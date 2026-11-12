ASUS lansează o placă video spectaculoasă inspirată de Onimusha. Ediția specială Radeon RX 9070 XT aduce samuraii în lumea gamingului

Gamingul și cultura japoneză se întâlnesc într-un nou produs ASUS, care transformă o componentă esențială a calculatorului într-un obiect de colecție. Inspirată de universul samurailor și de estetica întunecată a seriei Onimusha, noua placă video TUF Gaming Radeon RX 9070 XT Onimusha Special Edition combină performanțele arhitecturii AMD RDNA 4 cu un design neobișnuit, dedicat pasionaților de jocuri.

Potrivit unui comunicat oficial ASUS publicat pe 27 octombrie 2026, ediția specială a fost dezvoltată în colaborare cu AMD și Capcom și este oferită împreună cu jocul Onimusha: Way of the Sword. Producătorul urmărește astfel să atragă atât utilizatorii interesați de performanță, cât și colecționarii care caută componente cu o identitate vizuală aparte.

O placă video inspirată de Japonia feudală și universul Onimusha

Elementul care diferențiază imediat noua placă video de modelele tradiționale TUF Gaming este aspectul exterior. ASUS a ales o combinație de albastru și auriu, inspirată de legendara Oni Gauntlet, mănușa supranaturală care ocupă un loc important în universul Onimusha.

Carcasa sistemului de răcire și placa metalică din spate au primit elemente grafice speciale, menite să evoce atmosfera jocului. Acțiunea acestuia se desfășoară într-o versiune fantastică a orașului Kyoto din perioada Edo, unde războinicii se confruntă cu creaturi demonice și amenințări supranaturale.

ASUS a conceput ediția limitată pentru a fi mai mult decât o componentă ascunsă în interiorul calculatorului. Designul poate deveni elementul central al unui sistem desktop construit într-o carcasă cu panou transparent, alături de alte componente și accesorii personalizate.

Parteneriatul cu Capcom evidențiază și o tendință tot mai vizibilă în industria hardware: producătorii folosesc universurile unor jocuri cunoscute pentru a crea produse care se adresează atât gamerilor, cât și colecționarilor. Edițiile tematice devin astfel o alternativă la modelele obișnuite, fără ca diferențele să fie neapărat limitate la specificațiile tehnice.

Ce performanțe oferă Radeon RX 9070 XT Onimusha Special Edition

Dincolo de design, placa utilizează arhitectura AMD RDNA 4 și integrează 16 GB de memorie GDDR6, conectați printr-o magistrală de 256 de biți. Modelul acceptă interfața PCI Express 5.0 și tehnologiile AMD FSR, destinate îmbunătățirii performanțelor grafice în jocurile compatibile.

ASUS anunță o frecvență boost de până la 3.080 MHz în modul OC, în timp ce sistemul de răcire include trei ventilatoare Axial-tech și un material termic cu schimbare de fază pentru transferul căldurii de la procesorul grafic. Radiatorul ocupă aproximativ 3,125 sloturi, ceea ce face importantă verificarea spațiului disponibil în carcasă.

Compania pune accent și pe rezistența construcției, utilizând componente din gama TUF, un cadru metalic ranforsat și procesul de fabricație Auto-Extreme. Aceste elemente urmăresc să contribuie la fiabilitatea plăcii în condiții de utilizare intensă.

Modelul se adresează în primul rând celor care vor să ruleze jocuri moderne la rezoluții ridicate și care apreciază în același timp estetica unor ediții limitate. Pentru comparație, ASUS a prezentat recent și o soluție grafică Radeon externă cu 16 GB de memorie, destinată laptopurilor și calculatoarelor compacte.

ASUS nu a comunicat un preț oficial global sau o dată certă de disponibilitate generală pentru ediția Onimusha. Prin urmare, rămâne de văzut dacă modelul va ajunge și în magazinele din România și cât vor trebui să plătească pasionații pentru această versiune specială.