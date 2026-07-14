ANM a emis cod galben de furtuni. Ce județe sunt vizate de ploi torențiale, vijelii și grindină

Ce zone sunt vizate de avertizarea ANM

Potrivit meteorologilor, în intervalul în care avertizarea este în vigoare vor exista perioade cu instabilitate atmosferică accentuată în cea mai mare parte a zonei montane și în județele aflate sub cod galben.

ANM precizează că sunt așteptate:

averse torențiale;

descărcări electrice;

intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h;

izolat vijelii;

grindină de mici și, pe alocuri, de dimensiuni medii (1-3 cm).

Cantitățile de apă vor ajunge, în intervale scurte de una până la trei ore sau prin acumulare, la 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp.

Meteorologii recomandă prudență în timpul deplasărilor, în special în zonele montane, unde fenomenele pot apărea brusc și pot reduce vizibilitatea sau pot produce scurgeri importante de apă pe versanți.

Cum va evolua vremea până la începutul lunii august

Pe lângă avertizarea de scurtă durată, ANM a publicat și estimarea meteorologică pentru perioada 14 iulie – 9 august 2026.

Specialiștii estimează că vremea va rămâne caldă în această săptămână, după care temperaturile vor coborî temporar sub valorile normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Spre sfârșitul lunii iulie, temperaturile vor începe din nou să crească și vor depăși mediile climatologice specifice.

În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează că acestea vor fi peste normal până la finalul lunii iulie, după care regimul pluviometric va deveni deficitar în mare parte din țară.