inclusiv în medicină și biotehnologie. Dacă mecanismul care reduce erorile în producerea proteinelor va fi înțeles complet, el ar putea inspira noi tratamente bazate pe ARN și tehnologii capabile să producă proteine cu o precizie mult mai mare decât în prezent.