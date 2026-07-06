Banii pe care îi pierzi pentru că plătești „la timp”, dar în ziua greșită. Detaliul care contează la cardurile de credit
Mulți români care folosesc un card de credit sunt convinși că evită dobânda atât timp cât depun bani în cont înainte de data scadentă, însă mecanismul poate fi mai complicat, deoarece diferența dintre data extrasului, termenul de plată, suma minimă și rambursarea integrală poate transforma o plată aparent corectă într-o cheltuială suplimentară care se repetă lună de lună.
Data extrasului nu este aceeași cu data scadentă
Una dintre cele mai frecvente confuzii apare între data la care banca emite extrasul și ziua până la care trebuie făcută plata. Data extrasului închide, de regulă, un ciclu de tranzacții și stabilește ce sumă apare ca datorată pentru perioada respectivă, în timp ce scadența este termenul până la care clientul trebuie să achite suma cerută conform condițiilor contractuale.
Să luăm un exemplu simplificat. Un card are data extrasului pe 5 ale lunii, iar scadența pe 25. Dacă titularul cumpără un frigider de 3.000 de lei pe 4 august, tranzacția poate intra în extrasul emis pe 5 august și poate trebui achitată până la termenul din aceeași perioadă de plată. Dacă aceeași cumpărătură este făcută pe 6 august, ea poate apărea abia în extrasul următor, ceea ce înseamnă că intervalul până la scadență poate fi mai lung.
Acest mecanism explică de ce două cumpărături făcute la numai două zile distanță pot beneficia, în funcție de regulile cardului, de perioade foarte diferite până la momentul rambursării.
„Am plătit la timp” nu înseamnă automat „nu plătesc dobândă”
O altă capcană este suma minimă de plată. Dacă extrasul arată o datorie de 4.000 de lei și o sumă minimă obligatorie de 200 de lei, achitarea celor 200 de lei până la scadență poate însemna că titularul și-a respectat obligația minimă și evită consecințele unei întârzieri, dar nu înseamnă neapărat că restul de 3.800 de lei beneficiază în continuare de gratuitate.
În funcție de contract, pentru a păstra beneficiul perioadei de grație poate fi necesară rambursarea integrală a sumei eligibile din extras. Dacă se achită doar minimul, pentru soldul rămas poate fi calculată dobândă conform regulilor băncii.
Aici apare una dintre cele mai costisitoare neînțelegeri: clientul vede că a făcut plata înainte de termen și presupune că totul este în regulă, deși, în realitate, a evitat doar restanța, nu și costul finanțării.
Perioada de grație nu începe neapărat în ziua cumpărăturii
Reclamele pentru carduri menționează frecvent perioade de grație de până la un anumit număr de zile. Cuvintele „până la” sunt esențiale. Un client nu primește automat numărul maxim de zile pentru fiecare cumpărătură.
De exemplu, dacă un produs este cumpărat imediat după închiderea ciclului de extras, titularul poate beneficia de un interval mai lung până la scadență. Dacă achiziția este făcută chiar înainte de emiterea extrasului, timpul efectiv disponibil poate fi considerabil mai scurt.
De aceea, cineva poate spune că are „55 de zile fără dobândă”, dar o anumită tranzacție să aibă în practică un interval mult mai redus până la data la care trebuie îndeplinite condițiile de rambursare.
Retragerea de numerar poate avea reguli complet diferite
Un alt detaliu important este că perioada de grație nu se aplică obligatoriu tuturor operațiunilor. Retragerile de numerar de la bancomat, transferurile sau alte tranzacții asimilate numerarului pot avea comisioane și dobânzi calculate după reguli diferite față de cumpărăturile obișnuite la comerciant.
Să presupunem că o persoană folosește cardul pentru cumpărături de 2.000 de lei și retrage încă 1.000 de lei în numerar. Chiar dacă vede un sold total de 3.000 de lei, cele două categorii de operațiuni pot avea tratamente diferite, iar presupunerea că întreaga sumă beneficiază de aceeași perioadă fără dobândă poate duce la costuri neașteptate.
Ce trebuie verificat pe extras în fiecare lună
Pentru a evita surprizele, titularul ar trebui să urmărească data emiterii extrasului, data scadentă, suma totală de plată, suma minimă obligatorie și eventualele dobânzi sau comisioane deja înregistrate. La fel de important este să verifice ce tipuri de tranzacții sunt eligibile pentru perioada de grație.
Un card de credit poate fi un instrument util de plată, însă funcționează după reguli diferite de un card de debit. Plata făcută „la timp” poate fi suficientă pentru evitarea întârzierii, dar nu întotdeauna și pentru evitarea dobânzii. Diferența stă, de multe ori, într-un detaliu pe care mulți îl ignoră: ce sumă trebuie achitată, pentru ce tranzacții și până la ce dată exactă.