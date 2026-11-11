Ai cumpărat un telefon sau un electrocasnic și s-a stricat? Drepturile pe care le ai chiar dacă garanția producătorului a expirat

Aceasta este garanția legală de conformitate, care se aplică automat, fără ca persoana să fie obligată să cumpere o garanție suplimentară.

De exemplu, dacă un frigider cumpărat dintr-un magazin se defectează după 15 luni din cauza unei probleme de fabricație, consumatorul poate solicita remedierea situației în baza garanției legale.

În primul an de la livrare, legea prezumă, în principiu, că neconformitatea constatată exista deja la livrare, dacă vânzătorul nu demonstrează contrariul și dacă prezumția este compatibilă cu natura bunului sau a defectului. După această perioadă, consumatorul poate avea nevoie de dovezi suplimentare privind cauza defecțiunii.

Ce este garanția comercială și cine o oferă

Garanția comercială reprezintă un angajament suplimentar, oferit voluntar de producător sau de vânzător. Aceasta poate avea o durată de șase luni, un an, trei ani sau chiar mai mult, în funcție de condițiile stabilite.

De exemplu, un producător de telefoane poate oferi o garanție comercială de un an. Dacă telefonul este cumpărat nou de un consumator de la un comerciant, expirarea acesteia după 12 luni nu elimină răspunderea legală a vânzătorului pentru neconformitățile acoperite de lege.

Garanția comercială trebuie să respecte condițiile promise și nu poate reduce drepturile conferite consumatorului prin legislație.

Ce drepturi ai dacă produsul se defectează

Dacă un produs prezintă o neconformitate acoperită de garanția legală, consumatorul poate solicita repararea sau înlocuirea gratuită, în condițiile legii. Remedierea trebuie realizată fără costuri pentru cumpărător și într-un termen rezonabil, care în România nu poate depăși 15 zile calendaristice de la informarea vânzătorului, termen stabilit de comun acord, în scris.