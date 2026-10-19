Amprenta economică a Philip Morris International în UE 2021–2025: o transformare construită în Europa

Studiul acoperă perioada 2021–2025 și evidențiază amploarea contribuției PMI în Uniunea Europeană și capacitățile dezvoltate de companie în procesul său de transformare. Impactul companiei depășește cu mult propriile operațiuni, susținând furnizori, producători, cercetători, comercianți, fermieri, angajați și comunități din întreaga Europă.

Cinci cifre-cheie ilustrează amploarea contribuției PMI la economia UE în perioada 2021–2025:

Aproape 343 de miliarde de euro, contribuția totală la economia UE în perioada 2021–2025.

22,3 miliarde de euro cheltuiți cu furnizorii europeni și 27,4 miliarde de euro investiți în operațiunile PMI din Europa, contribuind astfel la consolidarea capacității industriale și a rezilienței lanțurilor de aprovizionare.

39,5 miliarde de euro reprezintă valoarea exporturilor, consolidând pozița Europei ca centru de producție și export.

Aproximativ 164.000 de locuri de muncă susținute în 2025, dintre care aproape 22.500 de locuri de muncă directe, precum și locuri de muncă în rândul furnizorilor și în economia extinsă.

422 de milioane de euro investiți în cercetare și dezvoltare în Europa. La această cifră se adaugă aproximativ 2,2 miliarde de euro alocate activităților de cercetare și dezvoltare în Elveția, consolidând dezvoltarea capacităților științifice și de inovare pentru viitor.

„Europa traversează o perioadă de transformări profunde, care creează oportunități de a regândi, de a ne adapta și de a alege viitorul pe care vrem să îl construim. Acest studiu aduce noi dovezi privind contribuția pe care compania noastră continuă să o aibă în întreaga Uniune Europeană. Dincolo de miliardele care reflectă valoarea economică se află oameni: fermieri, producători, oameni de știință, antreprenori, comercianți și angajați, a căror muncă întărește zi de zi fundația economică a Europei.

Propria noastră transformare se reflectă în aceste rezultate. În trimestrul al patrulea din 2025, peste jumătate din veniturile noastre nete din Europa au provenit din produse fără fum: în Europa, viitorul fără fum este deja prezentul fără fum. Acum, miza este să transformăm punctele noastre forte într-o competitivitate durabilă. Pentru aceasta este nevoie de pragmatism, de un dialog constructiv între factorii de decizie și industrie și de un cadru de reglementare care să le ofere companiilor încrederea necesară pentru a investi, a inova și a se dezvolta la scară largă. Noi am ales deja de ce parte a istoriei vrem să fim: alegem să fim parte din soluțiile care vor defini Noua Europă și vor contribui la conturarea unui viitor construit să reziste.”, a declarat Marco Hannapel, președinte Regiunea Europa în cadrul Philip Morris International.

Concluziile studiului evidențiază modul în care investițiile susținute, inovația și amprenta industrială a PMI contribuie la consolidarea competitivității Europei și, în același timp, creează valoare pe termen lung pentru economiile și comunitățile sale.

România ilustrează la nivel local amploarea transformării industriale surprinse de studiul european. PMI a investit peste 1,1 miliarde de dolari în România în ultimii 30 de ani, dintre care peste 730 de milioane de dolari din 2017 pentru transformarea fabricii din Otopeni într-un centru de producție de înaltă tehnologie pentru produse din tutun încălzit. Peste 90% din producția acestei fabrici este exportată în mai mult de 50 de piețe de pe cinci continente, inclusiv Japonia.