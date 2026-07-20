Apă pe covorașul pasagerului: condens AC, parbriz sau scurgere înfundată, cum identifici sursa
Apa apărută pe covorașul pasagerului poate proveni din mai multe zone, iar locul în care o găsești nu indică întotdeauna punctul prin care a intrat. Lichidul se poate prelinge în spatele bordului, poate urma un cablaj sau poate fi absorbit de mocheta groasă înainte să devină vizibil. De aceea, o pată aparent mică poate ascunde o cantitate mult mai mare de apă în stratul izolator de dedesubt.
Momentul în care apare problema oferă primul indiciu important. Dacă umezeala se formează după folosirea aerului condiționat, inclusiv pe vreme uscată, trebuie verificată evacuarea condensului de la evaporator. Dacă apa apare numai după ploaie sau după spălarea mașinii, sursa este mai probabil în zona parbrizului, a admisiei de aer ori a scurgerilor de sub ștergătoare.
Nu este indicat să începi prin aplicarea de silicon la baza parbrizului. Apa poate veni dintr-o zonă complet diferită, iar etanșarea făcută la întâmplare poate bloca drenaje normale și îngreuna reparația corectă. Diagnosticul începe prin uscarea interiorului și reproducerea problemei în condiții controlate.
Cum recunoști condensul produs de aerul condiționat
Evaporatorul instalației de climatizare devine foarte rece și atrage umezeala din aer, la fel cum o sticlă rece se acoperă cu picături vara. Condensul se strânge într-o carcasă și este evacuat printr-un furtun către exterior, de obicei în zona tunelului central sau a peretelui dintre motor și habitaclu.
În zilele călduroase, este normal să observi apă curată sub mașină după ce ai folosit aerul condiționat. Dacă furtunul este înfundat, îndoit sau desprins, apa se acumulează în carcasa climatizării și poate curge în zona pasagerului. Fenomenul poate apărea mai ales în viraje, la frânare sau după ce ventilatorul funcționează mai mult timp.
Un semn specific este faptul că mocheta se udă fără să fi plouat. Apa este în general limpede și nu are miros dulceag, uleios sau culoare. Dacă observi lichid colorat și nivelul antigelului scade, trebuie suspectat radiatorul de încălzire, nu condensul instalației AC.
Pentru verificare, pornește climatizarea într-o zi caldă și las-o să funcționeze suficient. Uită-te sub mașină pentru a vedea dacă se formează o baltă mică de apă. Absența completă a condensului la exterior, combinată cu umezeală în habitaclu, indică un drenaj blocat.
Furtunul nu trebuie desfăcut cu obiecte rigide sau perforat. Curățarea se face cu grijă, deoarece în interior se pot acumula praf, resturi vegetale și depuneri. Dacă furtunul s-a desprins din carcasa evaporatorului, simpla desfundare la exterior nu va rezolva scurgerea.
Parbrizul și zona de sub ștergătoare trebuie testate separat
Apa care apare după ploaie poate intra pe la lipitura parbrizului, mai ales dacă geamul a fost înlocuit și etanșarea nu a fost realizată uniform. Urmele se pot vedea pe stâlpul din dreapta, în spatele torpedoului sau de-a lungul peretelui lateral, dar uneori lichidul ajunge direct sub mochetă fără să ude suprafețele vizibile.
O altă cauză frecventă este blocarea scurgerilor din zona de sub ștergătoare. Frunzele, noroiul și semințele pot împiedica evacuarea apei, iar compartimentul se umple treptat. Lichidul ajunge apoi lângă admisia de aer, carcasa filtrului de habitaclu sau trecerile cablajelor.
Ridică grila de la baza parbrizului doar dacă procedura modelului permite acest lucru și verifică existența depunerilor. Drenajele trebuie curățate fără împingerea murdăriei mai adânc. După curățare, toarnă o cantitate redusă de apă și urmărește dacă aceasta se evacuează rapid în spatele roților sau sub mașină.
Pentru testarea parbrizului, interiorul trebuie să fie uscat. O persoană stă în mașină cu o lanternă, iar alta udă treptat geamul, începând de jos. Nu folosi direct un aparat de spălat cu presiune mare, deoarece poate forța apa printr-o etanșare care rezistă normal la ploaie.
Verifică și carcasa filtrului de habitaclu. Un capac montat incorect, o garnitură deplasată sau un filtru instalat strâmb poate permite apei să intre în ventilație. Dacă filtrul este ud, simpla înlocuire nu este suficientă până când nu este eliminată sursa.
După remediere, ridică mocheta și usucă materialul izolator. Acesta poate reține litri de apă, chiar dacă suprafața pare doar umedă. Umezeala lăsată în interior produce mucegai, aburirea geamurilor și oxidarea mufelor aflate sub scaun sau în apropierea pragului.