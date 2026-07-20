Apă pe covorașul pasagerului: condens AC, parbriz sau scurgere înfundată, cum identifici sursa

Nu este indicat să începi prin aplicarea de silicon la baza parbrizului. Apa poate veni dintr-o zonă complet diferită, iar etanșarea făcută la întâmplare poate bloca drenaje normale și îngreuna reparația corectă. Diagnosticul începe prin uscarea interiorului și reproducerea problemei în condiții controlate.

Cum recunoști condensul produs de aerul condiționat

Evaporatorul instalației de climatizare devine foarte rece și atrage umezeala din aer, la fel cum o sticlă rece se acoperă cu picături vara. Condensul se strânge într-o carcasă și este evacuat printr-un furtun către exterior, de obicei în zona tunelului central sau a peretelui dintre motor și habitaclu.

În zilele călduroase, este normal să observi apă curată sub mașină după ce ai folosit aerul condiționat. Dacă furtunul este înfundat, îndoit sau desprins, apa se acumulează în carcasa climatizării și poate curge în zona pasagerului. Fenomenul poate apărea mai ales în viraje, la frânare sau după ce ventilatorul funcționează mai mult timp.

Un semn specific este faptul că mocheta se udă fără să fi plouat. Apa este în general limpede și nu are miros dulceag, uleios sau culoare. Dacă observi lichid colorat și nivelul antigelului scade, trebuie suspectat radiatorul de încălzire, nu condensul instalației AC.

Pentru verificare, pornește climatizarea într-o zi caldă și las-o să funcționeze suficient. Uită-te sub mașină pentru a vedea dacă se formează o baltă mică de apă. Absența completă a condensului la exterior, combinată cu umezeală în habitaclu, indică un drenaj blocat.

Furtunul nu trebuie desfăcut cu obiecte rigide sau perforat. Curățarea se face cu grijă, deoarece în interior se pot acumula praf, resturi vegetale și depuneri. Dacă furtunul s-a desprins din carcasa evaporatorului, simpla desfundare la exterior nu va rezolva scurgerea.

Parbrizul și zona de sub ștergătoare trebuie testate separat

Apa care apare după ploaie poate intra pe la lipitura parbrizului, mai ales dacă geamul a fost înlocuit și etanșarea nu a fost realizată uniform. Urmele se pot vedea pe stâlpul din dreapta, în spatele torpedoului sau de-a lungul peretelui lateral, dar uneori lichidul ajunge direct sub mochetă fără să ude suprafețele vizibile.