Când are loc etapa a doua de admitere la liceu 2026. O nouă șansă pentru elevii care nu au prins un loc

A doua etapă a admiterii în învățământul liceal începe pe 31 iulie 2026, odată cu publicarea locurilor rămase disponibile după prima repartizare computerizată. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, cererile de înscriere vor putea fi depuse între 10 și 12 august, iar repartizarea candidaților este programată pentru 17 și 18 august.

Etapa a doua se adresează elevilor care nu au obținut un loc în prima repartizare, dar și altor categorii de candidați prevăzute de metodologia de admitere.