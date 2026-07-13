BYD mărește mașina electrică de 9.000 de euro. Noul Seagull ajunge la 4,2 metri și primește 127 CP

Din mașină de oraș, Seagull devine un hatchback adevărat

Noul model a apărut în documentele Ministerului Industriei și Tehnologiei Informației din China, ceea ce permite observarea dimensiunilor înaintea prezentării oficiale. Viitorul Seagull are o lungime de 4.205 mm, o lățime de 1.810 mm și o înălțime de 1.570 mm. Ampatamentul ajunge la 2.650 mm.

Actualul model măsoară numai 3.780 mm, astfel că vorbim despre o creștere de 425 mm. Seagull nu mai este doar o electrică de oraș comparabilă cu modelele foarte compacte, ci se apropie de dimensiunile unui hatchback european de clasă mică. Spațiul suplimentar poate rezolva una dintre principalele limitări ale actualei generații: locurile din spate și portbagajul potrivite mai degrabă pentru utilizare urbană.

Puterea motorului crește de la 55 kW, echivalentul a aproximativ 75 CP, la 95 kW sau aproximativ 127 CP. Saltul ar trebui să ofere reprize mai bune, mai ales cu patru persoane și bagaje la bord, fără să transforme mașina într-un model sportiv.

BYD nu a publicat încă detaliile bateriei, dar documentația indică utilizarea unei unități Blade cu chimie LFP. Actuala generație oferă baterii de 30,08 și 38,88 kWh, cu autonomii declarate în ciclul chinezesc CLTC de 305, respectiv 405 kilometri. Valorile europene WLTP ar fi mai mici, iar autonomia reală pe autostradă ar coborî suplimentar.

Tehnologia de mașină premium ajunge pe cel mai ieftin BYD

Versiunile superioare ale actualului Seagull pot fi echipate în China cu sistemul God’s Eye B, cunoscut și sub denumirea DiPilot 300. Acesta folosește un procesor Nvidia Drive Orin și, în anumite configurații, un senzor LiDAR montat pe plafon.

Sistemul permite funcții precum navigarea asistată în oraș și pe autostradă, schimbarea benzilor și parcarea automată. Nu transformă automobilul într-un vehicul autonom și necesită supravegherea permanentă a șoferului, dar este remarcabil să vezi asemenea dotări coborând spre zona mașinilor de aproximativ 12.000-13.000 de euro pe piața chineză.

Interiorul actualizat include un ecran central de 12,8 inci și noua interfață DiLink 150. Creșterea dimensiunilor ar putea determina BYD să repoziționeze Seagull între modelul actual și Dolphin, deși structura viitoarei game nu a fost confirmată.