Apă în portbagaj după ploaie: stopuri, chedere sau aerisiri, unde cauți prima dată

Nu este indicat să aplici silicon peste toate îmbinările vizibile. O etanșare făcută fără diagnostic poate bloca trasee normale de scurgere, poate îngreuna demontarea stopurilor și poate muta apa într-o altă zonă. Înainte de reparație trebuie urmărit traseul exact.

Stopurile și garnitura hayonului sunt primele zone de verificat

Ridică podeaua portbagajului și scoate roata de rezervă sau organizatorul din polistiren. Uscă complet tabla, apoi verifică fiecare colț pentru urme de praf spălat, depuneri albicioase și început de rugină. Dungile curate pe o suprafață prăfuită indică adesea traseul apei.

Dacă umezeala este concentrată într-o parte, stopul de pe acea zonă devine un suspect important. Garnitura dintre lampă și caroserie se poate tasa, rupe sau deplasa după o intervenție. Apa intră în spatele stopului și curge pe interiorul aripii până la podea.

Stopul trebuie demontat și inspectat, nu acoperit la exterior cu silicon sanitar. Suprafețele se curăță, iar garnitura se înlocuiește sau se reface cu un material potrivit pentru caroserie. Piulițele nu trebuie strânse exagerat, deoarece carcasa din plastic se poate fisura, iar garnitura poate fi deformată neuniform.

Chederul hayonului trebuie verificat pe toată lungimea. Caută tăieturi, zone strivite, murdărie și porțiuni ieșite din canal. O garnitură aparent intactă poate să nu mai etanșeze dacă hayonul este reglat prea spre exterior sau dacă tampoanele laterale nu mai țin panoul în poziția corectă.

Urmele de apă pe partea interioară a chederului pot indica punctul de intrare, dar trebuie observată direcția în care lichidul curge. Apa de pe plafon poate coborî peste garnitură și poate crea impresia că aceasta este cauza, deși infiltrația vine de la antenă sau de la o îmbinare superioară.

Aerisirile și cablajele pot ascunde infiltrația

În spatele barei spate există de regulă aerisiri cu clapete, folosite pentru evacuarea presiunii din habitaclu atunci când închizi ușile sau pornești ventilația. Rama lor este etanșată față de caroserie, iar dacă materialul se desprinde, apa proiectată de roți poate pătrunde în portbagaj.