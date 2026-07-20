Bere la meci și artificii pe stadion, în România. Noua lege care schimbă regulile pentru suporteri
Suporterii care merg la meciuri vor avea parte de schimbări importante. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care permite, în anumite condiții, vânzarea și consumul băuturilor slab alcoolizate în incinta arenelor sportive și introduce reguli noi privind spectacolele pirotehnice și zonele speciale pentru fanii care urmăresc meciurile din picioare.
Inițiatorii susțin că România se aliniază astfel practicilor din mai multe state europene, unde consumul moderat de bere pe stadion este permis și reglementat.
Berea revine pe stadion, dar cu reguli clare
Noua lege permite comercializarea și consumul băuturilor cu o concentrație alcoolică de cel mult 5,5% în incinta arenelor sportive. Acestea vor putea fi servite doar în pahare din hârtie sau din plastic, pentru a reduce riscul incidentelor.
În varianta finală a legii a dispărut prevederea discutată inițial în Senat, care interzicea consumul băuturilor alcoolice în tribune în timpul meciurilor. Astfel, berea și celelalte băuturi care respectă limita de alcool vor putea fi consumate și din zonele cu vedere spre teren.
Pentru lojele VIP și zonele premium, regulile sunt diferite. Acolo organizatorii vor putea servi și alte băuturi alcoolice, fără limita de 5,5%, în cadrul serviciilor de ospitalitate și catering.
Organizatorii vor avea însă obligația de a afișa mesaje privind consumul responsabil de alcool.
Artificii autorizate și zone speciale pentru suporteri
Legea aduce și alte schimbări importante. Organizatorii vor putea include spectacole pirotehnice în cadrul evenimentelor sportive, însă doar prin firme autorizate și numai în zone special amenajate ale stadionului.
Este important de făcut diferența între aceste spectacole și utilizarea ilegală a petardelor de către suporteri. Am explicat anterior ce tipuri de articole pirotehnice sunt permise și care sunt interzise prin lege, precum și sancțiunile aplicate celor care folosesc ilegal materiale explozive.
O altă noutate este introducerea zonelor de tip safe standing. Cel puțin 10% din capacitatea peluzei gazdă va putea fi amenajată pentru suporterii care preferă să urmărească meciurile din picioare, folosind sisteme speciale de protecție omologate.
Acest model este deja întâlnit pe multe stadioane moderne din Europa și urmărește atât creșterea siguranței, cât și îmbunătățirea atmosferei din timpul partidelor.
România se aliniază modelului european
Inițiatorii legii au argumentat că interdicția totală privind alcoolul nu mai corespunde practicilor din țări precum Germania, Franța, Italia sau Regatul Unit, unde consumul moderat este permis în condiții stricte.
Legea nu elimină obligațiile organizatorilor privind siguranța spectatorilor și nici sancțiunile pentru comportamentul violent sau tulburarea ordinii publice. În schimb, introduce un cadru mai flexibil pentru desfășurarea evenimentelor sportive și apropie regulile din România de cele aplicate pe marile stadioane europene.