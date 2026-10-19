Benzina pierde pentru prima dată majoritatea pieței auto mondiale. Ce arată cifrele din 2026 și de ce Dacia are motive să fie atentă
Industria auto traversează una dintre cele mai importante schimbări din ultimul secol. Automobilele alimentate exclusiv cu benzină au coborât, pentru prima dată în statisticile globale disponibile, sub pragul de 50% din vânzările de vehicule noi. Evoluția nu înseamnă că motoarele termice dispar, dar arată că preferințele cumpărătorilor se modifică într-un ritm mai rapid decât anticipau mulți constructori.
Potrivit datelor Mobility Global, prezentate inițial de publicația Nikkei, automobilele alimentate exclusiv cu benzină au reprezentat 49% din vânzările mondiale în prima jumătate a anului 2026. În 2021, acestea dețineau aproximativ 73% din piață. Pentru industria auto din România, unde Dacia produce automobile convenționale, hibride și electrice, schimbarea este importantă deoarece influențează strategiile de dezvoltare și investițiile pe termen lung.
Mașinile alimentate exclusiv cu benzină au pierdut 24 de puncte procentuale în cinci ani
În primele șase luni ale anului 2026, la nivel mondial au fost comercializate aproximativ 20,25 milioane de automobile alimentate exclusiv cu benzină. Volumul reprezintă o scădere de 10% față de perioada corespunzătoare a anului precedent.
Cota de piață a coborât de la 52% la 49% într-un singur an, după ce în 2021 ajungea la 73%. Evoluția este semnificativă deoarece reflectă nu doar dezvoltarea automobilelor electrice, ci și creșterea rapidă a popularității hibridelor.
În aceeași perioadă, vânzările globale de automobile complet electrice au ajuns la 6,87 milioane de unități, în creștere cu 12%. Acestea reprezintă aproximativ 17% din piața mondială.
Automobilele hibride convenționale au înregistrat 7,27 milioane de unități comercializate, cu 10% mai multe decât în prima jumătate a anului 2025. Cota lor de piață a ajuns la 18%, depășind-o pe cea a automobilelor complet electrice.
Diferența dintre cele două categorii este esențială. Un automobil hibrid convențional utilizează în continuare un motor termic și consumă carburant, chiar dacă poate recupera energie la frânare și utiliza temporar propulsia electrică.
Celelalte aproximativ 16% din piață sunt reprezentate de automobile diesel, hibride plug-in și alte configurații de propulsie. Prin urmare, aproximativ 83% dintre automobilele noi comercializate la nivel mondial în perioada analizată continuă să dispună de un motor termic. (electrek.co)
China și Europa accelerează electrificarea. Ce înseamnă schimbarea pentru Dacia și România
China înregistrează una dintre cele mai rapide transformări ale pieței. Vânzările automobilelor alimentate exclusiv cu benzină au scăzut cu aproximativ 26% în prima jumătate a anului 2026, în timp ce Europa a consemnat o reducere de aproximativ 13%.
La nivel european, automobilele complet electrice continuă să câștige teren. Datele ACEA pentru primele opt luni ale anului indică aproximativ 1,64 milioane de automobile electrice înmatriculate în Uniunea Europeană, un volum ușor superior celui înregistrat de modelele alimentate exclusiv cu benzină.
Trebuie subliniat că evoluția nu este uniformă. În America de Nord, vânzările automobilelor complet electrice au scăzut în prima jumătate a anului, în timp ce anumite piețe din Asia de Sud-Est și Oceania au înregistrat creșteri foarte rapide.
În Europa, presiunile legislative și costurile carburantului contribuie la schimbarea comportamentului cumpărătorilor. Totuși, prețul de achiziție și infrastructura de încărcare rămân criterii importante, mai ales pe piețele cu putere de cumpărare redusă.
Pentru Dacia, popularitatea automobilelor hibride poate reprezenta un avantaj. Constructorul român a investit în electrificarea treptată a gamei, fără să abandoneze complet motorizările convenționale și sistemele de alimentare cu GPL.
Modele precum Duster, Bigster și Jogger se adresează unor categorii de cumpărători care urmăresc costurile de exploatare și raportul dintre preț și utilitate. În aceste segmente, soluțiile hibride pot reprezenta o etapă intermediară atractivă.
În același timp, concurența din partea constructorilor chinezi devine tot mai importantă. Companii precum BYD dezvoltă automobile electrice și hibride la costuri competitive, ceea ce poate pune presiune asupra constructorilor europeni.
Pentru România, schimbarea globală nu înseamnă că automobilele pe benzină vor dispărea rapid din trafic. Parcul auto național include numeroase vehicule vechi, iar piața second-hand joacă un rol important în deciziile de cumpărare.
Totuși, tendințele internaționale influențează disponibilitatea modelelor noi, investițiile în fabrici și evoluția prețurilor. Pe măsură ce producția de automobile electrice crește, economiile de scară pot contribui la reducerea costurilor.
Pragul de 49% reprezintă un moment simbolic, dar nu demonstrează că motorul termic a devenit minoritar în toate formele sale. Mai degrabă, datele arată că automobilul alimentat exclusiv cu benzină pierde teren în fața unei combinații de tehnologii electrificate.