Ai cumpărat un telefon sau un electrocasnic și s-a stricat? Drepturile pe care le ai chiar dacă garanția producătorului a expirat
Mulți români consideră că, odată expirată garanția oferită de producător, nu mai pot solicita repararea gratuită a unui telefon, frigider sau alt produs cumpărat din magazin. În realitate, legislația face o distincție importantă între garanția legală de conformitate și garanția comercială. Cele două nu sunt identice, iar expirarea uneia nu înseamnă automat pierderea drepturilor oferite de cealaltă.
Ce este garanția legală și cât timp este valabilă
În România, OUG nr. 140/2021 stabilește drepturile consumatorilor atunci când cumpără bunuri de la comercianți. Pentru produsele noi, vânzătorul răspunde, în principiu, pentru neconformitățile care există la momentul livrării și sunt constatate în termen de doi ani de la acea dată.
Aceasta este garanția legală de conformitate, care se aplică automat, fără ca persoana să fie obligată să cumpere o garanție suplimentară.
De exemplu, dacă un frigider cumpărat dintr-un magazin se defectează după 15 luni din cauza unei probleme de fabricație, consumatorul poate solicita remedierea situației în baza garanției legale.
În primul an de la livrare, legea prezumă, în principiu, că neconformitatea constatată exista deja la livrare, dacă vânzătorul nu demonstrează contrariul și dacă prezumția este compatibilă cu natura bunului sau a defectului. După această perioadă, consumatorul poate avea nevoie de dovezi suplimentare privind cauza defecțiunii.
Ce este garanția comercială și cine o oferă
Garanția comercială reprezintă un angajament suplimentar, oferit voluntar de producător sau de vânzător. Aceasta poate avea o durată de șase luni, un an, trei ani sau chiar mai mult, în funcție de condițiile stabilite.
De exemplu, un producător de telefoane poate oferi o garanție comercială de un an. Dacă telefonul este cumpărat nou de un consumator de la un comerciant, expirarea acesteia după 12 luni nu elimină răspunderea legală a vânzătorului pentru neconformitățile acoperite de lege.
Garanția comercială trebuie să respecte condițiile promise și nu poate reduce drepturile conferite consumatorului prin legislație.
Ce drepturi ai dacă produsul se defectează
Dacă un produs prezintă o neconformitate acoperită de garanția legală, consumatorul poate solicita repararea sau înlocuirea gratuită, în condițiile legii. Remedierea trebuie realizată fără costuri pentru cumpărător și într-un termen rezonabil, care în România nu poate depăși 15 zile calendaristice de la informarea vânzătorului, termen stabilit de comun acord, în scris.
Dacă repararea sau înlocuirea nu este posibilă, este refuzată nejustificat ori nu rezolvă problema, consumatorul poate solicita, în condițiile legii, reducerea prețului sau încetarea contractului și restituirea banilor.
De exemplu, dacă o mașină de spălat cumpărată în urmă cu 18 luni nu mai funcționează din cauza unui defect de fabricație, magazinul nu poate respinge reclamația doar pentru că garanția comercială a producătorului era de 12 luni.
Ce se întâmplă în cazul cumpărăturilor online
Produsele cumpărate online de la comercianți beneficiază, în principiu, de aceeași garanție legală de conformitate ca cele achiziționate din magazinele fizice. Aceasta nu trebuie confundată cu dreptul de retragere în 14 zile, aplicabil majorității cumpărăturilor online, cu anumite excepții.
Retragerea permite returnarea produsului fără justificarea deciziei, în timp ce garanția legală intervine atunci când bunul nu respectă cerințele de conformitate.
Ce faci dacă magazinul refuză garanția
Primul pas este transmiterea unei reclamații scrise către vânzător, însoțită de dovada achiziției și de descrierea defecțiunii.
Dacă magazinul refuză nejustificat soluționarea problemei, consumatorul poate depune o sesizare la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), prin intermediul site-ului oficial.
Trebuie reținut că garanția legală nu acoperă automat deteriorările provocate de utilizarea necorespunzătoare, accidente sau uzura normală.
Diferența esențială este că garanția legală reprezintă un drept stabilit prin lege, în timp ce garanția comercială este un angajament suplimentar. Nici magazinul, nici producătorul nu pot elimina protecția legală a cumpărătorului prin simpla limitare a garanției comerciale.