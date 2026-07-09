Ai găsit o mașină pe locul tău de parcare? Ce nu ai voie să faci, chiar dacă ai dreptate

Așadar, primul lucru care trebuie verificat este statutul locului: este un loc de reședință atribuit prin contract de o primărie, un loc privat înscris în proprietate, un spațiu închiriat sau doar o zonă pe care cineva o folosește de mult timp și o consideră, fără documente, „locul său”? Diferența este esențială, pentru că simpla obișnuință de a parca într-un anumit punct nu creează automat un drept exclusiv asupra acelui spațiu.

Poți bloca mașina care ți-a ocupat locul? Varianta riscantă

Una dintre cele mai frecvente reacții este parcarea propriei mașini în spatele autoturismului „intrus”, astfel încât șoferul acestuia să nu mai poată pleca. Este și una dintre cele mai proaste soluții, deoarece, în funcție de locul concret și de împrejurări, cel care blochează poate ajunge el însuși să încalce regulile privind oprirea sau staționarea și să împiedice circulația ori accesul.

Cu alte cuvinte, faptul că primul șofer a greșit nu creează o excepție de la Codul rutier pentru al doilea. Dacă îți așezi mașina neregulamentar „ca să-i dai o lecție”, autoritățile vor analiza separat propria ta conduită. Regimul opririi, staționării și parcării este stabilit de OUG nr. 195/2002 și de regulamentul său de aplicare, nu de regula informală „mi-a ocupat locul, deci am voie să-l blochez”.

Ridicarea ștergătoarelor nu este automat o contravenție

Un alt gest foarte răspândit este ridicarea ștergătoarelor. Aici este importantă o nuanță: nu există în Codul rutier o contravenție generală formulată simplu ca „ridicarea ștergătoarelor unei mașini”. Prin urmare, nu ar fi corect să spunem că orice asemenea gest aduce automat amendă.

Problema apare dacă ștergătorul este rupt, îndoit, mecanismul este deteriorat sau se produce o altă pagubă. Din acel moment, discuția poate intra într-o zonă juridică mult mai serioasă, pentru că proprietarul mașinii poate reclama degradarea bunului și poate solicita despăgubiri.

Autocolantul lipit pe parbriz te poate costa mai mult decât crezi

Nici lipirea de autocolante cu mesaje precum „Nu mai parca aici” sau „Parcare rezervată” nu este o idee sigură. Un bilet așezat fără adeziv sub ștergător este una, dar un sticker greu de îndepărtat, lipit pe parbriz sau pe caroserie, este cu totul altceva.

Dacă adezivul lasă urme, afectează folia, vopseaua, geamul ori obligă proprietarul la cheltuieli de curățare sau reparație, poate apărea răspunderea pentru prejudiciul produs. În funcție de faptă și de rezultat, deteriorarea intenționată a unui bun al altuia poate intra inclusiv sub incidența art. 253 din Codul penal, privind distrugerea, care vizează distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unui bun aparținând altuia.