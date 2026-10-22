Blizzard anunță Diablo: Unbound, un nou joc pentru 2027. Patru clase de personaje, lupte cu demoni și o experiență diferită de tot ce știau fanii

Noul titlu nu este însă un joc video pentru PC sau console, ci un joc de societate cooperativ, dezvoltat de Glass Cannon Unplugged în colaborare cu Blizzard. Potrivit anunțului oficial al dezvoltatorului, Diablo: Unbound va permite participarea a până la patru jucători, care vor explora temnițe, vor înfrunta monștri și își vor îmbunătăți personajele prin echipamente și abilități.

Proiectul a fost prezentat pe 21 octombrie 2026, cu ocazia evenimentului Spiel Essen din Germania, unul dintre cele mai importante târguri internaționale dedicate jocurilor de societate. Campania de finanțare și precomandă este programată pentru primul trimestru din 2027, însă data livrării produsului final nu a fost anunțată.

Diablo: Unbound aduce luptele hack-and-slash pe masa de joc

Diablo: Unbound este descris de dezvoltatori drept un dungeon battler, un concept care pune accent pe confruntările rapide cu inamicii și pe progresia constantă a personajelor. Spre deosebire de jocurile de societate tradiționale bazate pe explorarea lentă a temnițelor, noul proiect încearcă să reproducă ritmul alert al francizei Blizzard, cunoscută pentru luptele spectaculoase și recompensele obținute după înfrângerea monștrilor.

Jocul combină mecanici de construire a pachetelor de cărți cu aruncarea zarurilor, astfel încât fiecare confruntare să presupună atât decizii tactice, cât și elemente de imprevizibilitate. Participanții vor controla personaje cu abilități diferite, vor colecta echipamente și vor încerca să învingă adversari tot mai puternici. Sistemul este conceput pentru una până la patru persoane, fiind inclus și un mod dedicat celor care preferă să joace singuri.

Jakub Wiśniewski, directorul general Glass Cannon Unplugged, a explicat că proiectul urmărește să combine intensitatea luptelor împotriva unor șefi puternici cu atacurile continue ale hoardelor de monștri. Ideea centrală este ca jucătorii să nu se limiteze la explorarea temnițelor, ci să avanseze prin confruntări permanente.

Această abordare păstrează elementele care au transformat Diablo într-una dintre cele mai importante francize RPG. Seria a continuat să evolueze prin actualizările și expansiunile pregătite pentru Diablo IV, iar noua adaptare încearcă să transfere aceeași formulă într-o experiență care nu necesită un calculator sau o consolă.

Patru clase de personaje și o campanie împărțită în trei acte

La lansare, Diablo: Unbound va include patru clase familiare fanilor francizei: Barbarian, Rogue, Sorceress și Paladin. Fiecare va avea propriul arbore de abilități, mecanici de luptă și posibilități de dezvoltare, astfel încât experiența să difere în funcție de personajul ales. Dezvoltatorii intenționează să introducă ulterior și alte clase prin obiective suplimentare ale campaniei de finanțare sau prin viitoare expansiuni.

Campania principală va fi structurată în trei acte, fiecare alcătuit din trei niveluri de temniță și încheiat cu o confruntare importantă. O sesiune individuală într-o temniță ar urma să dureze aproximativ 60-90 de minute, în timp ce parcurgerea unui act complet ar putea necesita între trei și patru ore.

Un element important îl reprezintă sistemul de recompense aleatorii, inspirat direct din jocurile video Diablo. Participanții vor putea obține echipamente cu puteri diferite, iar asumarea unor riscuri suplimentare ar putea aduce recompense mai valoroase. Între explorări, jocul va include o etapă numită Town Phase, în care personajele își pot îmbunătăți abilitățile, reorganiza inventarul și modifica specializările.

După terminarea campaniei, jucătorii vor avea acces la modul Torment, conceput pentru confruntări dificile cu versiuni îmbunătățite ale adversarilor principali. Acesta va permite revenirea la luptele importante, cu personaje deja dezvoltate, pentru o provocare suplimentară.

Modul în care funcționează progresia personajelor amintește de mecanicile consacrate ale seriei, inclusiv de sistemele de dezvoltare și specializare din Diablo IV, adaptate acum pentru un joc de societate.

Când apare Diablo: Unbound și ce alte proiecte pregătește Blizzard

Diablo: Unbound se află momentan în etapa de pregătire a campaniei de pe platforma Gamefound. Glass Cannon Unplugged intenționează să dezvăluie treptat detalii despre componente, mecanici și conținut, înaintea lansării campaniei din primul trimestru al anului 2027. Prețul final și calendarul livrărilor nu au fost comunicate.

Studioul are experiență în adaptarea francizelor video în jocuri de societate, portofoliul său incluzând Frostpunk: The Board Game, Apex Legends: The Board Game, Dying Light: The Board Game și Don’t Starve: The Board Game. Această experiență reprezintă un avantaj pentru un proiect care încearcă să reproducă atmosfera unei serii construite în jurul luptelor și al progresiei permanente.

Anunțul vine într-o perioadă foarte activă pentru Blizzard. Compania a confirmat recent dezvoltarea Diablo V, cu lansarea planificată pentru 2029, și pregătește inclusiv o adaptare animată a francizei pentru Netflix. Playtech a prezentat anterior planurile Blizzard pentru noul Diablo și serialul animat, două proiecte care arată intenția companiei de a extinde universul Sanctuary dincolo de jocurile existente.

Pentru fanii seriei, Diablo: Unbound reprezintă o oportunitate de a experimenta atmosfera francizei într-un mod diferit, alături de prieteni, fără ecrane sau conexiune la internet. Rămâne de văzut dacă mecanicile sale vor reuși să reproducă satisfacția confruntărilor și a recompenselor care au consacrat jocurile video Diablo.