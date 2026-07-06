Banii pe care îi pierzi pentru că plătești „la timp”, dar în ziua greșită. Detaliul care contează la cardurile de credit

Să luăm un exemplu simplificat. Un card are data extrasului pe 5 ale lunii, iar scadența pe 25. Dacă titularul cumpără un frigider de 3.000 de lei pe 4 august, tranzacția poate intra în extrasul emis pe 5 august și poate trebui achitată până la termenul din aceeași perioadă de plată. Dacă aceeași cumpărătură este făcută pe 6 august, ea poate apărea abia în extrasul următor, ceea ce înseamnă că intervalul până la scadență poate fi mai lung.

Acest mecanism explică de ce două cumpărături făcute la numai două zile distanță pot beneficia, în funcție de regulile cardului, de perioade foarte diferite până la momentul rambursării.

„Am plătit la timp” nu înseamnă automat „nu plătesc dobândă”

O altă capcană este suma minimă de plată. Dacă extrasul arată o datorie de 4.000 de lei și o sumă minimă obligatorie de 200 de lei, achitarea celor 200 de lei până la scadență poate însemna că titularul și-a respectat obligația minimă și evită consecințele unei întârzieri, dar nu înseamnă neapărat că restul de 3.800 de lei beneficiază în continuare de gratuitate.

În funcție de contract, pentru a păstra beneficiul perioadei de grație poate fi necesară rambursarea integrală a sumei eligibile din extras. Dacă se achită doar minimul, pentru soldul rămas poate fi calculată dobândă conform regulilor băncii.

Aici apare una dintre cele mai costisitoare neînțelegeri: clientul vede că a făcut plata înainte de termen și presupune că totul este în regulă, deși, în realitate, a evitat doar restanța, nu și costul finanțării.

Perioada de grație nu începe neapărat în ziua cumpărăturii

Reclamele pentru carduri menționează frecvent perioade de grație de până la un anumit număr de zile. Cuvintele „până la” sunt esențiale. Un client nu primește automat numărul maxim de zile pentru fiecare cumpărătură.

De exemplu, dacă un produs este cumpărat imediat după închiderea ciclului de extras, titularul poate beneficia de un interval mai lung până la scadență. Dacă achiziția este făcută chiar înainte de emiterea extrasului, timpul efectiv disponibil poate fi considerabil mai scurt.