BYD pregătește electrica de 523 CP care s-ar putea încărca în cinci minute. Primele imagini fără camuflaj

Marea necunoscută este tehnologia de încărcare. Modelul este așteptat să folosească noua generație Blade Battery și sistemul Flash Charging, prin care BYD promite recuperarea unei autonomii importante în numai câteva minute. Până la confirmarea specificațiilor, încărcarea în cinci minute trebuie tratată ca o posibilitate, nu ca o caracteristică definitivă.

Trei motorizări și până la 523 CP

Song L GT are 4.840 mm lungime, 1.950 mm lățime și doar 1.560 mm înălțime, cu un ampatament de 2.930 mm. Este mai lung și mai lat decât un Tesla Model 3, dar păstrează o caroserie joasă, cu plafon coborât spre partea din spate.

Documentele inițiale indicau trei sisteme de propulsie. Versiunea de bază urma să ofere 228 CP, o variantă mai puternică cu un singur motor ajungea la 308 CP, iar configurația cu tracțiune integrală și două motoare dezvolta 523 CP.

BYD nu a publicat timpii de accelerație, însă versiunea de top ar trebui să ofere performanțe apropiate de cele ale unor electrice sportive. Puterea nu este singurul obiectiv, deoarece forma de shooting brake încearcă să combine aspectul unui coupé cu un portbagaj mai practic.

Modelul standard Song L EV pornește în China de la echivalentul a aproximativ 24.500 de euro și oferă până la 662 km autonomie în ciclul local CLTC. Acest standard este mai permisiv decât testarea europeană WLTP, astfel că autonomia comparabilă în Europa ar fi mai mică.

Versiunea GT va costa probabil mai mult, în special în configurația cu două motoare și tehnologia nouă de baterie. Nu există deocamdată o confirmare că modelul va fi comercializat în România sau în alte țări europene.

Încărcarea rapidă ar putea fi adevărata atracție

BYD pregătește extinderea noii generații Blade Battery 2.0 și a sistemului Flash Charging. Compania a prezentat anterior tehnologii capabile să recupereze foarte rapid energia, cu promisiuni de încărcare apropiate de durata unei opriri la pompă.