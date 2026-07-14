ANM a emis cod galben de furtuni. Ce județe sunt vizate de ploi torențiale, vijelii și grindină
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă pentru miercuri, 15 iulie, între orele 12:00 și 21:00. Meteorologii avertizează că în numeroase zone din țară sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, căderi de grindină.
Fenomenele vor afecta în special zona montană și regiunile aflate în apropierea acesteia, iar cantitățile de apă pot depăși local 30-40 l/mp într-un interval scurt de timp.
Ce zone sunt vizate de avertizarea ANM
Potrivit meteorologilor, în intervalul în care avertizarea este în vigoare vor exista perioade cu instabilitate atmosferică accentuată în cea mai mare parte a zonei montane și în județele aflate sub cod galben.
ANM precizează că sunt așteptate:
- averse torențiale;
- descărcări electrice;
- intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h;
- izolat vijelii;
- grindină de mici și, pe alocuri, de dimensiuni medii (1-3 cm).
Cantitățile de apă vor ajunge, în intervale scurte de una până la trei ore sau prin acumulare, la 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp.
Meteorologii recomandă prudență în timpul deplasărilor, în special în zonele montane, unde fenomenele pot apărea brusc și pot reduce vizibilitatea sau pot produce scurgeri importante de apă pe versanți.
Cum va evolua vremea până la începutul lunii august
Pe lângă avertizarea de scurtă durată, ANM a publicat și estimarea meteorologică pentru perioada 14 iulie – 9 august 2026.
Specialiștii estimează că vremea va rămâne caldă în această săptămână, după care temperaturile vor coborî temporar sub valorile normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Spre sfârșitul lunii iulie, temperaturile vor începe din nou să crească și vor depăși mediile climatologice specifice.
În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează că acestea vor fi peste normal până la finalul lunii iulie, după care regimul pluviometric va deveni deficitar în mare parte din țară.
Cum se anunță vremea în luna august 2026
Primele zile din august ar putea aduce o schimbare importantă. Potrivit estimării publicate de ANM, în intervalul 3-9 august 2026, temperaturile vor fi ușor peste valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, ceea ce înseamnă că începutul lunii august se anunță mai cald decât în mod obișnuit.
În același timp, cantitățile de precipitații vor fi, în general, sub valorile normale, în special în regiunile sudice, estice și sud-estice. Acest lucru indică o probabilitate mai redusă de ploi și o tendință spre o vreme stabilă, cu perioade mai lungi de soare.
ANM subliniază însă că prognoza pentru patru săptămâni are un caracter orientativ și indică tendința generală a vremii. Avertizările privind fenomenele periculoase, precum ploile torențiale, vijeliile sau grindina, sunt emise separat, pe măsură ce acestea pot fi prognozate cu o precizie mai mare.