Benzina și dieselul primesc o nouă șansă în UE. Înțelegerea dintre Germania și Franța care poate schimba viitorul mașinilor, inclusiv în România

Germania și Franța vor să schimbe regulile pentru 2035. Ce se întâmplă cu motoarele termice

Legislația europeană adoptată inițial prevedea reducerea cu 100% a emisiilor de CO₂ pentru flotele de autoturisme noi începând cu 2035, comparativ cu nivelurile de referință stabilite de regulament. În practică, obiectivul ar fi eliminat posibilitatea comercializării automobilelor noi convenționale cu motoare pe benzină și motorină, fără să interzică circulația celor deja înmatriculate.

În decembrie 2025, Comisia Europeană a propus reducerea obiectivului de la 100% la 90%, cu obligația constructorilor de a compensa diferența prin măsuri precum utilizarea oțelului cu emisii reduse sau a unor combustibili alternativi. Noul compromis franco-german merge mai departe și propune păstrarea reducerii de 90%, dar fără obligația compensării celor 10% rămase. Aceasta este diferența esențială față de informațiile preliminare care sugerau o posibilă coborâre directă a țintei la 80%. electrive.com

Schimbarea ar putea permite constructorilor să continue comercializarea unor automobile cu propulsie termică sau hibridă după 2035, în limitele stabilite de viitoarea legislație. Nu înseamnă însă că toate modelele actuale cu motoare convenționale vor putea fi vândute nelimitat, deoarece constructorii vor trebui în continuare să respecte obiective stricte privind emisiile medii.

Pentru industria germană, compromisul reprezintă o oportunitate de a prelungi utilizarea tehnologiilor în care a investit masiv. Volkswagen, BMW și Mercedes-Benz au dezvoltat game electrice importante, însă profitabilitatea automobilelor convenționale rămâne un argument economic puternic.

În schimb, Franța a obținut sprijinul Germaniei pentru reguli care favorizează producția europeană. Propunerile discutate includ cerințe privind originea componentelor și a bateriilor automobilelor care beneficiază de anumite subvenții sau contracte publice.

Ce înseamnă schimbarea pentru Dacia, Ford și șoferii din România

Pentru Dacia, flexibilizarea regulilor europene ar putea oferi mai mult timp pentru dezvoltarea și comercializarea motorizărilor hibride și a sistemelor alimentate cu GPL. Constructorul român are o poziționare diferită față de mărcile premium, iar prețul accesibil reprezintă unul dintre argumentele sale principale.

Obligația unei electrificări accelerate ar putea genera presiuni suplimentare asupra prețurilor, în special pentru automobilele de volum. Posibilitatea menținerii unor sisteme de propulsie hibride ar permite constructorilor să adapteze mai gradual producția și investițiile. Totuși, această perspectivă nu reprezintă o garanție că Dacia va continua să comercializeze toate motorizările actuale după 2035.