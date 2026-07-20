BYD pregătește electrica de 523 CP care s-ar putea încărca în cinci minute. Primele imagini fără camuflaj
BYD Song L GT a fost surprins pentru prima dată în trafic fără camuflaj, la aproximativ un an după ce modelul a apărut în documentele de omologare din China. Automobilul are o caroserie de tip shooting brake, o siluetă joasă și până la 523 CP în versiunea cu două motoare.
Noul GT pornește de la actualul Song L EV, dar primește o parte frontală modificată și embleme dedicate. BYD nu a anunțat încă prețul, bateria sau data exactă a lansării, însă apariția prototipului de serie sugerează că proiectul nu a fost abandonat.
Marea necunoscută este tehnologia de încărcare. Modelul este așteptat să folosească noua generație Blade Battery și sistemul Flash Charging, prin care BYD promite recuperarea unei autonomii importante în numai câteva minute. Până la confirmarea specificațiilor, încărcarea în cinci minute trebuie tratată ca o posibilitate, nu ca o caracteristică definitivă.
Trei motorizări și până la 523 CP
Song L GT are 4.840 mm lungime, 1.950 mm lățime și doar 1.560 mm înălțime, cu un ampatament de 2.930 mm. Este mai lung și mai lat decât un Tesla Model 3, dar păstrează o caroserie joasă, cu plafon coborât spre partea din spate.
Documentele inițiale indicau trei sisteme de propulsie. Versiunea de bază urma să ofere 228 CP, o variantă mai puternică cu un singur motor ajungea la 308 CP, iar configurația cu tracțiune integrală și două motoare dezvolta 523 CP.
BYD nu a publicat timpii de accelerație, însă versiunea de top ar trebui să ofere performanțe apropiate de cele ale unor electrice sportive. Puterea nu este singurul obiectiv, deoarece forma de shooting brake încearcă să combine aspectul unui coupé cu un portbagaj mai practic.
Modelul standard Song L EV pornește în China de la echivalentul a aproximativ 24.500 de euro și oferă până la 662 km autonomie în ciclul local CLTC. Acest standard este mai permisiv decât testarea europeană WLTP, astfel că autonomia comparabilă în Europa ar fi mai mică.
Versiunea GT va costa probabil mai mult, în special în configurația cu două motoare și tehnologia nouă de baterie. Nu există deocamdată o confirmare că modelul va fi comercializat în România sau în alte țări europene.
Încărcarea rapidă ar putea fi adevărata atracție
BYD pregătește extinderea noii generații Blade Battery 2.0 și a sistemului Flash Charging. Compania a prezentat anterior tehnologii capabile să recupereze foarte rapid energia, cu promisiuni de încărcare apropiate de durata unei opriri la pompă.
Song L GT este considerat unul dintre candidații pentru această platformă, dar datele finale despre tensiune, putere și capacitatea bateriei nu sunt publice. Afirmația privind încărcarea în cinci minute poate însemna adăugarea unei anumite autonomii, nu neapărat trecerea completă de la 0% la 100%.
Puterea extrem de mare a stației nu este suficientă singură. Bateria trebuie adusă la temperatura potrivită, iar infrastructura trebuie să poată furniza energia fără reducerea puterii. În România, stațiile capabile să susțină asemenea valori sunt încă rare, astfel că avantajul inițial ar fi vizibil mai ales pe piețele unde BYD dezvoltă și rețeaua de încărcare.
Lansarea ar fi putut fi întârziată tocmai de cererea mare pentru noile baterii. BYD își extinde capacitatea de producție, iar modelele deja planificate pot avea prioritate înaintea unei versiuni GT cu volum mai mic.
Primele imagini arată o mașină apropiată de producție, fără elemente de camuflaj și cu detaliile exterioare aproape finalizate. Partea frontală este mai agresivă decât la Song L standard, iar emblema GT diferențiază versiunea sportivă.
Pentru cumpărătorul european, modelul ar putea deveni interesant dacă păstrează raportul bun dintre preț, performanță și autonomie întâlnit la alte produse BYD. Taxele, transportul și echiparea europeană pot ridica însă semnificativ prețul față de cel din China.
Song L GT intră într-un segment în care concurează cu Tesla Model 3 Performance, electricele sportive Hyundai și viitoarele modele europene bazate pe arhitecturi de 800 de volți. Avantajul său ar putea fi combinația dintre caroseria practică, puterea de 523 CP și încărcarea foarte rapidă, dacă toate aceste elemente ajung împreună în versiunea de serie.