Când mașina ta are un „bug” – cine răspunde și cum se repară defectele digitale

Pentru proprietar, dificultatea este dublă. Nu vede codul și nu poate demonstra ușor cauza. În plus, relația comercială este împărțită între vânzător, producător, importator, dezvoltatorul unei componente, furnizorul unui serviciu conectat și service. Când fiecare spune că problema aparține altcuiva, mașina rămâne în curte, iar rata continuă să fie plătită.

În România, cea mai eficientă abordare începe cu separarea a trei întrebări: este o lipsă de conformitate a produsului cumpărat, este o defecțiune de siguranță care cere campanie sau rechemare, ori este o pagubă produsă de un produs defect? Fiecare deschide un traseu diferit, chiar dacă toate pornesc de la același mesaj apărut în bord.

Un bug poate fi în cod, în date sau în interacțiunea cu hardware-ul

Software-ul auto nu funcționează în vid. Primește date de la camere, radare, senzori de temperatură, poziție, presiune și viteză. Trimite comenzi către motoare, supape, frâne, relee și afișaje. Dacă informația de intrare este greșită, un algoritm perfect poate lua o decizie nepotrivită. Dacă algoritmul are o eroare, un senzor perfect nu îl salvează.

Defectele pot apărea în mai multe etape. Cerința inițială poate fi incompletă: sistemul nu a fost proiectat pentru un caz real. Codul poate implementa greșit cerința. Calibrarea poate conține praguri nepotrivite. Un update poate corecta o funcție și strica alta. Două module dezvoltate separat pot ajunge la versiuni incompatibile. Datele de hartă sau un serviciu cloud pot fi indisponibile. Un atac cibernetic poate exploata o vulnerabilitate care nu exista în scenariul de testare.

Mai există și defectul de utilizare sau de prezentare. Dacă șoferul este indus să creadă că sistemul conduce singur, deși el trebuie să supravegheze permanent, problema nu este doar o linie de cod. Denumirea funcției, instrucțiunile, avertizările și modul în care mașina monitorizează atenția contribuie la siguranța produsului. Un sistem poate funcționa exact cum a fost programat și totuși să fie prezentat într-un mod care creează așteptări periculoase.

De aceea, diagnosticul începe prin reproducerea simptomului. Se notează momentul, viteza, vremea, starea bateriei, dispozitivele conectate și mesajele exacte. Service-ul verifică versiunea software, codurile, alimentarea și componentele fizice. Uneori, „bugul” dispare după repornire, dar dispariția nu este dovada reparării. Jurnalele pot arăta ce s-a întâmplat și dacă evenimentul s-a repetat.

Regulamentele ONU privind securitatea cibernetică și actualizările software obligă producătorii să aibă procese pentru gestionarea riscurilor, versiunilor și pachetelor de update. Aceste reguli nu promit software fără erori, ci cer trasabilitate, evaluarea impactului și mecanisme sigure de distribuție. În 2026, ele fac parte din realitatea omologării vehiculelor noi din Uniunea Europeană.