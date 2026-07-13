Alternator care încarcă prea mult: riscuri pentru baterie, becuri și electronica mașinii

Ce se întâmplă când tensiunea urcă prea mult

Bateria cu plumb este prima componentă afectată. O tensiune excesivă intensifică reacțiile chimice și produce electroliza apei din electrolit. Bateria se încălzește, pierde apă și poate începe să degaje gaze. La bateriile clasice pot apărea urme de acid, iar la cele capsulate carcasa se poate umfla.

Supraîncărcarea reduce rapid durata de viață a bateriei. Plăcile se degradează, electrolitul se evaporă, iar capacitatea scade. În cazuri severe, bateria poate mirosi a sulf sau ouă stricate, poate deveni foarte fierbinte și poate elimina vapori corozivi. Situația impune oprirea motorului și evitarea scânteilor în apropiere, deoarece gazele eliberate pot fi inflamabile.

Becurile sunt și ele sensibile la tensiune. O creștere care pare mică poate scurta semnificativ viața unui bec cu filament. Dacă observi că becurile se ard neobișnuit de des, luminează excesiv sau își schimbă intensitatea odată cu turația, trebuie verificată tensiunea de încărcare.

Electronica mașinii este protejată într-o anumită măsură, dar nu este invulnerabilă. Modulele de control, sistemul multimedia, senzorii și unitățile de iluminare LED sunt proiectate pentru un interval limitat. O supratensiune repetată poate deteriora regulatoare interne, condensatori și circuite de comunicație. Defecțiunile pot apărea imediat sau după o perioadă în care componentele au fost suprasolicitate.

Cum recunoști și confirmi supraîncărcarea

Semnele pot include martorul bateriei, miros neobișnuit, lumini prea puternice, fluctuații ale iluminării, baterie fierbinte sau erori electronice fără o cauză evidentă. Uneori, martorul de încărcare nu se aprinde deloc, deoarece sistemul detectează că alternatorul produce energie, fără să identifice imediat faptul că tensiunea este prea mare.

Verificarea de bază se face cu un multimetru conectat la bornele bateriei. Măsoară tensiunea cu motorul oprit, apoi cu motorul pornit și cu mai mulți consumatori activați. Valoarea trebuie interpretată în funcție de model, deoarece sistemele moderne pot varia tensiunea în mod controlat. Dacă observi valori foarte ridicate și stabile, apropiate sau peste 15 volți, este necesară o diagnoză rapidă.

Nu presupune automat că alternatorul complet trebuie înlocuit. Defectul poate proveni din regulatorul de tensiune, conexiuni slabe, firul de comandă, senzorul bateriei sau masa dintre motor și caroserie. La unele modele, alternatorul este comandat de calculatorul motor, iar o informație greșită despre starea bateriei poate modifica strategia de încărcare.