Ai găsit o mașină pe locul tău de parcare? Ce nu ai voie să faci, chiar dacă ai dreptate
Să găsești o mașină străină pe locul de parcare pentru care plătești sau pe care îl folosești legal este una dintre situațiile care pot aprinde rapid spiritele între vecini, însă, în 2026, faptul că un alt șofer a parcat neregulamentar nu îi dă celui prejudiciat dreptul să își facă singur dreptate, iar gesturi aparent „nevinovate”, precum blocarea autoturismului, lipirea unui autocolant pe parbriz sau intervenția asupra mașinii, pot întoarce situația împotriva celui care se consideră victimă.
- Ce spune legea în 2026 despre oprire, staționare și parcare
- Poți bloca mașina care ți-a ocupat locul? Varianta riscantă
- Ridicarea ștergătoarelor nu este automat o contravenție
- Autocolantul lipit pe parbriz te poate costa mai mult decât crezi
- Zgârierea mașinii poate transforma conflictul într-un dosar penal
- Care este orocedura corectă
Ce spune legea în 2026 despre oprire, staționare și parcare
Cadrul general este stabilit de OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în forma în vigoare în 2026, cunoscută drept Codul rutier, precum și de Regulamentul de aplicare aprobat prin HG nr. 1.391/2006. Codul rutier definește parcarea drept staționarea vehiculelor în spații special amenajate sau stabilite și semnalizate corespunzător, iar regimul concret al parcărilor de reședință ori al locurilor administrate de primării depinde și de hotărârile și regulamentele locale.
Așadar, primul lucru care trebuie verificat este statutul locului: este un loc de reședință atribuit prin contract de o primărie, un loc privat înscris în proprietate, un spațiu închiriat sau doar o zonă pe care cineva o folosește de mult timp și o consideră, fără documente, „locul său”? Diferența este esențială, pentru că simpla obișnuință de a parca într-un anumit punct nu creează automat un drept exclusiv asupra acelui spațiu.
Poți bloca mașina care ți-a ocupat locul? Varianta riscantă
Una dintre cele mai frecvente reacții este parcarea propriei mașini în spatele autoturismului „intrus”, astfel încât șoferul acestuia să nu mai poată pleca. Este și una dintre cele mai proaste soluții, deoarece, în funcție de locul concret și de împrejurări, cel care blochează poate ajunge el însuși să încalce regulile privind oprirea sau staționarea și să împiedice circulația ori accesul.
Cu alte cuvinte, faptul că primul șofer a greșit nu creează o excepție de la Codul rutier pentru al doilea. Dacă îți așezi mașina neregulamentar „ca să-i dai o lecție”, autoritățile vor analiza separat propria ta conduită. Regimul opririi, staționării și parcării este stabilit de OUG nr. 195/2002 și de regulamentul său de aplicare, nu de regula informală „mi-a ocupat locul, deci am voie să-l blochez”.
Ridicarea ștergătoarelor nu este automat o contravenție
Un alt gest foarte răspândit este ridicarea ștergătoarelor. Aici este importantă o nuanță: nu există în Codul rutier o contravenție generală formulată simplu ca „ridicarea ștergătoarelor unei mașini”. Prin urmare, nu ar fi corect să spunem că orice asemenea gest aduce automat amendă.
Problema apare dacă ștergătorul este rupt, îndoit, mecanismul este deteriorat sau se produce o altă pagubă. Din acel moment, discuția poate intra într-o zonă juridică mult mai serioasă, pentru că proprietarul mașinii poate reclama degradarea bunului și poate solicita despăgubiri.
Autocolantul lipit pe parbriz te poate costa mai mult decât crezi
Nici lipirea de autocolante cu mesaje precum „Nu mai parca aici” sau „Parcare rezervată” nu este o idee sigură. Un bilet așezat fără adeziv sub ștergător este una, dar un sticker greu de îndepărtat, lipit pe parbriz sau pe caroserie, este cu totul altceva.
Dacă adezivul lasă urme, afectează folia, vopseaua, geamul ori obligă proprietarul la cheltuieli de curățare sau reparație, poate apărea răspunderea pentru prejudiciul produs. În funcție de faptă și de rezultat, deteriorarea intenționată a unui bun al altuia poate intra inclusiv sub incidența art. 253 din Codul penal, privind distrugerea, care vizează distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unui bun aparținând altuia.
Zgârierea mașinii poate transforma conflictul într-un dosar penal
Dacă proprietarul locului zgârie autoturismul, îi taie anvelopele, rupe oglinda, lovește caroseria sau deteriorează intenționat orice componentă, situația depășește simplul conflict de parcare. Articolul 253 din Codul penal sancționează faptele de distrugere ori degradare a bunului altuia, iar victima poate cere și recuperarea prejudiciului.
Așadar, gestul făcut la nervi pentru o parcare ocupată poate costa mult mai mult decât problema inițială.
Care este orocedura corectă
Soluția sigură este documentarea situației fără a interveni asupra mașinii: fotografii clare cu autoturismul, numărul de înmatriculare, amplasarea și marcajele locului, apoi păstrarea dovezii că spațiul îți este atribuit sau îți aparține. În funcție de regimul parcării și de localitate, sesizarea se face către poliția locală, administratorul parcării sau, dacă situația afectează circulația pe drumul public și intră în competența structurilor rutiere, către poliție.
În București, de exemplu, Brigada Rutieră București – sugestii și sesizări publică propriile canale de contact pentru probleme urgente din trafic, însă pentru un loc de parcare de reședință procedura concretă poate ține de poliția locală și de regulamentul sectorului.
Regula practică pentru 2026 este simplă: nu bloca, nu zgâria, nu lipi obiecte care pot produce pagube și nu încerca să muți singur mașina. Fotografiază, păstrează dovada dreptului asupra locului și sesizează instituția competentă, pentru că altfel un conflict început cu o parcare abuzivă se poate termina cu amendă, despăgubiri sau chiar cu o plângere penală pentru cel care a încercat să își facă singur dreptate.