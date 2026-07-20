Bere la meci și artificii pe stadion, în România. Noua lege care schimbă regulile pentru suporteri

Berea revine pe stadion, dar cu reguli clare

Noua lege permite comercializarea și consumul băuturilor cu o concentrație alcoolică de cel mult 5,5% în incinta arenelor sportive. Acestea vor putea fi servite doar în pahare din hârtie sau din plastic, pentru a reduce riscul incidentelor.

În varianta finală a legii a dispărut prevederea discutată inițial în Senat, care interzicea consumul băuturilor alcoolice în tribune în timpul meciurilor. Astfel, berea și celelalte băuturi care respectă limita de alcool vor putea fi consumate și din zonele cu vedere spre teren.

Pentru lojele VIP și zonele premium, regulile sunt diferite. Acolo organizatorii vor putea servi și alte băuturi alcoolice, fără limita de 5,5%, în cadrul serviciilor de ospitalitate și catering.

Organizatorii vor avea însă obligația de a afișa mesaje privind consumul responsabil de alcool.

Artificii autorizate și zone speciale pentru suporteri

Legea aduce și alte schimbări importante. Organizatorii vor putea include spectacole pirotehnice în cadrul evenimentelor sportive, însă doar prin firme autorizate și numai în zone special amenajate ale stadionului.

Este important de făcut diferența între aceste spectacole și utilizarea ilegală a petardelor de către suporteri. Am explicat anterior ce tipuri de articole pirotehnice sunt permise și care sunt interzise prin lege, precum și sancțiunile aplicate celor care folosesc ilegal materiale explozive.

O altă noutate este introducerea zonelor de tip safe standing. Cel puțin 10% din capacitatea peluzei gazdă va putea fi amenajată pentru suporterii care preferă să urmărească meciurile din picioare, folosind sisteme speciale de protecție omologate.