Când poți pierde terenul moștenit. Situațiile în care legea îți poate crea probleme dacă nu faci demersurile la timp
Mulți români cred că, odată ce au moștenit un teren de la părinți sau bunici, acesta le aparține automat și nu mai au nimic de făcut. În realitate, există mai multe situații în care dreptul asupra terenului poate fi pus în dificultate sau chiar pierdut dacă proprietarii nu își îndeplinesc obligațiile legale ori nu își valorifică drepturile la timp.
De la neacceptarea moștenirii în termenul prevăzut de lege și până la exproprierea pentru cauză de utilitate publică ori pierderea dreptului prin uzucapiune, există mai multe scenarii pe care orice moștenitor ar trebui să le cunoască.
Acceptarea moștenirii este primul pas esențial
Una dintre cele mai importante greșeli este convingerea că simpla existență a unui testament sau faptul că ești copilul proprietarului este suficient pentru a deveni proprietar.
Potrivit Codului civil, moștenirea trebuie acceptată în termenul legal. Dacă persoana îndreptățită nu își manifestă intenția de a accepta succesiunea în termen, poate pierde dreptul de a veni la moștenire, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.
Acceptarea poate fi expresă, prin declarație notarială, sau tacită, atunci când moștenitorul efectuează acte care demonstrează fără echivoc intenția de a accepta patrimoniul succesoral.
Succesiunea nefinalizată poate crea probleme ani la rând
În multe familii, succesiunea este amânată ani sau chiar zeci de ani. Chiar dacă terenul continuă să fie folosit de unul dintre moștenitori, lipsa actelor poate genera numeroase dificultăți.
Printre acestea se numără:
- imposibilitatea de a vinde terenul;
- imposibilitatea de a-l dona;
- dificultăți la intabulare;
- imposibilitatea accesării unor fonduri sau subvenții;
- conflicte între moștenitori.
În plus, dacă între timp apar alți succesibili sau litigii privind dreptul de proprietate, situația se poate complica considerabil.
Terenul poate fi dobândit de altcineva prin uzucapiune
O altă situație despre care puțini proprietari știu este uzucapiunea.
Dacă o altă persoană folosește terenul o perioadă îndelungată, în condițiile prevăzute de lege, în mod continuu, public și netulburat, aceasta poate solicita instanței recunoașterea dreptului de proprietate prin uzucapiune.
Fiecare caz este analizat individual, iar condițiile diferă în funcție de momentul dobândirii posesiei și de dispozițiile legale aplicabile.
Exproprierea pentru cauză de utilitate publică
Chiar dacă ești proprietar, există situații în care terenul poate fi expropriat.
Statul sau autoritățile locale pot dispune exproprierea pentru realizarea unor lucrări de interes public, precum:
- autostrăzi;
- căi ferate;
- rețele de utilități;
- spitale;
- școli;
- alte investiții declarate de utilitate publică.
În aceste cazuri, proprietarul nu pierde terenul fără despăgubiri, însă transferul dreptului de proprietate poate avea loc dacă sunt respectate condițiile prevăzute de lege.
Neplata impozitului nu înseamnă că pierzi automat proprietatea
Există și mitul potrivit căruia terenul este confiscat dacă nu sunt plătite impozitele locale.
În realitate, neplata impozitului nu duce automat la pierderea dreptului de proprietate.
Totuși, datoriile restante pot fi executate silit de autoritățile fiscale. În anumite situații, terenul poate ajunge să fie valorificat prin executare silită pentru recuperarea creanțelor, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.
Lipsa intabulării poate crea dificultăți importante
Deși dreptul de proprietate nu este pierdut doar pentru că terenul nu este intabulat, lipsa înscrierii în cartea funciară poate genera numeroase probleme.
De exemplu, proprietarul poate întâmpina dificultăți la:
- vânzarea terenului;
- constituirea unei ipoteci;
- obținerea unui credit;
- clarificarea limitelor proprietății;
- soluționarea unor litigii.
De aceea, specialiștii recomandă ca, după finalizarea succesiunii, terenul să fie înscris cât mai repede în cartea funciară.
Litigiile dintre moștenitori pot bloca folosirea terenului
În cazul în care există mai mulți moștenitori, niciunul nu devine proprietar exclusiv asupra unei anumite porțiuni de teren până la realizarea partajului.
Dacă unul dintre coproprietari vinde fără acordul celorlalți mai mult decât cota pe care o deține sau apar dispute privind împărțirea bunului, pot urma procese care durează ani de zile.
Ce ar trebui să faci dacă ai moștenit un teren
Pentru a evita problemele juridice, este recomandat să:
- finalizezi succesiunea cât mai curând;
- verifici dacă terenul este intabulat;
- actualizezi evidențele fiscale;
- clarifici situația coproprietății, dacă există mai mulți moștenitori;
- păstrezi toate actele de proprietate și documentele privind succesiunea.
Deși moștenirea unui teren conferă drepturi importante, acestea nu sunt întotdeauna suficiente dacă formalitățile legale sunt ignorate. În multe cazuri, problemele apar nu din cauza legii, ci pentru că succesiunea este amânată, actele nu sunt actualizate sau proprietarii nu își exercită drepturile la timp.