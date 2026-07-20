Apă în portbagaj după ploaie: stopuri, chedere sau aerisiri, unde cauți prima dată
Apa găsită sub podeaua portbagajului nu intră întotdeauna prin garnitura hayonului, chiar dacă aceasta este prima piesă suspectată. Lichidul poate pătrunde prin stopuri, aerisirile ascunse în spatele barei, trecerile cablajelor, antenă sau îmbinările caroseriei. Apoi curge în spatele ornamentelor și se strânge în locașul roții de rezervă, departe de punctul real al infiltrației.
Problema poate rămâne ascunsă mult timp. Mocheta din portbagaj pare uscată, dar materialul absorbant de dedesubt păstrează umezeala. Primele indicii sunt mirosul greu, geamurile care se aburesc, petele de mucegai și coroziunea pe sculele ori șuruburile păstrate în compartimentul inferior.
Nu este indicat să aplici silicon peste toate îmbinările vizibile. O etanșare făcută fără diagnostic poate bloca trasee normale de scurgere, poate îngreuna demontarea stopurilor și poate muta apa într-o altă zonă. Înainte de reparație trebuie urmărit traseul exact.
Stopurile și garnitura hayonului sunt primele zone de verificat
Ridică podeaua portbagajului și scoate roata de rezervă sau organizatorul din polistiren. Uscă complet tabla, apoi verifică fiecare colț pentru urme de praf spălat, depuneri albicioase și început de rugină. Dungile curate pe o suprafață prăfuită indică adesea traseul apei.
Dacă umezeala este concentrată într-o parte, stopul de pe acea zonă devine un suspect important. Garnitura dintre lampă și caroserie se poate tasa, rupe sau deplasa după o intervenție. Apa intră în spatele stopului și curge pe interiorul aripii până la podea.
Stopul trebuie demontat și inspectat, nu acoperit la exterior cu silicon sanitar. Suprafețele se curăță, iar garnitura se înlocuiește sau se reface cu un material potrivit pentru caroserie. Piulițele nu trebuie strânse exagerat, deoarece carcasa din plastic se poate fisura, iar garnitura poate fi deformată neuniform.
Chederul hayonului trebuie verificat pe toată lungimea. Caută tăieturi, zone strivite, murdărie și porțiuni ieșite din canal. O garnitură aparent intactă poate să nu mai etanșeze dacă hayonul este reglat prea spre exterior sau dacă tampoanele laterale nu mai țin panoul în poziția corectă.
Urmele de apă pe partea interioară a chederului pot indica punctul de intrare, dar trebuie observată direcția în care lichidul curge. Apa de pe plafon poate coborî peste garnitură și poate crea impresia că aceasta este cauza, deși infiltrația vine de la antenă sau de la o îmbinare superioară.
Aerisirile și cablajele pot ascunde infiltrația
În spatele barei spate există de regulă aerisiri cu clapete, folosite pentru evacuarea presiunii din habitaclu atunci când închizi ușile sau pornești ventilația. Rama lor este etanșată față de caroserie, iar dacă materialul se desprinde, apa proiectată de roți poate pătrunde în portbagaj.
Aerisirile sunt greu de observat fără demontarea ornamentelor laterale sau a barei. O infiltrație prin această zonă apare frecvent în colțurile joase și poate fi mai pronunțată în mers pe ploaie decât atunci când mașina stă parcată. Acest detaliu ajută la diferențierea cauzei.
Verifică și burdufurile prin care cablajele trec din caroserie în hayon. Dacă unul a ieșit din locaș sau este fisurat, apa de pe plafon poate ajunge prin deschidere direct în interior. Furtunul spălătorului lunetei poate fi, la rândul său, crăpat sau desprins, producând apă în portbagaj când folosești duza.
Testul se face lent, cu o persoană în interior și alta care udă succesiv zonele suspecte. Începe cu stopurile, continuă cu colțurile hayonului și urcă spre plafon. Jetul puternic de la aparatul de spălat nu este potrivit pentru diagnostic, deoarece poate forța apa prin locuri care rezistă normal la ploaie.
Poți folosi hârtie absorbantă sau un strat fin de pudră pe tabla uscată pentru a evidenția primele picături. Important este să testezi o singură zonă o dată și să aștepți suficient, deoarece apa poate avea nevoie de câteva minute pentru a ajunge în partea de jos.
După remediere, mocheta și materialele izolatoare trebuie uscate complet. Aspirarea apei vizibile nu este suficientă dacă buretele rămâne îmbibat. Verifică și mufele electrice, senzorii de parcare, modulele aflate în aripi și punctele de masă. Umezeala persistentă poate produce erori electrice mult după ce infiltrația pare rezolvată.