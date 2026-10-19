Benzina pierde pentru prima dată majoritatea pieței auto mondiale. Ce arată cifrele din 2026 și de ce Dacia are motive să fie atentă

Mașinile alimentate exclusiv cu benzină au pierdut 24 de puncte procentuale în cinci ani

În primele șase luni ale anului 2026, la nivel mondial au fost comercializate aproximativ 20,25 milioane de automobile alimentate exclusiv cu benzină. Volumul reprezintă o scădere de 10% față de perioada corespunzătoare a anului precedent.

Cota de piață a coborât de la 52% la 49% într-un singur an, după ce în 2021 ajungea la 73%. Evoluția este semnificativă deoarece reflectă nu doar dezvoltarea automobilelor electrice, ci și creșterea rapidă a popularității hibridelor.

În aceeași perioadă, vânzările globale de automobile complet electrice au ajuns la 6,87 milioane de unități, în creștere cu 12%. Acestea reprezintă aproximativ 17% din piața mondială.

Automobilele hibride convenționale au înregistrat 7,27 milioane de unități comercializate, cu 10% mai multe decât în prima jumătate a anului 2025. Cota lor de piață a ajuns la 18%, depășind-o pe cea a automobilelor complet electrice.

Diferența dintre cele două categorii este esențială. Un automobil hibrid convențional utilizează în continuare un motor termic și consumă carburant, chiar dacă poate recupera energie la frânare și utiliza temporar propulsia electrică.

Celelalte aproximativ 16% din piață sunt reprezentate de automobile diesel, hibride plug-in și alte configurații de propulsie. Prin urmare, aproximativ 83% dintre automobilele noi comercializate la nivel mondial în perioada analizată continuă să dispună de un motor termic. (electrek.co)

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