Când poți pierde terenul moștenit. Situațiile în care legea îți poate crea probleme dacă nu faci demersurile la timp

Acceptarea moștenirii este primul pas esențial

Una dintre cele mai importante greșeli este convingerea că simpla existență a unui testament sau faptul că ești copilul proprietarului este suficient pentru a deveni proprietar.

Potrivit Codului civil, moștenirea trebuie acceptată în termenul legal. Dacă persoana îndreptățită nu își manifestă intenția de a accepta succesiunea în termen, poate pierde dreptul de a veni la moștenire, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Acceptarea poate fi expresă, prin declarație notarială, sau tacită, atunci când moștenitorul efectuează acte care demonstrează fără echivoc intenția de a accepta patrimoniul succesoral.

Succesiunea nefinalizată poate crea probleme ani la rând

În multe familii, succesiunea este amânată ani sau chiar zeci de ani. Chiar dacă terenul continuă să fie folosit de unul dintre moștenitori, lipsa actelor poate genera numeroase dificultăți.

Printre acestea se numără:

imposibilitatea de a vinde terenul;

imposibilitatea de a-l dona;

dificultăți la intabulare;

imposibilitatea accesării unor fonduri sau subvenții;

conflicte între moștenitori.

În plus, dacă între timp apar alți succesibili sau litigii privind dreptul de proprietate, situația se poate complica considerabil.

Terenul poate fi dobândit de altcineva prin uzucapiune

O altă situație despre care puțini proprietari știu este uzucapiunea.